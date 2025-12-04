Τα αποτελέσματα των αναζητήσεων των χρηστών στη Google παγκοσμίως έγιναν γνωστά σήμερα και ανάμεσα στις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και νέες λέξεις που έψαξαν αρκετοί, υπήρχαν και τα αποτελέσματα στον τομέα του αθλητισμού που για μία ακόμη φορά επιβεβαίωσαν το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στον αθλητισμό.

Το Top 10 αποτελείται αμιγώς από άνδρες αθλητές, κυρίως παίκτες του NFL και του NBA, και δεν υπάρχει καμία γυναίκα αθλήτρια στη λίστα. Το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης της Google επιτρέπει στους χρήστες να αναζητήσουν περισσότερα σχετικά με τα ονόματα της λίστας και έτσι ρωτήσαμε αν υπάρχουν γυναίκες έστω εντός του Top 20. Η απάντηση της Google ήταν… αόριστη και διπλωματική.

Απάντησε πως φυσικά και υπάρχουν γυναίκες του αθλητισμού με μεγάλη επιδραστικότητα παγκοσμίως και μας ενημέρωσε πως μερικές από αυτές είναι η Κέιτλιν Κλαρκ, η Σιμόν Μπάιλς, η Αϊλίν Γκου και άλλες γνωστές αθλήτριες.

Παράλληλα, στην υποκατηγορία “αθλητικές διοργανώσεις”, από τις 10 μόνο μία αφορά γυναίκες. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το ICC Women's World Cup, δηλαδή το Παγκόσμιο Κύπελλο κρίκετ γυναικών, όπου η Ινδία -μια χώρα με τεράστια παράδοση στο άθλημα- κατέκτησε τον τίτλο. Η επιτυχία αυτή ήταν που οδήγησε το συγκεκριμένο πρωτάθλημα εντός της κορυφαίας δεκάδας αναζητήσεων, μιας και η Ινδία, που γιόρτασε αυτή την επιτυχία, είναι η χώρα με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στον κόσμο, με 1,46 δισεκατομμύρια κατοίκους.

Όσον αφορά την Ελλάδα, μέσα στα “πρόσωπα” υπήρχαν αθλητικές φιγούρες, όμως μόνο άνδρες όπως π.χ. ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Αξίζει, όμως, να αναφέρουμε πως για το 2024, εντός του ελληνικού Top 10 βρισκόταν η χρυσή Ολυμπιονίκης Κατερίνα Στεφανίδη αλλά και η Αλγερινή πυγμάχος Ιμάνε Κελίφ, η οποία ήταν η Νο1 αναζήτηση των χρηστών παγκοσμίως.