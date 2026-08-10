Μυθικά πράγματα έκανε η Κέιλα Μακμπράιντ στη νίκη των Μινεσότα Λινξ επί των Ντάλας Ουίνγκς.
Η Αμερικανίδα, σκόραρε 43 πόντους (6/7 δίποντα, 10/14 τρίποντα!), έχοντας επίσης 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ και έγραψε... ιστορία. Συγκεκριμένα έγινε η πρώτη παίκτρια στην ιστορία του WNBA, που πετυχαίνει 10 τρίποντα σε έναν αγώνα, βάζοντας το όνομά της στην ιστορία του πρωταθλήματος.
FORTY PIECE. TEN THREES. HISTORY. 🤯— WNBA (@WNBA) August 9, 2026
Kayla McBride put on an absolute shooting clinic, dropping a career-high 43 PTS and burying a WNBA single-game record 10 3PM on 10-of-14 shooting from deep to lead Minnesota to the dub!#WNBASeason30 | WNBA Rivals Week | @Ally pic.twitter.com/QUFIZzyhXj
Η Κέιλα Μακμπράιντ αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης δέχτηκε την καθολική αποθέωση για το απόλυτο ρερκόρ που πέτυχε.
celebrating miss 43 🤩 pic.twitter.com/ZDo2iMXzUQ— Minnesota Lynx (@minnesotalynx) August 9, 2026
The @minnesotalynx defeat the Wings 103-90 💙
Kayla McBride led the way with 43 PTS and 10 3PM to become the first player in WNBA History to make 10 three pointers in a single game! Olivia Miles is just the second rookie to record 20+ PTS & 10+ AST as she finished with 20 PTS,… pic.twitter.com/OzM2qz9Dmi— WNBA (@WNBA) August 9, 2026
Photo Credits: X_WNBA