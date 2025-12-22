Σταμολάμπρου: «Σε αυτό το ταξίδι δεν ήμουν ποτέ μόνη, επέστρεψα σε αυτό που αγαπώ»

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε το απόγευμα της Κυριακής του Πανσερραϊκού, σε ένα παιχνίδι που η Άννα Νίκη Σταμολάμπρου επέστρεψε στη δράση μετά από 305 μέρες.

Η διεθνής γκαρντ του Παναθηναϊκού ανέβασε ένα συγκινητικό ποστ στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram, όπου ανέφερε πως μετρούσε μία μία τις μέρες για την επιστροφή της.

Το ποστ της Σταμολάμπρου

«305 μέρες αργότερα (μετρημένες μια-μια) επέστρεψα σε αυτό που αγαπώ όσο τίποτα

Σε αυτό το ταξίδι της αποκατάστασης δεν ήμουν ποτέ μόνη. Είχα μια ομάδα ανθρώπων, ο καθένας κορυφαίος στον τομέα του που ήταν πάντα εκεί για μένα, και στους οποίους οφείλω πολλά αλλά κυρίως ένα μεγάλο ευχαριστώ!

Αρχικά ο γιατρός μου Δρ. Διονύσης Χίσσας και το team του φυσικά ,ήταν ο άνθρωπος που από την πρώτη στιγμή πήρε κάθε φόβο και αμφιβολία από το μυαλό μου σχετικά με τον τραυματισμό μου και την επιστροφή μου στο μπάσκετ!

Ο φυσικοθεραπευτής μου κ.Δημήτρης Σκορδής και όλη η ομάδα του που είτε δουλέψαμε μαζί (Κωνσταντίνος Παρλακίδης, Αναστασία Κώτση) είτε όχι με έκανε να νιώσω ασφάλεια. Ξεκινήσαμε παρέα από το μηδέν και κατάφερε να με κάνει να εμπιστευτώ ξανά το γόνατο μου. Είναι ο άνθρωπος που με πείσμωνε καθημερινά να φτάσω και να ξεπεράσω τα όρια μου! Μου επαναλάμβανε ότι από όλο αυτό θα βγω πιο δυνατή και καλύτερη από πριν.

Τέλος ο κ.Χατζηδημητρίου Κωστής ο γυμναστής αποκατάστασης μου. Κάθε μέρα δουλεύαμε μαζί ατελείωτες ώρες στο γυμναστήριο. Η θετική του ενέργεια μου έδινε δύναμη και κίνητρο καθημερινά να δουλεύω .Περάσαμε όλα τα στάδια μαζί ακόμα και τα πρώτα γηπεδικά φορτία. Στις 7 το πρωί, στο γήπεδο της Λεωφόρου με χαμόγελο να κάνουμε την επανένταξη στο γήπεδο. Ξεκινώντας κυριολεκτικά από το μηδέν, με βηματισμούς λει απ και σιγά σιγά δουλεύοντας πολύ φτάσαμε στο σήμερα!

Δουλέψαμε πολύ σκληρά με συνέπεια, πίστη στο πλάνο και εμπιστοσύνη μεταξύ μας!

Μπορεί να έχασα το Ευρωμπάσκετ 2025 για το οποίο ανυπομονούσα αλλά έμαθα πολλά μέσα από την πολύμηνη αποκατάσταση! Έμαθα να ακούω και να σέβομαι το σώμα μου!

Νιώθω τον εαυτό μου πολύ τυχερό γιατί έχω δίπλα μου την οικογένεια μου, τους δικούς μου ανθρώπους και τους φίλους μου που ήταν εκεί να με σηκώσουν στα δύσκολα και να κάνουν πιο ευχάριστη την αποκατάσταση!

Ευχαριστώ και την ομάδα μου, τον Παναθηναϊκό που με στήριξε και που μου έδωσε τον χρόνο να νιώσω έτοιμη 100% για να επιστρέψω στις αγωνιστικές υποχρεώσεις!

Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ΕΟΚ που στάθηκε δίπλα μου από την αρχή του τραυματισμού μου μέχρι και σήμερα!».