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WNBA: Μυθική εμφάνιση από την Μακμπράιντ με 43 πόντους και 10 τρίποντα!
10/08/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

WNBA: Μυθική εμφάνιση από την Μακμπράιντ με 43 πόντους και 10 τρίποντα!

Παναγιώτης Αρταβάνης

Η Κέιλα Μακμπράιντ έγραψε... ιστορία το βράδυ της Κυριακής (09/08) στη νίκη των Μινεσότα Λινξ επί των Ντάλας Ουίνγκς, σκοράροντας 43 πόντους, έχοντας 10 τρίποντα!

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Μυθικά πράγματα έκανε η Κέιλα Μακμπράιντ στη νίκη των Μινεσότα Λινξ επί των Ντάλας Ουίνγκς.

Η Αμερικανίδα, σκόραρε 43 πόντους (6/7 δίποντα, 10/14 τρίποντα!), έχοντας επίσης 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ και έγραψε... ιστορία. Συγκεκριμένα έγινε η πρώτη παίκτρια στην ιστορία του WNBA, που πετυχαίνει 10 τρίποντα σε έναν αγώνα, βάζοντας το όνομά της στην ιστορία του πρωταθλήματος.

Η Κέιλα Μακμπράιντ αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης δέχτηκε την καθολική αποθέωση για το απόλυτο ρερκόρ που πέτυχε.

Photo Credits: X_WNBA

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