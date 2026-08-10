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Παγκόσμιο Κ20: Οι απονομές των Ιακωβάκη και Ρούσσου
10/08/2026
ΣΤΙΒΟΣ

Παγκόσμιο Κ20: Οι απονομές των Ιακωβάκη και Ρούσσου

Βασιλική Μπαρτζιώτη

Σπουδαίες διακρίσεις για τον ελληνικό στίβο στο Παγκόσμιο Κ20, με την Ιουλιάννα Ρούσσου να κατακτά το ασημένιο μετάλλιο στα 800μ. και την Ελένη Ιακωβάκη να παίρνει το χάλκινο στα 400μ. εμπ. με πανελλήνιο ρεκόρ.

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Κάτι περισσότερο από επιτυχημένη μπορεί να χαρακτηριστεί η ελληνική παρουσία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 στο Γιουτζίν, με δύο σπουδαίες Ελληνίδες αθλήτριες να ανεβαίνουν στο βάθρο της διοργάνωσης χθες (10/8).

Η Ιουλιάννα Ρούσσου πραγματοποίησε εξαιρετική κούρσα στον τελικό των 800μ. και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με χρόνο 2:03.08. ενώ η Ελένη Ιακωβάκη κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 400μ. εμπ. βελτιώνοντας μάλιστα το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 55.99.

Οι δύο νεαρές πρωταθλήτριες παρέλαβαν τα μετάλλιά τους, με τον ΣΕΓΑΣ να μοιράζεται ένα backstage βίντεο από την τελετή της απονομής πριν η ελληνική αποστολή επαναπατριστεί.

Δείτε το βίντεο του ΣΕΓΑΣ από τις απονομές των δύο αθλητριών

photo credits: Eurokinissi

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