Το ποδόσφαιρο γυναικών στη Γερμανία κάνει ένα ακόμα μεγάλο βήμα προς την ισότητα, ή τουλάχιστον προς την αναγνώριση της αξίας και των προσπαθειών των παικτριών. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για το EURO Γυναικών του 2025, που θα διεξαχθεί στην Ελβετία από τις 2 έως τις 27 Ιουλίου. Λίγο καιρό πριν τη σέντρα στη διοργάνωση, η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε το νέο πριμ για την εθνική ομάδα.

Αν, λοιπόν, οι Γερμανίδες κατακτήσουν τον ευρωπαϊκό τίτλο για ένατη φορά στην ιστορία ττους, κάθε μία από τις παίκτριες θα λάβει το ποσό των 120.000 ευρώ. Πρόκειται για το υψηλότερο μπόνους που έχει προσφερθεί ποτέ στη γυναικεία ομάδα και διπλάσιο από το ποσό που είχε δοθεί στο προηγούμενο EURO, το 2022.

Το νέο σύστημα αμοιβών δεν περιορίζεται μόνο στο έπαθλο του τίτλου. Έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την καλύτερη απόδοση των ποδοσφαιριστριών και σκοπός της Ομοσπονδίας είναι αυτές να ανταμείβονται για την προσπάθειά τους καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης:

Πρόκριση στα προημιτελικά: 45.000 €

Συμμετοχή στα ημιτελικά: 65.000 €

Συμμετοχή στον τελικό: 90.000 €

Κατάκτηση τίτλου: 120.000 €

Είναι χαρακτηριστικό ότι η συμμετοχή στον τελικό αποτιμάται πλέον σε τριπλάσια αξία σε σχέση με το 2022, όταν κάθε παίκτρια είχε λάβει 30.000 ευρώ για τη δεύτερη θέση που έλαβαν τότε. Να υπενθυμίσουμε ότι στους άνδρες, το αντίστοιχο πριμ της Ομοσπονδίας στο τελευταίο EURO, όπως και στο Παγκόσμιο Κύπελλο, έφτανε τις 400.000 ευρώ ανά παίκτη.

The German Football Association (DFB) has doubled its Euro 2025 title bonus.



Each of the 23 players stands to receive a record €120,000—twice the amount negotiated for the England tournament three years ago. pic.twitter.com/PGpyFn7CvM