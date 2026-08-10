Μυθικά πράγματα έκανε η Κέιλα Μακμπράιντ στη νίκη των Μινεσότα Λινξ επί των Ντάλας Ουίνγκς.

Η Αμερικανίδα, σκόραρε 43 πόντους (6/7 δίποντα, 10/14 τρίποντα!), έχοντας επίσης 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ και έγραψε... ιστορία. Συγκεκριμένα έγινε η πρώτη παίκτρια στην ιστορία του WNBA, που πετυχαίνει 10 τρίποντα σε έναν αγώνα, βάζοντας το όνομά της στην ιστορία του πρωταθλήματος.

FORTY PIECE. TEN THREES. HISTORY. 🤯



Kayla McBride put on an absolute shooting clinic, dropping a career-high 43 PTS and burying a WNBA single-game record 10 3PM on 10-of-14 shooting from deep to lead Minnesota to the dub!#WNBASeason30 | WNBA Rivals Week | @Ally pic.twitter.com/QUFIZzyhXj