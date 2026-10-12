Την περσινή χρονιά παρακολουθήσαμε ένα από τα πλέον αμφίρροπα πρωταθλήματα στην Volley league Γυναικών με τον Παναθηναϊκό να κατακτά τον τίτλο και τον ΖΑΟΝ να κάνει την έκπληξη και να φτάνει μέχρι και τον τελικό, ενώ συνολικά απολαύσαμε θέαμα υψηλού επιπέδου. Φέτος οι προσδοκίες είναι ακόμα μεγαλύτερες, μετά τις κινήσεις που έγιναν από σχεδόν όλες τις ομάδες.

Το πρωτάθλημα αρχίζει σε μία βδομάδα και την Δευτέρα το μεσημέρι με φόντο την Ακρόπολη έγινε η παρουσίαση των ομάδων, ενώ όπως γίνεται κάθε φορά, βραβεύτηκαν και οι παίκτριες που ξεχώρισαν την περσινή χρονιά.

Πολυτιμότερη παίκτρια αναδείχθηκε η Μόνικα Λαμπκόφσκα του Παναθηναϊκού που συνεχίζει και στους «πράσινους». Πρώτη σκόρερ ήταν η διαγώνια του ΑΟ Θήρας, Ρίκα Μάασε που πλέον συνεχίζει στον ΖΑΟΝ, ενώ και στην πάσα η Κατερίνα Βάλκοβα που την χρονιά που μας πέρασε ήταν στην ΑΕΚ, φέτος θα είναι και αυτή στον ΖΑΟΝ.

Τα άκρα ήταν υπόθεση του πρωταθλητή Παναθηναϊκού με τις Μόνικα Λαμπκόφσκα και Μικάγια Γουάιτ να είναι οι καλύτερες, ενώ στο κέντρο ξεχώρισαν οι Μαρκέλλα Παπαγεωργίου επίσης του Παναθηναϊκού και η Έρρικα Γράβαρη που πέρσι έπαιξε στον ΖΑΟΝ και φέτος θα αγωνίζεται στην ΑΕΚ. Καλύτερο λίμπερο του περσινού πρωταθλήματος ήταν η Μαρτίνα Ξανθοπούλου του Πανιωνίου και καλύτερη πρωτοεμφανιζόμενη η ακραία του ΖΑΟΝ, Ελπίδα Τικμανίδου.

Τέλος καλύτερος προπονητής της περσινής χρονιάς αναδείχθηκε ο Αλεσάντρο Κιαπίνι που οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά και στον τελικό του Challenge Cup.

Αναλυτικά οι βραβεύσεις:

MVP: Μόνικα Λαμπκόφσκα (Παναθηναϊκός)

Κορυφαία πασαδόρος: Κατερίνα Βάλκοβα (ΑΕΚ – ΖΑΟΝ)

Κορυφαία διαγώνια: Ρίκα Μάασε (ΑΟ Θήρας – ΖΑΟΝ)

Κορυφαίες ακραίες: Μόνικα Λαμπκόφσκα και Μικάγια Γουάιτ (Παναθηναϊκός)

Κορυφαίες κεντρικές: Μαρκέλλα Παπαγεωργίου (Παναθηναϊκός) και Έρρικα Γράβαρη (ΖΑΟΝ – ΑΕΚ)

Καλύτερη λίμπερο: Μαρτίνα Ξανθοπούλου (Πανιώνιος Betsson)

Καλύτερη πρωτοεμφανιζόμενη: Ελπίδα Τικμανίδου (ΖΑΟΝ)

Κορυφαίος προπονητής: Αλεσάντρο Κιαπίνι (Παναθηναϊκός)

Βραβεύτηκε η Ιωάννα Καρέλια

Εκτός από τις καλύτερες της περσινής χρονιάς, ειδική βράβευση υπήρξε και για την αρχηγό του Πανιωνίου, Ιωάννα Καρέλια. Η κεντρική των «κυανέρυθρων» βραβεύτηκε για την προσφορά της στο άθλημα με τον πρόεδρο της ΕΟΠΕ, Γιώργο Καραμπέτσο να αναφέρει σχετικά την ώρα που της έδινε το βραβείο: «Ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας και μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, θα ήθελα να κάνουμε μια ιδιαίτερη αναγνώριση. Η σημερινή μας εκδήλωση αποτελεί τη δυναμική στιγμή, με μεγάλη μας χαρά να τιμήσουμε την αρχηγό του Πανιωνίου, Ιωάννα Καρέλια, για την ουσιαστική προσφορά και την πολύτιμη συμβολή της στην υποστήριξη και προώθηση του αθλήματος μας, και όχι μόνο, μέσα από τη δράση της στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Καλώ την αρχηγό του Πανιωνίου, για την απονομή της τιμητικής πλακέτας ως ελάχιστο δείγμα της αναγνώρισης της προσφοράς της».

Ο λόγος που βραβεύτηκε

Ο λόγος της βράβευσής της δεν ήταν άλλος από την κίνηση που έκανε η αρχηγός του Πανιωνίου προς τις Εθνικές ομάδες λίγους μήνες πριν. Πιο συγκεκριμένα, η Ιωάννα Καρέλια κάλυψε μέσω της ΕΟΕ τα έξοδα μετακίνησης και συμμετοχής των ελληνικών Εθνικών ομάδων στους Μεσογειακούς Αγώνες στην Ιταλία, προσφέροντας χορηγία ύψους 100.000 ευρώ.