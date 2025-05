Μια νέα σελίδα γράφτηκε στο ποδόσφαιρο γυναικών της Αγγλίας, καθώς οι London City Lionesses εξασφάλισαν την πρώτη τους άνοδο στη Women’s Super League (WSL), ύστερα από ένα συναρπαστικό 2-2 απέναντι στην Birmingham City του Τομ Μπρέιντι, την τελευταία αγωνιστική της σεζόν.

Ο αγώνας στο «St Andrew’s» είχε όλα τα στοιχεία ενός ποδοσφαιρικού θρίλερ. Η Birmingham χρειαζόταν πάση θυσία νίκη για να προσπεράσει την αντίπαλό της στην κορυφή της βαθμολογίας και να πάρει εκείνη την απευθείας άνοδο. Όμως, οι Lionesses, παρότι βρέθηκαν πίσω με 2-0, έδειξαν χαρακτήρα και ισοφάρισαν, κατακτώντας έτσι τον τίτλο του Women’s Championship με δύο βαθμούς διαφορά.

LONDON CITY LIONESSES BECOME THE FIRST FULLY INDEPENDENT CLUB TO EARN PROMOTION TO THE WSL! 🏆 pic.twitter.com/XT7Kv1SWnS

Η επιτυχία είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή αν αναλογιστεί κανείς πως η London City ιδρύθηκε μόλις το 2019, μετά τη διάσπαση από τις Millwall Lionesses, και λειτουργεί ως πλήρως ανεξάρτητος σύλλογος, χωρίς σύνδεση με ανδρική ομάδα ,κάτι σπάνιο για το αγγλικό ποδόσφαιρο. Από την επόμενη σεζόν, θα είναι η μοναδική ανεξάρτητη ομάδα στη WSL, έναντι 12 συλλόγων που συνδέονται με ομάδες της Premier League.

Η Αμερικανίδα επιχειρηματίας ,που αγόρασε την ομάδα το περασμένο καλοκαίρι, ήταν η μεγάλη θριαμβεύτρια της ημέρας. Η Κάνγκ, ιδιοκτήτρια της γυναικείας ομάδας της Λιόν, δήλωσε εμφανώς συγκινημένη στο «talkSPORT»

«Είναι απλά απίστευτο. Ελπίζαμε, αλλά προσπαθούσαμε να είμαστε ρεαλιστές. Είμαι απίστευτα υπερήφανη για τις παίκτριες, το προσωπικό και τους φιλάθλους μας. Τι παιχνίδι! Δεν ήταν καλό για την καρδιά μου, αλλά ήταν υπέροχο για όλο το άθλημα».

Ο αγώνας ήταν ιστορικός και για έναν ακόμη λόγο, αφού ήταν η πρώτη φορά που αναμέτρηση της Women’s Championship μεταδόθηκε ζωντανά από το Sky Sports, σηματοδοτώντας τη διαρκώς αυξανόμενη απήχηση του ποδοσφαίρου γυναικών στο κοινό!

Στην αντίπερα όχθη, η Birmingham έζησε το δικό της εφιάλτη. Η ανδρική της ομάδα, υπό την οικονομική ενίσχυση των Τομ Βάγκνερ και Τομ Μπρέιντι, είχε κερδίσει την άνοδο στην Championship. Ο ίδιος ο θρύλος του NFL, κάλεσε τους φιλάθλους να στηρίξουν τις γυναίκες ενόψει του τελικού αγώνα, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Ένα παιχνίδι, μία νίκη, και ανεβαίνουν. Έχουν δουλέψει σκληρά όλη τη χρονιά. Ώρα να τους δείξουμε ότι είμαστε δίπλα τους».

Δυστυχώς, η ανατροπή των London City έβαλε τέλος στο όνειρο διπλής ανόδου για τον σύλλογο του Μπέρμιγχαμ.

A draw on the final day, but it isn't enough. We gave it our all.#BCFC pic.twitter.com/8ayilKOniw