Γυναίκα-ρέφερι που έγραψε ιστορία στην Ισπανία: «Το μόνο που δεν διαπραγματεύομαι με την UEFA είναι τα γενέθλια της κόρης μου»

Στον κόσμο του ποδοσφαίρου, συχνά αρέσκονται να μιλούν για «ορόσημα», «πρωτιές». Η Μάρτα Ουέρτα ντε Άθα, όμως, δεν δείχνει να συγκινείται από τους τίτλους που της αποδίδουν. Η πρώτη γυναίκα που διηύθυνε αγώνα στη LaLiga 2 προτιμά να τοποθετεί την επιτυχία της σε πιο ανθρώπινο πλαίσιο: «Πάντα λέω πως κάποια πρέπει να είναι η πρώτη. Αλλά για μένα πιο σημαντικό είναι αυτό που έρχεται μετά, οι κοπέλες που ακολουθούν. Η μεγάλη γενιά διαιτητριών που θα δούμε σύντομα σε μεγάλα γήπεδα και μεγάλες διοργανώσεις».

Η Ουέρτα έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη στη «Marca» όπου μίλησε για τον δρόμο που διένυσε. Από την Παλένθια ,μια πόλη όπου «τότε δεν ήταν εύκολο για κορίτσι να παίξει σε ομάδα», μέχρι την Τενερίφη, όπου ξαναέστησε από την αρχή την καριέρα της και έφτασε ως τη διεθνή λίστα: «Στην Παλένθια, εγώ ήμουν εκείνη που έπαιρνε το τηλεκοντρόλ για να βάλει ποδόσφαιρο. Οι γονείς μου δεν το έβλεπαν. Αλλά πάντα με υποστήριζαν. Από την πρώτη μέρα ήταν οι ταξιτζήδες μου, με πήγαιναν παντού».

«Όταν μου είπαν ότι ανεβαίνω… απλώς ρωτούσα αν είναι αλήθεια»

Ο τρόπος που περιγράφει τη στιγμή της ανόδου της στη Segunda είναι συγκινητικός: «Ξέρουμε όλοι πότε βγαίνουν οι λίστες. Περιμένεις το τηλεφώνημα. Όταν με πήρε ο Λιθόνδο και μου είπε ότι ανεβαίνω, το μόνο που έλεγα ήταν: “Είσαι σίγουρος; Είναι αλήθεια;” Ήταν ένα τεράστιο συναίσθημα. Ένα όνειρο ζωής που πραγματοποιείται. Η πληροφορία ήταν απόρρητη μέχρι να ανακοινωθεί. Αλλά έπρεπε να το μοιραστώ με κάποιον. Πήρα τον άντρα μου. Δούλευε. Μετά τους γονείς μου. Ήταν στιγμές που δεν ξεχνιούνται».

Η μητρότητα ως καθημερινό ρίσκο

Η Μάρτα δεν κρύβει ότι η μεγαλύτερη δυσκολία της καριέρας της δεν βρίσκεται στο χορτάρι, αλλά στο σπίτι: «Κάθε μέρα που περνά δυσκολεύομαι περισσότερο να ταξιδεύω. Η κόρη μου τώρα μεγαλώνει, καταλαβαίνει τι σημαίνει τρεις μέρες, τι σημαίνει μία εβδομάδα. Όταν με βλέπει με τη βαλίτσα, λέει: “Μαμά, θα φύγεις; Μη φεύγεις. Για πόσες μέρες;” Και αυτό… σε διαλύει. Της λέω ότι η μαμά πρέπει να πάει να δουλέψει, να κερδίσει τα χρήματά της, και ότι θα επιστρέψει σύντομα. Και εκείνη πάντα ρωτάει: “Μπορώ να έρθω μαζί σου;”»

Είναι σαφές ότι η Ουέρτα κουβαλά την ευθύνη της ισορροπίας ανάμεσα σε μια απαιτητική καριέρα και την οικογένεια. Και το παραδέχεται: «Η συμφιλίωση οικογένειας και διαιτησίας είναι εξαιρετικά δύσκολη. Όταν όλοι έχουν διακοπές, εμείς έχουμε Μουντιάλ, Euro, ταξίδια 45 ημερών. Πηγαίνουμε ανάποδα από τον υπόλοιπο κόσμο».

«Το μοναδικό ραντεβού που δεν χάνω είναι τα γενέθλια της κόρης μου»

Από όλες τις ημέρες του χρόνου, υπάρχει μία που δεν επιτρέπει να θυσιαστεί: «Τα γενέθλια της Βαλερίας είναι η μόνη ημερομηνία που σημειώνω με κόκκινο. Δεν είναι μόνο τα δικά της γενέθλια. Είναι η μέρα που έγινα μητέρα. Αυτή τη μέρα δεν είμαι διαθέσιμη ούτε για την UEFA ούτε για την ομοσπονδία. Το ξέρουν. Είναι αδιαπραγμάτευτο».

Αν και το ποδόσφαιρο συχνά κατηγορείται για σεξισμό, η ίδια αντιμετωπίζει το θέμα με ωριμότητα: «Δεν συνδέω τον σεξισμό με το ποδόσφαιρο ή με τους παίκτες. Είναι κοινωνικό πρόβλημα. Εμείς είμαστε αθλητές, επαγγελματίες όπως όλοι. Κι έτσι πρέπει να μας βλέπουν».

Για την υποδοχή της στη Segunda, μιλά με τα καλύτερα λόγια: «Η συμπεριφορά των παικτών και προπονητών ήταν εξαιρετική. Με έκαναν να νιώσω άνετα από τον πρώτο αγώνα. Το σημαντικό ήταν πως με είδαν με φυσικότητα. Καμία εξαίρεση, κανένα “ειδικό καθεστώς”. Έτσι πρέπει να είναι».

Ακόμη η Μάρτα αποδίδει τεράστιο κομμάτι της επιτυχίας της στους ανθρώπους που δουλεύουν μαζί της: «Με τις βοηθούς μου δεν είμαστε απλώς συνάδελφοι· είμαστε φίλες. Και στο ανδρικό, πέρσι με τον Γεράι και τον Τζόρντι, φέτος με τον Ουνάι, είμαστε ομάδα πραγματική. Οι συνεργάτες μου έχουν μεγάλο μερίδιο στο ότι έφτασα εδώ».

Για τον άντρα της, τα λόγια της είναι ακόμη πιο συγκινητικά: «Ο Πάμπλο έπαιζε στην Τρίτη όταν εγώ σφύριζα στην ίδια κατηγορία. Μας φάνηκε ασύμβατο, θα υπήρχαν σχόλια. Εκείνος σταμάτησε. Μου λέει πάντα: “Οι επιτυχίες σου είναι επιτυχίες μας”. Χωρίς αυτόν, τίποτα δεν θα ήταν ίδιο».

Παρά τις επιτυχίες της, παραμένει προσγειωμένη για το ενδεχόμενο ανόδου στην πρώτη κατηγορία: «Αν είναι να φτάσω, πρέπει να το αξίζω. Όχι επειδή θα είμαι η πρώτη γυναίκα στην Πρώτη, αλλά επειδή θα είμαι μία από τις καλύτερες της Segunda. Αν έρθει, θα έρθει».

Αυτό που όμως θέλει πραγματικά, δεν το κρύβει: «Θα ήθελα πολύ να σφυρίξω σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι η μοναδική διοργάνωση που μου λείπει. Και, ναι… πάντα λέω ότι αν πάω σε Ολυμπιακούς, ίσως τότε να αποσυρθώ. Θα είναι το τέλειο κλείσιμο του κύκλου».