Σύγκρουση κορυφής στην NWSL: Οι παίκτριες μπλοκάρουν τον νέο κανόνα για τις σταρ

Η Ένωση Παικτριών της NWSL (NWSLPA) εξέφρασε επίσημα την αντίθεσή της στη νέα πρόταση της λίγκας για τον μηχανισμό High Impact Player (HIP), ο οποίος θα εφαρμοζόταν από τη σεζόν 2026 και θα επέτρεπε στις ομάδες να πληρώνουν ορισμένες σταρ παίκτριες εκτός του ορίου του salary cap.

Η πρόταση αυτή γεννήθηκε στο πλαίσιο των προσπαθειών της λίγκας να κρατήσει την Τρίνιτι Ρόντμαν στην Ουάσινγκτον Σπίριτ και γενικότερα στο πρωτάθλημα, ωστόσο, σύμφωνα με πηγές της NWSL, «δεν αφορά μόνο μία παίκτρια».

Η εκτελεστική διευθύντρια της NWSLPA, Meghann Burke, ξεκαθάρισε πως η Ένωση έχει σοβαρές ενστάσεις: «Υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα και δεν θεωρούμε ότι η λίγκα έχει σκεφτεί επαρκώς πώς αυτό το μέτρο θα εφαρμοστεί στην πράξη».

Τι προβλέπει ο μηχανισμός HIP;

Ο μηχανισμός HIP, που εγκρίθηκε ήδη από το διοικητικό συμβούλιο της λίγκας, θα επέτρεπε στις ομάδες να δαπανούν έως και 1 εκατομμύριο δολάρια εκτός salary cap για παίκτριες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια όπως συμμετοχές στην εθνική ομάδα των ΗΠΑ, διακρίσεις τύπου Ballon d’Or ή παρουσία σε διεθνείς κατατάξεις.

Ακριβώς αυτά τα κριτήρια βρίσκονται στο στόχαστρο της Ένωσης, η οποία τα χαρακτηρίζει υποκειμενικά και προβληματικά, ενώ τονίζει πως τέτοιες αλλαγές δεν μπορούν να εφαρμοστούν μονομερώς χωρίς συλλογική διαπραγμάτευση, καθώς επηρεάζουν άμεσα το salary cap.

Η NWSLPA προτείνει μια πιο απλή λύση, την αύξηση του salary cap κατά 1 εκατομμύριο δολάρια για όλες τις ομάδες, χωρίς περιορισμούς στο πώς θα χρησιμοποιηθεί αυτό το ποσό.

Σύμφωνα με την Burke: «Οι ομάδες είναι αυτές που πρέπει να αξιολογούν την αξία των παικτριών και να διαχειρίζονται τα ρόστερ τους. Η δύναμη της λίγκας βασίζεται στη συλλογικότητα, όχι σε εξαιρέσεις».

Σήμερα, το salary cap της NWSL ανέρχεται στα 3,5 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που όπως υποστηρίζει η Ένωση –δεν επαρκεί πλέον για να καλύψει τη ραγδαία αύξηση της αξίας των κορυφαίων παικτριών, ειδικά σε μια αγορά όπου τα ευρωπαϊκά κλαμπ δεν έχουν αντίστοιχους περιορισμούς.

Η υπόθεση της Τρίνιτι Ρόντμαν παραμένει ανοιχτή. Η προηγούμενη συμφωνία της με τη Σπίριτ απορρίφθηκε από τη λίγκα ως αντίθετη στο «πνεύμα» των κανονισμών, γεγονός που οδήγησε την Ένωση στην κατάθεση επίσημης καταγγελίας (grievance) κατά της NWSL για παραβίαση του CBA.

Η Burke ξεκαθαρίζει ότι: «Ο μηχανισμός HIP δεν λύνει το ζήτημα της καταγγελίας. Ακόμα κι αν υπάρξει νέα συμφωνία με τη Rodman, η νομική διαδικασία θα συνεχιστεί».