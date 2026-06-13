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Ολυμπιακός: Η Άντριους MVP του Final Four!
13/06/2026
ΠΟΛΟ

Ολυμπιακός: Η Άντριους MVP του Final Four!

Δημήτρης Τομαράς

Η περιφερειακή του Ολυμπιακού, Άμπι Άντριους αναδείχθηκε πολυτιμότερη παίκτρια του Final Four συμβάλλοντας τα μέγιστα στην κατάκτηση του 4ου Champions League από τις «ερυθρόλευκες».

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Μετά από έναν φοβερό τελικό ο Ολυμπιακός παρότι βρέθηκε πίσω με δύο γκολ, κατάφερε να ισοφαρίσει στα τελευταία 13 δευτερόλεπτα την Φερεντσβάρος σε 14-14 και να στείλει τον τελικό του Champions League στα πέναλτι.

Εκεί οι «ερυθρόλευκες» με φοβερή την Φαν ντεν Ντόμπελστιν που κατέβασε ρολά νίκησε με 3-0 (συνολικό 17-14) και πήρε την κούπα. Μπορεί η τερματοφύλακας από την Ολλανδία να έκανε μαγική εμφάνιση στα πέναλτι, ωστόσο πολυτιμότερη παίκτρια του Final Four που διεξήχθη στην Μάλτα ήταν η Άμπι Άντριους.

Η περιφερειακός από την Αυστραλία ήταν απίστευτη σκοράροντας 4 φορές στον ημιτελικό και 5 στον τελικό και συνέβαλε τα μέγιστα στο να κατακτήσει η ομάδα της την κούπα. Μια εμφάνιση που της έδωσε και τον προσωπικό τίτλο της MVP με τις συμπαίκτριές της να την αποθεώνουν όταν το έπαιρνε.

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