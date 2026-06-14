Βασιλική Πλευρίτου: Δάκρυσε μιλώντας για τους γονείς της στο GWomen

Ήταν δεκαπέντε χρόνια πριν χρόνια όταν οι αδελφές Πλευρίτου, η Μαργαρίτα, η Ελευθερία και η μικρότερη Βασιλική μετακόμισαν από τη Θεσσαλονίκη και τον Ηρακλή, στον Πειραιά και τον Ολυμπιακό.

Στο πέρασμα των χρόνων όχι απλά καθιερώθηκαν στον πειραϊκό σύλλογο και στη συνέχεια στην εθνική ομάδα, αλλά έγραψαν και συνεχίζουν να γράφουν ιστορία.

Η Ελευθερία το καλοκαίρι του 2024 άνοιξε μια νέα σελίδα στην καριέρα της κι έπειτα από 13 χρόνια στον Ολυμπιακό, μετακόμισε στη Βουδαπέστη και τη Φερεντσβάρος.

Η Μαργαρίτα έπειτα από 14 χρόνια, το περασμένο καλοκαίρι έκλεισε τον κύκλο της στον Ολυμπιακό και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε έπαιξε στον Πανιώνιο, παραδίδοντας την αρχηγία στη Βασιλική, που συμπλήρωσε 15 αγωνιστικές σεζόν στον Ολυμπιακό.

Και πώς τα φέρνει η ζωή η Μαργαρίτα ως αρχηγός σήκωσε πρώτη το Champions League του 2022 στο Πειραιά και τώρα η Βασιλική με το 4ο τρόπαιο στα χέρια, εμφανίστηκε πρώτη στην αίθουσα αφίξεων το μεσημέρι της Κυριακής (14/6) στο «Ελ Βενιζέλος».

Εκεί ήταν το GWomen με τη Βασιλική Πλευρίτου να μην μπορεί να κρύψει τη συγκίνηση και τα δάκρυά της, όταν ρωτήθηκε για την οικογένειά της και το «Plevritou VS Plevritoy» που εκτυλίχθηκε στον τελικό του Final 4 του Champions League της Μάλτας.

Συγκεκριμένα είπε: «Είμαστε πάρα πολύ δεμένοι σαν οικογένεια, είμαι πάρα πολύ περήφανη για την οικογένειά μου και τους γονείς μου κυρίως, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα είχαμε καταφέρει τίποτα. Μπορεί να ακούγεται πολύ μελό αυτό που λέω αυτή τη στιγμή, αλλά πραγματικά είναι οι δύο άνθρωποι που είναι ο πραγματικός λόγος που βρισκόμαστε εδώ. Υπήρχαν αρκετές δυσκολίες στο παρελθόν, μας θύμιζαν τι αξίζουμε και τι μπορούμε να κάνουμε και καταλήξαμε εδώ που είμαστε σήμερα.

Η αλήθεια είναι πως διχάστηκαν κάπως, στην ουσία δεν ήξεραν ποια να υποστηρίξουν, ξέρω ό,τι όποιο θα ήταν το αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο χαρούμενοι και για μένα και για την Ελευθερία, δεν μπορώ να περιγράψω πόσο ευγνώμων νιώθω».