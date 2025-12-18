Απίστευτη καταγγελία από πρώην παίκτρια της Μονπελιέ: «Όταν έφυγα, αντί για ανθοδέσμη μού έδωσαν μπανάνες»

Αντιδράσεις προκαλούν οι αποκαλύψεις της Μέρι Φάουλερ για τη θητεία της στη Μονπελιέ, με την Αυστραλή επιθετικό να κάνει λόγο για ρατσιστική συμπεριφορά εις βάρος της από την πρώην ομάδα της. Η 22χρονη άσος περιγράφει στο αυτοβιογραφικό της βιβλίο «Bloom» ένα περιστατικό που, όπως τονίζει, σημάδεψε την εμπειρία της στο κλαμπ το 2022. Η ίδια παραδέχθηκε ότι σκέφτηκε ακόμα και να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Στο τέλος της σεζόν, όταν αρκετές παίκτριες που αποχωρούσαν από την ομάδα τιμήθηκαν με λουλούδια στα αποδυτήρια, η Φάουλερ και μία ακόμη συμπαίκτριά της δεν έλαβαν τίποτα. Λίγο αργότερα, ωστόσο η κατάσταση έγινε ακόμα χειρότερα όταν οι δυό τους έλαβαν από μία ανθοδεσμη με μπανάνες! Μια κίνηση που, όπως υπογραμμίζει, δεν μπορούσε να εκληφθεί ως ένα αθώο λάθος, ειδικά από τη στιγμή που ήταν δύο από τις ελάχιστες μαύρες παίκτριες της ομάδας.

Η ίδια παραδέχεται ότι προσπάθησε να δικαιολογήσει το περιστατικό, όμως όταν το συνέδεσε με άλλες συμπεριφορές που είχε βιώσει στον σύλλογο, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν επρόκειτο απλώς για μία παρεξήγηση. Όπως αναφέρει, το γεγονός την έκανε να νιώσει προσβεβλημένη και βαθιά πληγωμένη και είχε ρατσιστικό υπόβαθρο.

Το συγκεκριμένο επεισόδιο αποτέλεσε, σύμφωνα με την ίδια, την κορύφωση μιας γενικά δύσκολης περιόδου στη Γαλλία. Η Φάουλερ καταγγέλλει επίσης έλλειψη σεβασμού και ενσυναίσθησης από μέλη του τεχνικού επιτελείου της Μονπελιέ, ακόμη και σε σοβαρό ζήτημα υγείας που αντιμετώπισε, με υποψίες για καρδιακό πρόβλημα που είχε να αμφισβητούνται από το κλαμπ που αρνήθηκε να πληρώσει τις εξετάσεις της.