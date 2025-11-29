Η 8η αγωνιστική της Α1 Γυναικών ξεκινά με το ενδιαφέρον παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Αμύντα στον Υμηττό (11:45). Οι «ερυθρόλευκες» δοκιμάζονται στην έδρα των γηπεδούχων, ψάχνοντας αντίδραση μετά τη βαριά ήττα στην EuroLeague Γυναικών από τη Φενέρμπαχτσε.

Ο Αμύντας, από την πλευρά του, θα προσπαθήσει να χτίσει πάνω στην πρώτη του νίκη στη σεζόν, που ήρθε την προηγούμενη αγωνιστική κόντρα στον Πρωτέα Βούλας, και να συνεχίσει την ανοδική πορεία του στο πρωτάθλημα.

Το πρόγραμμα

Σάββατο 29/11

Αμύντας - Ολυμπιακός 11:45

Κυριακή 30/11

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 13:00

ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας-Ανόρθωση Βόλου 15:00

Αθηναϊκός Qualco-Πρωτέας Βούλας 16:00

ΠΑΣ Γιάννινα-Παναθλητικός 17:00



Ρεπό: Πανσερραϊκός