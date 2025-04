Μισέλ Κανγκ: Η μεγιστάνας του ποδοσφαίρου γυναικών

Στο ποδόσφαιρο γυναικών, ένα όνομα ξεχωρίζει εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες: η Λιόν. Η γυναικεία ομάδα του γαλλικού συλλόγου, από την ίδρυσή της το 2004, έχει χτίσει μια...αυτοκρατορία τίτλων.

Με 38 τρόπαια σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και 8 κατακτήσεις UEFA Women’s Champions League από το 2011 έως το 2022, η Λιόν έχει καθιερωθεί ως η απόλυτη δύναμη στην Ευρώπη.

Πλέον, μετά την εποχή του ιστορικού προέδρου Ζαν-Μισέλ Ολάς, η ομάδα έχει περάσει σε νέα χέρια με την Αμερικανίδα επιχειρηματία Μισέλ Κανγκ να αναλαμβάνει τα ηνία..

Η Μισέλ Κανγκ, η οποία χαρακτηρίζεται από το Financial Times ως «ίσως η πρώτη μεγιστάνας του ποδοσφαίρου γυναικών», είναι μια νέα δύναμη στον κόσμο του αθλητισμού. Παρόλο που ήρθε σχετικά αργά στον κόσμο του ποδοσφαίρου, έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ισχυρή παρουσία.

Η πρώτη επαφή της με το ποδόσφαιρο ήρθε το 2019, όταν συνάντησε την ομάδα των ΗΠΑ που είχε κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών. Εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησε την τεράστια δυναμική του γυναικείου αθλητισμού και την ανάγκη για περισσότερη προσοχή και πόρους. Από τότε, η Κανγκ έχει δημιουργήσει την «Kynisca Sports International», μέσω της οποίας έχει αποκτήσει διάφορες ομάδες, όπως την Λιόν και την ομάδα Washington Spirit στην NWSL, ενώ το 2023 αγόρασε την ομάδα London City Lionesses στην Women's Championship.

«Όταν συνάντησα την ομάδα των ΗΠΑ, συνειδητοποίησα ότι αυτοί είναι οι καλύτεροι αθλητές στον κόσμο. Παρά τη δυναμική τους, είδα την έλλειψη πόρων και προσοχής. Αν υπάχουν μεγαλύτερες επενδύσεις και προσοχή, το ποδόσφαιρο γυναικών μπορεί να εκτοξευθεί, και εγώ θέλω να βοηθήσω να γίνει αυτό» έχει δηλώσει χαρακτηριστικά.

Για πάνω από 30 χρόνια, ο Ζαν-Μισέλ Αουλάς ήταν η ψυχή της ομάδας, οδηγώντας τον σύλλογο από την παρακμή στην κορυφή του γαλλικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ο Αουλάς ανέλαβε την προεδρία το 1987 και μέσα σε λίγα χρόνια κατάφερε να μεταμορφώσει την ομάδα σε έναν από τους πιο επιτυχημένους συλλόγους της Γαλλίας, κατακτώντας πολλούς τίτλους και δημιουργώντας τις βάσεις για το ποδόσφαιρο γυναικών του συλλόγου το 2004. Υπήρξε καινοτόμος και τολμηρός, επενδύοντας στο ποδόσφαιρο γυναικών όταν οι περισσότερες ομάδες δεν είχαν την ίδια φιλοδοξία.

Η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Λιόν, υπό την ηγεσία του Αουλάς, κατέκτησε αμέτρητους τίτλους, με κορυφαίο το ρεκόρ της κατάκτησης της Champions League για 8 φορές σε διάστημα 11 ετών, από το 2011 έως το 2022.

Ο Αουλάς ήταν ο πρώτος που επένδυσε στο ποδόσφαιρο γυναικών, τόσο οικονομικά όσο και προσωπικά, καθώς ήταν συνεχώς δίπλα στις παίκτριες και την τεχνική ηγεσία. Πέρα από τα χρήματα, έδειξε ότι νοιάζεται πραγματικά για την πρόοδο του γυναικείου αθλητισμού.

Ωστόσο, το 2022, ο Αουλάς αποχώρησε από την προεδρία και η ομάδα πέρασε στα χέρια του Eagle Football Group. Το 2023, ήρθε μια νέα μεγάλη αλλαγή, με την Αμερικανίδα επιχειρηματία, Μισέλ Κανγκ, να αναλαμβάνει τη διεύθυνση της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών και να τη μετατρέπει σε ανεξάρτητη οντότητα από την ανδρική ομάδα. Η Κανγκ, η οποία έχει κάνει την περιουσία της στην υγειονομική τεχνολογία, είναι γνωστή για την επιχειρηματική της οξυδέρκεια και το ενδιαφέρον της για τον γυναικείο αθλητισμό.

Τον περασμένο Οκτώβρη η ανακοίνωση της Μισέλ Κανγκ για τη δωρεά ύψους 30 εκατ. δολαρίων στα γυναικεία προγράμματα της US Soccer για τα επόμενα πέντε χρόνια σηματοδότησε ένα σημαντικό βήμα στην εξέλιξη του γυναικείου ποδοσφαίρου. Η δωρεά αυτή δεν αφορά μόνο το ποσό, αλλά και την επίδραση που μπορεί να έχει σε έναν τομέα που έχει υποτιμηθεί για χρόνια.

Με αυτή την κίνηση, η Κανγκ θέλησε να ενισχύσει τη γυναικεία ποδοσφαιρική κοινότητα στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας όχι μόνο τις παίκτριες, αλλά και τις προπονήτριες και όσες επιθυμούν να χτίσουν καριέρα στον χώρο. Η δωρεά αυτή είναι η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ στο ποδόσφαιρο γυναικών και η σημαντικότερη προσφορά που έχει κάνει γυναίκα στον τομέα του αθλητισμού.

