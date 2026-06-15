O Ολυμπιακός τον Οκτώβριο κόντρα στην Καταλούνια για το 9ο ευρωπαϊκό τρόπαιο

Η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού θα έχει τη «χρυσή» ευκαιρία στο ξεκίνημα της νέας αγωνιστική σεζόν να προσθέσει στη συλλογή της ένα ακόμα ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Όπως αποφασίστηκε από την European Aquatics στις 3 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί ο τελικός του ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ γυναικών και ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του Euro Cup, ισπανική Καταλούνια.

Ο Ολυμπιακός θα έχει τη δυνατότητα να κατακτήσει το 9ο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του τμήματος. Στο Final 4 της Μάλτας οι «ερυθρόλευκες» πανηγύρισαν το 4ο Champions League (2015, 2021, 2022, 2026), ενώ έχουν στη συλλογή τους το Len Trophy του 2014 και τρία ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ, το 2015, το 2021 και το 2022, με το τελευταίο να έρχεται με αντίπαλο τον συμπολίτη Εθνικό.

Η Καταλούνια στους διπλούς τελικούς του Euro Cup, πέτυχε ισάριθμες νίκες απέναντι στην Μπαρτσελονέτα, με 14-9 και 13-11, φθάνοντας στον κατάκτησή του.

Ξανά μαζί τα Final 4 του Champions League

To μοντέλο που δοκίμασε η European Aqauatics, με την παράλληλη διεξαγωγή των Final 4 του Champions League, θα συνεχιστεί και το 2027 σε διαφορετικό μέρος.

Τα Final 4 θα φύγουν από τη Μάλτα, με τη Βουδαπέστη να φέρεται να έχει τον πρώτο λόγο και αντί για τον Ιούνιο θα διεξαχθούν τον Μάιο, καθώς στις 26 Ιουνίου θα γίνει η πρεμιέρα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέστης.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν το Final 4 των γυναικών θα γίνει στις 12 και 14 Μαΐου κι αυτό των ανδρών στις 13 και 15 του μήνα.