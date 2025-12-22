Αθανασία Τσουμελέκα: «Μου έχει γίνει ανήθικη πρόταση από προπονητή»

Η χρυσή Ολυμπιονίκης του βάδην, Αθανασία Τσουμελέκα, αποκάλυψε συγκλονιστικές στιγμές από την καριέρα της, μιλώντας για την ανήθικη πρόταση που δέχτηκε από προπονητή, αλλά και για το σκάνδαλο ντόπινγκ του 2008, που τελικά την αθώωσε. Σήμερα έχει αφήσει τον αθλητισμό και ακολουθεί με πάθος το θέατρο, βρίσκοντας νέα διέξοδο έκφρασης και δύναμης.

Η αθλήτρια ανέβηκε στο θεατρικό σανίδι και μετά από αρκετά χρόνια εξομολογήθηκε το δικό της σκοτεινό μυστικό που αφορούσε ανήθικες σεξουαλικές πρόταση που δέχθηκε από προπονητή του στίβου.

Χαρακτηριστικά, η αθλήτρια σε συνέντευξη της ανέφερε πως βρέθηκε αντιμέτωπη με ανήθικη πρόταση από προπονητή και αντέδρασε αμέσως: «Φυσικά και μου έγινε ανήθικη πρόταση. Έκλεισα ραντεβού μαζί του, πήγα στο ξενοδοχείο, του είπα να κάνει ένα μπάνιο και εγώ μέχρι να κάνει το μπάνιο του, πήρα τα ρούχα του και έφυγα από το δωμάτιο. Το άτομο αυτό ήταν προπονητής».

Όσον αφορά την υπόθεση ντόπινγκ δήλωσε: «Μπλέχτηκα σε μια υπόθεση ντόπινγκ. Με είχαν βγάλει ντοπαρισμένη. Ωστόσο το δικαστήριο έκρινε ότι δεν ίσχυε κάτι τέτοιο. Πώς γίνεται να είσαι έγκυος και ντοπαρισμένη;. Ήθελαν να με ''φάνε''. Και επειδή είχα πάει στο εξωτερικό στα γραφεία του αντιντόπινγκ, στα σύνορα με τη Γαλλία, αυτό που μου είχαν πει ήταν «πάρε τώρα τα δύο χρόνια τιμωρία και μετά θα σε αφήσουμε να κάνεις ό,τι θέλεις. Έκτοτε σιχάθηκα και σηκώθηκε και έφυγα».

Πλέον έχει αφήσει πίσω της τον αθλητισμό και έχει στραφεί στην υποκριτική: «Μετά την καριέρα μου στον αθλητισμό, που ήταν γεμάτη έντονες συγκινήσεις και πίεση, πέρασα μια πολύ απαιτητική περίοδο. Το θέατρο με κέρδισε αμέσως, γιατί μέσα από την ενασχόληση και την επαφή με τους ανθρώπους κατάφερα να ανακαλύψω καλύτερα τον χαρακτήρα μου και τον εαυτό μου. Σε αντίθεση με τον αθλητισμό, που απαιτεί απομόνωση, η σκηνή σου δίνει χώρο να βιώσεις το στρες και την ένταση με διαφορετικό τρόπο – αλλά το αίσθημα αγωνίας είναι ίδιο με αυτό του πρωταθλητισμού», εξομολογήθηκε η ίδια.