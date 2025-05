Τέλος οι τρανς παίκτριες στο ποδόσφαιρο γυναικών της Αγγλίας με απόφαση της FA

Ραγδαίες εξελίξεις φέρνει στον χώρο του ποδοσφαίρου γυναικών η απόφαση της FA, η οποία ανακοίνωσε επίσημα ότι από την 1η Ιουνίου 2025 οι τρανς γυναίκες δεν θα επιτρέπεται να συμμετέχουν σε διοργανώσεις της. Η απόφαση αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την παρόμοια κίνηση της Σκωτσέζικης Ομοσπονδίας, ως απόρροια της ετυμηγορίας του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου, που στις 16 Απριλίου έκρινε ότι ο όρος «γυναίκα» στο Νόμο για την ισότητα αναφέρεται αποκλειστικά στο βιολογικό φύλο.

Στην πράξη, μόνο άτομα που γεννήθηκαν γυναίκες θα μπορούν να αγωνίζονται σε γυναικείες ομάδες άνω των 13 ετών, τόσο στην Αγγλία όσο και στη Σκωτία. Αν και προς το παρόν δεν υπάρχουν τρανς γυναίκες στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο γυνακών των δύο χωρών, η νέα πολιτική ευθυγραμμίζεται με αντίστοιχες αποφάσεις άλλων αθλημάτων όπως ο στίβος, το κρίκετ και το ράγκμπι, που έχουν υιοθετήσει πλήρεις απαγορεύσεις για τα διεμφυλικά άτομα.

Η FA, σε επίσημη ανακοίνωσή της, τόνισε ότι ανέκαθεν λειτουργούσε με γνώμονα την προσβασιμότητα και την ένταξη στο άθλημα, σεβόμενη τόσο το ισχύον νομικό πλαίσιο όσο και τις διεθνείς πολιτικές της UEFA και της FIFA. Παράλληλα αναγνώρισε τη δυσκολία της κατάστασης για όσες τρανς γυναίκες θέλουν να αγωνιστούν με βάση την ταυτότητα φύλου τους και ξεκαθάρισε πως θα υπάρξει επικοινωνία με τις ήδη εγγεγραμμένες αθλήτριες, ώστε να διερευνηθούν τρόποι συνέχισης της συμμετοχής τους στο άθλημα, πιθανώς σε άλλους ρόλους ή πλαίσια.

Την ίδια στιγμή, το Ανώτατο Δικαστήριο διευκρίνισε ότι τα διεμφυλικά άτομα εξακολουθούν να προστατεύονται νομικά από κάθε μορφή διάκρισης, μέσω των διατάξεων του Νόμου για την ισότητα, είτε διαθέτουν πιστοποιητικό αλλαγής φύλου είτε όχι.

