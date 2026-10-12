Σε μία ξεχωριστή εκδήλωση, με φόντο τον επιβλητικό βράχο της Ακρόπολης, η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης υποδέχθηκε τις 12 ομάδες της Volley League γυναικών, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.

Στον εντυπωσιακό χώρο του Zonars Dionysos, στον Λόφο Φιλοπάππου, η μεγάλη κατηγορία του ελληνικού βόλεϊ γυναικών συγκεντρώθηκε για την επίσημη παρουσίαση του νέου πρωταθλήματος, σε μία βραδιά αφιερωμένη στις πρωταγωνίστριες των γηπέδων, στους ανθρώπους των συλλόγων και στη δυναμική που αναπτύσσει διαρκώς το άθλημα.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της Volley League γυναικών για τον ελληνικό αθλητισμό.

Ο πρόεδρος της ΕΟΠΕ, Γιώργος Καραμπέτσος, καλωσόρισε τους προπονητές, τις αρχηγούς, τους προέδρους και τους εκπροσώπους των 12 σωματείων, δίνοντας το σύνθημα για τη νέα αγωνιστική χρονιά και αναδεικνύοντας τη συλλογική προσπάθεια για την περαιτέρω ανάπτυξη, αναβάθμιση και προβολή του ελληνικού βόλεϊ γυναικών.

Από πλευράς της Ομοσπονδίας παρευρέθηκαν επίσης ο Β΄ Αντιπρόεδρος, Νίκος Δελαγραμμάτικας, η Γενική Γραμματέας, Έφη Χρόνη-Έρωτα, η Ταμίας, Άντα Βαφειάδου και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Νεκτάριος Χαλβατζής και Ανδρέας Σωνάκης. Το «παρών» έδωσε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΑΠΠ, Γιάννης Αχιλλεόπουλος.

Κοινός παρονομαστής της εκδήλωσης ήταν η πεποίθηση όλων ότι το φετινό πρωτάθλημα της Volley League γυναικών αναμένεται να είναι το πιο ανταγωνιστικό των τελευταίων ετών. Με τις 12 ομάδες να ανεβάζουν τον πήχη των φιλοδοξιών τους και το επίπεδο του ανταγωνισμού να προμηνύεται ιδιαίτερα υψηλό και η νέα αγωνιστική περίοδος δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες.

Όλοι συμφώνησαν ότι οι φίλοι του βόλεϊ θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν συναρπαστικές αναμετρήσεις, πλούσιο θέαμα και αγώνες υψηλού επιπέδου, σε ένα πρωτάθλημα που συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία για να αποτελέσει το πιο ενδιαφέρον και αμφίρροπο των τελευταίων ετών.

Το βόλεϊ γυναικών στέλνει μήνυμα ζωής και πρόληψης

Η παρουσίαση του πρωταθλήματος είχε και μία ιδιαίτερα σημαντική κοινωνική διάσταση, καθώς η ΕΟΠΕ συνεχίζει για δεύτερη χρονιά τη συνεργασία της με τη ΜΚΟ Europa Donna Hellas, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου που δραστηριοποιείται στην ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού.

Με αφορμή τον Οκτώβριο, μήνα αφιερωμένο στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, αναδείχθηκε η σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.

Η 25η Οκτωβρίου είναι αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, ενώ η Europa Donna έχει καθιερώσει τη 15η Οκτωβρίου ως Ημέρα Υγείας του Μαστού (Breast Health Day), ένα ετήσιο ραντεβού ενημέρωσης και κινητοποίησης με ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Η πρόληψη σώζει ζωές.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε η Αντιπρόεδρος της Europa Donna Hellas, Μιμή Μαρσέλλου, η οποία αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη αξία της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, τονίζοντας τη δύναμη που έχει ο αθλητισμός στη διάδοση μηνυμάτων ενημέρωσης, πρόληψης και ευαισθητοποίησης.

Η κ. Μαρσέλλου υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, επισημαίνοντας ότι η ενημέρωση και η φροντίδα της υγείας αποτελούν ουσιαστικά βήματα για την προστασία της ζωής.