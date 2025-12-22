Η UEFA «επενδύει» στο ποδόσφαιρο γυναικών: 9 εκατ. ευρώ σε συλλόγους για το Euro 2025

Η UEFA ανακοίνωσε ότι κατέβαλε συνολικά 9 εκατομμύρια ευρώ (περίπου 7,9 εκατ. λίρες) σε 103 ευρωπαϊκούς συλλόγους, ως αποζημίωση για τη διάθεση παικτριών τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών 2025, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για «επένδυση στο μέλλον του ποδοσφαίρου γυναικών».

Από την Αγγλία, οι ομάδες της Women’s Super League εισέπραξαν συνολικά 2,37 εκατ. ευρώ (2,1 εκατ. λίρες), με τις Τσέλσι και Άρσεναλ (τις δύο κορυφαίες ομάδες του περσινού πρωταθλήματος) να λαμβάνουν μαζί 870.525 ευρώ (περίπου 762.000 λίρες).

Το συνολικό ποσό είναι διπλάσιο σε σχέση με τα 4,5 εκατ. ευρώ που είχαν δοθεί μετά το τουρνουά του 2022, ενώ φέτος πληρωμές έλαβαν σύλλογοι από 16 διαφορετικές ομοσπονδίες. Οι αποζημιώσεις υπολογίστηκαν με βάση τον αριθμό των ημερών που κάθε παίκτρια απουσίαζε από τον σύλλογό της για το τουρνουά. Σε αυτές περιλαμβάνονταν 10 ημέρες προετοιμασίας, οι ημέρες συμμετοχής στη διοργάνωση, καθώς και μία ημέρα για το ταξίδι. Η ημερήσια αποζημίωση ορίστηκε στα 1.095 ευρώ (958,61 λίρες) ανά παίκτρια.

«Καθώς το ποδόσφαιρο γυναικών συνεχίζει να αναπτύσσεται και να ανθίζει, θέλουμε όλοι να μοιράζονται την επιτυχία του. Το πρόγραμμα παροχών προς τους συλλόγους αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο που παίζουν οι ευρωπαϊκές ομάδες στην εξέλιξη των παικτριών που έκαναν το Euro Γυναικών 2025 μια τόσο ξεχωριστή και αξέχαστη διοργάνωση. Αυτές οι πληρωμές δεν είναι απλώς μια οικονομική ανταμοιβή –είναι μια επένδυση στο μέλλον του αθλήματος και ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ συλλόγων και εθνικών ομάδων», δήλωσε ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Συλλόγων, Νάσερ Αλ-Κελαϊφί, τόνισε: «Τα προγράμματα παροχών προς τους συλλόγους αποτελούν βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας συνεργασίας με την UEFA και ενισχύουν τη σημαντική σχέση μεταξύ συλλόγων και εθνικών ομάδων, συμβάλλοντας στη συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη του αθλήματος».

