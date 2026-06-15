Ολυμπιακός: Τρεις παίκτριες στις κορυφαίες σκόρερ του Champions League

Ο Ολυμπιακός ήταν ο κυρίαρχος στο Champions League γυναικών, με τις «ερυθρόλευκες» να τελειώνουν τη δουλειά στη Μάλτα, για το 4ο ευρωπαϊκό στέμμα της πειραϊκής ομάδας.

Στο δρόμο για τον τελικό θρίαμβο ο Ολυμπιακός είχε πολλά επιθετικά όπλα, με τρεις να φιγουράρουν ανάμεσα στις κορυφαίες σκόρερ της διοργάνωσης.

Κορυφαία η Άμπι Άντριους, η αριστερόχειρας περιφερειακή από την Αυστραλία, «όπλισε» και «πυροβόλησε» στο κρίσιμο σημείο, στο Final 4 της Μάλτας σημείωσε εννέα γκολ, τέσσερα στον ημιτελικό κόντρα στη Ματαρό και πέντε στην κανονική διάρκεια του τελικού επί της Φερεντσβάρος, επίδοση που της χάρισε και τον τίτλο της MVP της τελικής φάσης.

Η Άντριους συνολικά σημείωσε 31 γκολ (φάση ομίλων, προημιτελικοί, Final 4) και ήταν η 2η κορυφαία σκόρερ του Champions League, ένα λιγότερο από την Γκρέτα Γκουρισάτι, η οποία με τα επτά γκολ στον τελικό, πήγε να νικήσει μόνη της τον Ολυμπιακό.

Μέσα στο Top 10 και σε ρυθμούς πολλών γκολ ακολούθησαν η Βασιλική Πλευρίτου και η Φωτεινή Τριχά, από 25 γκολ η κάθε μια, ενώ μέσα στις κορυφαίες βρέθηκαν η Ελευθερία Φουντωτού της Βουλιαγμένης με 22 γκολ, όσα πέτυχε και η 20χρονη Κάτα Χάιντου με την Ουίπεστ, που τα δημοσιεύματα τη φέρνουν από τη Βουδαπέστη στον Πειραιά και τον Ολυμπιακό.

To Top 10 των σκόρερ