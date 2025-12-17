Το 85% των γυναικών φιλάθλων φοβούνται να καταγγέλλουν σεξιστική συμπεριφορά

Η σεξιστική συμπεριφορά στο ποδόσφαιρο δεν είναι κάτι νέο, αλλά τα πρόσφατα γεγονότα δείχνουν ότι η κοινωνία αρχίζει να την αντιμετωπίζει πιο σοβαρά. Τις τελευταίες εβδομάδες, ένας πρώην παίκτης καταδικάστηκε για σεξιστικά σχόλια, ενώ ένας εν ενεργεία προπονητής κατηγορείται από την Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία επίσης για σεξιστικά σχόλια. Για χρόνια, η «πλάκα» χρησιμοποιούνταν ως δικαιολογία για να φιμωθούν γυναίκες που συμμετείχαν στο άθλημα, ενώ η αναγνώριση του προβλήματος ήταν δύσκολη. Πλέον, όμως, φαίνεται πως τα πράγματα αλλάζουν.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Τζόι Μπάρτον καταδικάστηκε για σχόλια στα social media προς τις σχολιαστές Λούσι Γουορντ και Ενι Άλουκο, η οποία είχε δεχτεί και ρατσιστικά σχόλια. Παράλληλα, ο Ντιν Μπρέναν έγινε ο πρώτος προπονητής στην EFL που κατηγορήθηκε για σεξιστική συμπεριφορά απέναντι σε γυναίκα διαιτητή. Ανάλογα περιστατικά έχουν συμβεί και σε μη επαγγελματικά πρωταθλήματα, με πρόστιμα και αναβολές αγώνων, στέλνοντας μήνυμα ότι η συμπεριφορά αυτή δεν θα μένει ατιμώρητη. Ας μην ξεχνάμε και την περίπτωση της Μαρί Χέμπινγκερ της Λίβερπουλ έπεσε θύμα διαδικτυακής παρενόχλησης από 42χρονο.

Έρευνες της οργάνωσης Kick It Out όπως αναφέρει η Gurdian δείχνουν ότι το 85% των γυναικών φιλάθλων που έχουν βιώσει σεξισμό δεν τον καταγγέλλουν, φοβούμενες ότι δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα. Ωστόσο, η ορατότητα των συνεπειών όπως οι πρόσφατες καταδίκες σπάει τη σιωπή και δίνει θάρρος σε περισσότερες γυναίκες να μιλήσουν.Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, πολλές γυναίκες νιώθουν ανασφαλείς στα γήπεδα. Το 23% των γυναικών φιλάθλων ανέφερε ότι ένιωσε απειλή ή δυσφορία λόγω σεξιστικής συμπεριφοράς, από σχόλια και χειρονομίες.

Μέχρι στιγμής φέτος έχουν καταγραφεί 86 περιστατικά σεξισμού, σχεδόν τέσσερις φορές περισσότερα από την ίδια περίοδο πέρσι. Οι καταγγελίες περιλαμβάνουν μαζικά συνθήματα αλλά και επιθέσεις σε φιλάθλους, διαιτητές και προσωπικό ομάδων. Σχόλια όπως «Γύρνα στην κουζίνα» ή «Δείξε το στήθος σου για τα αγόρια» αποκαλύπτουν πόσο βαθιά ριζωμένο είναι το πρόβλημα...