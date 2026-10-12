Η European Aquatics ανακοίνωσε την ανάθεση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο κορασίδων κ16 στην Ελλάδα. Η χώρα μας καλείται να φιλοξενήσει ακόμη μία μεγάλη διεθνή διοργάνωση, στην οποία τον Αύγουστο του 2027 τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στο μέλλον της γυναικείας υδατοσφαίρισης.

Η εθνική Ελλάδος θα αγωνιστεί με τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας καθώς κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στη φετινή διοργάνωση στο Ζάγκρεμπ (2026). Στον τελικό νίκησε 11-7 την Ισπανία. Παράλληλα, κατέλαβε τη 2η θέση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Κωνσταντινούπολης το 2025.

Η σχετική απόφαση λήφθηκε στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν όπου πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο της European Aquatics για το 2026, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 46 εθνικές ομοσπονδίες.

Συμμετείχε ο πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, Κυριάκος Γιαννόπουλος με την ιδιότητα του Αντιπρόεδρου της European Aquatics. Την ΚΟΕ εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας, Δημήτρης Κύρκος.

Στο επίκεντρο των εργασιών βρέθηκαν τροποποιήσεις του καταστατικού, η εκλογή μελών σε ανεξάρτητα όργανα, καθώς και οι βασικές προτεραιότητες για τη συνεχή ανάπτυξη των αθλημάτων της EA στην Ευρώπη.

Στην ανεξάρτητη επιτροπή ακεραιότητας και δεοντολογίας, εξελέγη ο Δημήτρης Ιατρίδης.

Στην ετήσια έκθεσή του, ο πρόεδρος της European Aquatics, Αντόνιο Σίλβα, παρουσίασε την πρόοδο που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του 2026, επισημαίνοντας ότι η EA συνέχισε να μετατρέπει τους στρατηγικούς της στόχους σε συγκεκριμένα αποτελέσματα: «Το 2026 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για την European Aquatics», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η επιτυχία δεν περιορίστηκε στις διοργανώσεις, αλλά επεκτάθηκε στους τομείς της εκπαίδευσης, της ακεραιότητας, της συμπερίληψης και της κοινωνικής ευθύνης.

Όπως τόνισε, η European Aquatics επιδιώκει να ξεπεράσει τον ρόλο του διοργανωτή πρωταθλημάτων, προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη στις εθνικές ομοσπονδίες, προστατεύοντας παράλληλα τους αθλητές και συμβάλλοντας θετικά στην κοινωνία.

Αναφερόμενος στην εκατονταετηρίδα της European Aquatics, η οποία θα εορταστεί το 2027, ο Αντόνιο Σίλβα σημείωσε ότι η επέτειος αποτελεί ευκαιρία όχι μόνο για την αναδρομή στην ιστορία της Ομοσπονδίας, αλλά και για τη διαμόρφωση του μέλλοντος των αθλημάτων της στην Ευρώπη.