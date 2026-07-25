Η χαρά της Κοντού και τα αναφιλητά της Διαβάτη στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου στο παγκόσμιο Κ23

Η Μηλένα Κοντού και η Ελένη Διαβάτη έκαναν το δύο στα δύο για τα ελληνικά πληρώματα στους τελικούς του Σαββάτου (25/7) στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας Κ23 στο Ντούισμπουργκ.

Η Μηλένα Κοντού, ένα μήνα πριν από τα 21α γενέθλιά της και η 19χρονη Ελένη Διαβάτη ήταν το φαβορί στον τελικό του διπλού σκιφ και δικαιολόγησαν αυτόν τον τίτλο καθώς είχαν πετύχει τον ταχύτερο χρόνο στα ημιτελικά της Παρασκευής (24/7).

Το ελληνικό πλήρωμα πήρε από τα πρώτα μέτρα την πρωτοπορία στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος, πέρασε στα μισά της κούρσας (1.000μ.) σε 3:28.23, με το πλήρωμα της Πολωνίας (Άννα Χλιμπένκο, Τζούλια Ρογκίεβιτς) να ακολουθούν σε 3:29,64 και αυτό της Ρωσίας (Τατιάνα Τσερκάσοβα, Αλεκσάντρα Γκριγκόρεβα) σε 3:30.23. Οι Κοντού και Διαβάτη διατήρησαν τον ρυθμό τους, κωπηλάτησαν τα άλλα 1.000μ. σε 3:30.19 και με συνολικό χρόνο 6:59.83 έγιναν πρωταθλήτριες κόσμου.

Η Μηλένα Κοντού, «χάλκινη» ολυμπιονίκης με τη Ζωή Φίτσιου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών στο Παρίσι, έχει ζήσει ανάλογες στιγμές, για παράδειγμα επανέλαβε την περσινή της επιτυχία, όταν με τη Βάλια Λυκομήτρου είχαν επικρατήσει στο διπλό σκιφ στο αντίστοιχο παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ23 στο Πόζναν.



Για τη Διαβάτη, χρυσό μετάλλιο με την Πασχαλίνα Μουρατίδου πέρυσι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ19, τα συναισθήματα ήταν πιο έντονα στην απονομή του χρυσού μεταλλίου και στη στιγμή ανάκρουσης του Εθνικού Ύμνου.