Τεράστιο deal για το ποδόσφαιρο γυναικών: Η Wasserman εξαγόρασε την Unik Sports Management

Συμφωνία-ορόσημο για το ποδόσφαιρο γυναικών ανακοίνωσε η διεθνής αθλητική εταιρεία Wasserman, η οποία ολοκλήρωσε την απόκτηση της Unik Sports Management, της κορυφαίας εταιρείας εκπροσώπησης γυναικών ποδοσφαιριστριών με επικεφαλής την Καρλότα Πλάνας.

Στην ομάδα της Unik ανήκουν σπουδαία ονόματα όπως η Μαριόνα Καλντεντέι, η Κλαούντια Πίνα και η Κάτα Κολ, ενώ η Πλάνας θα αναλάβει πλέον τον ρόλο της αντιπροέδρου για το ποδόσφαιρο γυναικών στη Wasserman. Η συμφωνία, που ήταν σε εξέλιξη μήνες, ολοκληρώθηκε με μία επένδυση πολλών εκατομμυρίων, όπως έγινε γνωστό στα ισπανικά Μέσα.

Η ίδια η Πλάνας σχολίασε το εξής για το νέο της εγχείρημα: «Πριν πέντε χρόνια αποφάσισα να κυνηγήσω ένα όνειρο, να κάνω επαγγελματικό και να δώσω ορατότητα στα ταλέντα των γυναικών στο ποδόσφαιρο. Σήμερα, κάνω ένα μεγάλο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση με την ένταξή μου στη Wasserman».

Από το 2020 η Unik Sports Management έχει αναδειχθεί σε κορυφαία εταιρεία εκπροσώπησης ποδοσφαιριστριών διεθνούς φήμης και στέκεται στο πλευρό τους σε όλα τα στάδια της καριέρας τους. Από τις διαπραγματεύσεις των συμβολαίων τους μέχρι την ανάπτυξη επιχειρηματικών ευκαιριών και των ευκαιριών marketing για τις παίκτριες. Στο δυναμικό της η Wasserman, έχει εντάξει πασίγνωστες φιγούρες του ποδοσφαίρου γυναικών, όπως Άλεξ Μόργκαν.