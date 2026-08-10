Γερμανία: Ραντεβού με την ιστορία

Η Γερμανία δεν θα είναι απλά η περήφανη διοργανώτρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά θεωρείται ήδη ότι έχει τη δυνατότητα να κάνει μια μεγάλη πορεία και να διεκδικήσει ένα μετάλλιο.

Μπορούν να τα καταφέρουν οι πεισματάρες Γερμανίδες, που έχουν πάντα ως στόχο την αρτιότητα;

Είναι μόλις η δεύτερη φορά στην ιστορία της που θα αγωνιστεί στο διάσημο τουρνουά, έχοντας φιλοξενήσει προηγουμένως τη διοργάνωση το 1998. Μήπως η ιστορία τη θέλει να ανέβει στο βάθρο στη διοργάνωση που θα φιλοξενήσει στο σπίτι της;

Μετά την πρόκριση στα προημιτελικά, στο ντεμπούτο της, πριν από 28 χρόνια, αυτή τη φορά μπορεί να είναι ακόμα καλύτερα. Ειδικά αν λάβει κανείς υπόψιν την εξαιρετικά ταλαντούχα ομάδα παικτριών που προσφέρουν μια θαυμαστή ισορροπία ποιότητας και εμπειρίας, που συνοδεύεται από μερικές ανερχόμενες σταρ που είναι έτοιμος να αφήσουν το στίγμα τους.

ΠΩΣ ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ

Η Γερμανία κέρδισε αυτόματα το εισιτήριό της ως διοργανώτρια χώρα, αλλά συμμετείχε στο Προκριματικό Τουρνουά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών Μπάσκετ στη Λυών της Γαλλίας. Έπαιξε πραγματικά εντυπωσιακά και κέρδισε τέσσερις από τις πέντε αγώνες της.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ

1η αγωνιστική: Γερμανία 76-49 Κορέα (Νίκη)

2η αγωνιστική: Φιλιππίνες 80-113 Γερμανία (Νίκη)

3η αγωνιστική: Γερμανία 63-85 Γαλλία (Ηττα)

4η αγωνιστική: Κολομβία 57-78 Γερμανία (Νίκη)

5η αγωνιστική: Νιγηρία 73-81 Γερμανία (Νίκη)

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΠΕΛΛΑ:

Η Γερμανία έχει εμφανιστεί μόνο μία φορά στη διοργάνωση, το 1998.

Αριθμός συμμετοχών (συμπεριλαμβανομένου του 2026): 2

2026): 2 Τελευταία συμμετοχή: 1998 (11η)

Καλύτερη θέση: 11η (1998):

Η θέση της αυτή τη στιγμή στο FIBA World Ranking for Women, presented by Nike: 11η

Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΟΥ Π.Κ.

Η Γερμανία έπαιξε στην έδρα της με την Ισπανία πέρυσι ως συνδιοργανώτρια του EuroBasket 2025. Παίζοντας στον Α' Όμιλο, η Γερμανία θα ξεκινήσει σε μια συναρπαστική αναμέτρηση κόντρα στην Φούρια Ρόχα, την οποία συνάντησαν σε ένα θρίλερ πέρυσι στο Αμβούργο στο πλαίσιο του Ευρωμπάσκετ Γυναικών. Θα αντιμετωπίσει ακολούθως την Ιαπωνία, πριν ολοκηρώσει την πρώτη φάση εναντίον του Μάλι.

Αγώνες Φάσης Ομίλων

Ισπανία - Γερμανία (4 Σεπτεμβρίου)

Γερμανία - Ιαπωνία (5 Σεπτεμβρίου)

Γερμανία - Μάλι (7 Σεπτεμβρίου)



ΠΑΙΚΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΣ

Η Λεόνι Φίμπιχ και η Νιάρα Σάμπαλι είναι οι νικητές που περιμένουν τη Γερμανία

Η Γερμανία έχει τόσα πολλά αστέρια να παρακολουθήσει κανείς και αυτό είναι εξαιρετικά συναρπαστικό για τη χώρα που είναι η οικοδέσποινα του τουρνουά. Είναι γεμάτη ταλέντο και έχει παίκτριες που έχουν τον χαρακτήρα του νικητή ανά πάσα στιγμή, όπως η Λεόνι Φίμπιχ, η Νιάρα Σάμπαλι και η Λουίζα Γκεισελσόντερ.

Η Άλεξις Πίτερσον φέρνει τόση ποιότητα και ηγετικότητα ως η βασική πόιντ γκαρντ, ενώ όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στο ανερχόμενο αστέρι Φρίντα Μπούνερ, η οποία είναι μια από τις πιο βελτιωμένες παίκτριες τους τελευταίους 18 μήνες περίπου και προέρχεται από ένα εξαιρετικό Προκριματικό Τουρνουά.

Ο ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ

Ο φόβος θα είναι μία πιθανή υπερβολική εξάρτηση από την Πίτερσον και όλα όσα φέρνει στο γήπεδο. Έχει τη δυνατότητα να κάνει τη Γερμανία να τρέξει. Η έλλειψη βάθους στη backcourt σε σύγκριση με την frontcourt είναι έντονη. Σε μια ελίτ διοργάνωση όπως αυτή, η backcourt με μεγάλη ποιότητα κι επιλογές είναι απαραίτητη.

Η ελπίδα για τη Γερμανία είναι ότι μπορεί να αξιοποιήσει την έδρα της και την πλούσια δυνατότητα επιλογών ειδικά στην frontcourt. Θεωρητικά, μια θέση στο βάθρο είναι εφικτή και αν την πετύχουν, θα υπάρξουν μερικές πραγματικά αξέχαστες σκηνές.



Photo Credits: Fiba