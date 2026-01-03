Στον κόσμο των χειμερινών σπορ, όπου οι θρύλοι δύσκολα αποκαθηλώνονται, το 2025 έφερε στο προσκήνιο μια νέα πρωταγωνίστρια από την Ελβετία. Η Καμίλ Ραστ αποτελεί πλέον το πρόσωπο που συγκεντρώνει τα βλέμματα της διεθνούς αθλητικής κοινότητας, συνδυάζοντας την τεχνική αρτιότητα με μια σπάνια πνευματική ανθεκτικότητα.

Γεννημένη τον Ιούλιο του 1999 στο Βετρόζ της Ελβετίας, η 26χρονη σήμερα Καμίλ Ραστ είναι σπεσιαλίστρια στα τεχνικά αγωνίσματα του αλπικού σκι, το σλάλομ και το γιγαντιαίο σλάλομ. Παρότι αγωνίζεται στα Παγκόσμια Κύπελλα εδώ και χρόνια, η καθοριστική στιγμή της καριέρας της ήρθε τον Φεβρουάριο του 2025, όταν κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σλάλομ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, επιβεβαιώνοντας πως ανήκει πλέον στην ελίτ.

Η μάχη με το «μηδέν»

Η διαδρομή της προς την κορυφή δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα. Στα 18 της, μια σοβαρή περιπέτεια υγείας (αδενικός πυρετός) την κράτησε για μεγάλο διάστημα εκτός δράσης, κάνοντάς την να πιστέψει πως η καριέρα της είχε τελειώσει πριν καν ξεκινήσει. Αυτή η εμπειρία, όμως, έγινε το μεγαλύτερο μάθημά της.

«Πρέπει να ξεκινάς κάθε μέρα από το μηδέν», δηλώνει η ίδια, εξηγώντας τη φιλοσοφία της. Σε ένα αγώνισμα όπως το σλάλομ, όπου τα πάντα κρίνονται σε κλάσματα του δευτερολέπτου και ένα ελάχιστο λάθος μπορεί να σε θέσει εκτός αγώνα, η Ραστ έχει μάθει να εστιάζει στη διαδικασία και όχι μόνο στο αποτέλεσμα.

Στο κυνήγι του Ολυμπιακού θριάμβου

Στη φετινή σεζόν του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Ραστ ήταν πιο σταθερή από ποτέ. Με τέσσερις παρουσίες στο βάθρο των νικητών, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης, αποτελώντας τη μεγαλύτερη απειλή για την κορυφαία όλων των εποχών, Μικαέλα Σίφριν στους ερχόμενους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Αν και η απόσταση από την Αμερικανίδα σταρ παραμένει σημαντική, η Ελβετή αντιμετωπίζει κάθε αγώνα ως μια νέα πρόκληση, χωρίς να φοβάται τη σύγκριση.

Με τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα 2026 να πλησιάζουν (6-22/2), η Ελβετίδα πρωταθλήτρια δείχνει έτοιμη για το επόμενο μεγάλο βήμα. Μετά την 7η θέση που κατέλαβε στο Πεκίνο το 2022, η τωρινή της φόρμα την τοποθετεί ανάμεσα στα φαβορί για ένα ολυμπιακό μετάλλιο και γιατί όχι για το χρυσό.