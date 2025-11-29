Ο Ολυμπιακός συνέχισε την πορεία του στην Α1 Γυναικών, περνώντας άνετα από τον Υμηττό με το επιβλητικό 85-66 απέναντι στον Αμύντα, στο παιχνίδι που άνοιξε την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Οι «ερυθρόλευκες» έφτασαν έτσι στην τρίτη συνεχόμενη νίκη τους.

Κορυφαία της αναμέτρησης ήταν η Ελεάννα Χριστινάκη, η οποία έκανε ακόμη μια πληθωρική εμφάνιση με 16 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, οδηγώντας τον Ολυμπιακό στη νίκη. Η αναμέτρηση είχε και ξεχωριστό χαρακτήρα για τη Φρόσω Δρακάκη, καθώς η τεχνικός του Ολυμπιακού αντιμετώπισε για πρώτη φορά την ομάδα που υπηρέτησε επί σειρά ετών από το 2006, πριν μετακομίσει το καλοκαίρι στον Πειραιά για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία.

Οι «ερυθρόλευκες» επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους, δεν άφησαν περιθώρια αμφισβήτησης και διατήρησαν τον έλεγχο μέχρι το φινάλε, φεύγοντας με ένα ακόμη πολύτιμο διπλό στο ενεργητικό τους.

Τα δεκάλεπτα: 17-24, 31-52, 49-67, 66-84

Αμύντας (Παπαναστασίου): Γκίλντεϊ 19(1), Στούπα 4, Μαργώνη 3(1), Λαμπράκη 2, Καλομιτσίνη 11(2), Κωνσταντινέα, Μουστάκα, Μπέι 7, Χάντερ 11(1), Μόρτεσεν 9(1), Νάτσκου.

Ολυμπιακός (Δρακάκη): Κατσώτη, Σπυριδοπούλου 5(1), Γιακούμπκοβα 15(1), Γούλφολκ 8(1), Καρλάφτη 4, Δίελα 4, Μπενέκη, Χριστινάκη 16, Κολλάτου 10(2), Τζόνσον 11, Ράμπερ 2, Ντάλα 9(3).