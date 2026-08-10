Κάτι περισσότερο από επιτυχημένη μπορεί να χαρακτηριστεί η ελληνική παρουσία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 στο Γιουτζίν, με δύο σπουδαίες Ελληνίδες αθλήτριες να ανεβαίνουν στο βάθρο της διοργάνωσης χθες (10/8).

Η Ιουλιάννα Ρούσσου πραγματοποίησε εξαιρετική κούρσα στον τελικό των 800μ. και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με χρόνο 2:03.08. ενώ η Ελένη Ιακωβάκη κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 400μ. εμπ. βελτιώνοντας μάλιστα το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 55.99.

Οι δύο νεαρές πρωταθλήτριες παρέλαβαν τα μετάλλιά τους, με τον ΣΕΓΑΣ να μοιράζεται ένα backstage βίντεο από την τελετή της απονομής πριν η ελληνική αποστολή επαναπατριστεί.

Δείτε το βίντεο του ΣΕΓΑΣ από τις απονομές των δύο αθλητριών

photo credits: Eurokinissi