Δαμασιώτη: «Στόχος να προκριθώ στους τελικούς και στα 100 και στα 200μ πεταλούδα»

Η 22χρονη Γεωργία Δαμασιώτη συνεχίζει να ξεχωρίζει στην ελληνική κολύμβηση. Το 2024 έκανε το όνειρό της πραγματικότητα με τη συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, ενώ έχει διακριθεί και σε παγκόσμια πρωταθλήματα 25άρας πισίνας, καταγράφοντας πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ πεταλούδα με 2.05.90. Στο πρόσφατο παγκόσμιο στη Σιγκαπούρη, το 2025, ολοκλήρωσε την κούρσα της με 2:08.39 και τερμάτισε στην 10η θέση παγκοσμίως.

Παράλληλα, η Δαμασιώτη φοιτά στο τέταρτο έτος της ΑΣΟΕΕ, όπου σπουδάζει πληροφορική και μάρκετινγκ, δείχνοντας πειθαρχία και συνέπεια τόσο στην πισίνα όσο και στις σπουδές της.

Σε δηλώσεις της στην Κολυμβητική Ομοσπονδία της Ελλάδας, η ίδια τόνισε τους στόχους της για τη νέα χρονιά αλλά και το ότι είναι ικανοποιημένη από τη χρονιά που πέρασε: «Πάρα πολύ καλή χρονιά, με φοβερούς χρόνους, πέτυχα όλους τους στόχους μου. Ο στόχος μου είναι να προκριθώ στους τελικούς και στα 100 και στα 200μ πεταλούδα. Νιώθω πως είμαι πιο έτοιμη στα 200μ αλλά ο στόχος είναι δύο στα δύο».

Όσο για την προετοιμασία της ανέφερε: «Καλά πήγε, συμμετείχα και σε αγώνες στο Μπρνο που με βοήθησαν. Δεν θέλω να μένω στάσιμη. Πρέπει να βελτιωθώ και άλλο. Δεν με απασχολεί να σημειώσω πανελλήνια ρεκόρ, δεν έχω την μανία των ρεκόρ. Πάντα κυνηγούσα τις δικές μου επιδόσεις, τα ατομικά μου ρεκόρ είναι που με ενδιαφέρουν πάνω από όλα».

Τα ατομικά ρεκόρ την ενδιαφέρουν, τα δύσκολα την ιντριγκάρουν ανέφερε: «Η πεταλούδα είναι το δυσκολότερο στυλ. Άλλο άθλημα ουσιαστικά…Ειδικά τα 200μ είναι πολύ πιο δύσκολα, δέκα φορές πιο δύσκολα από κάθε άλλο αγώνισμα της πισίνας. Μου αρέσουν όμως τα δύσκολα. Έτσι έμαθα από μικρή».

Για το 2026 η Δαμασιώτη βάζει στόχο το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 50άρας πισίνας και, στη συνέχεια, τους Μεσογειακούς Αγώνες. Με προίκα το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε το 2024 στο Βελιγράδι στα 100μ πεταλούδα, προχωρά βήμα-βήμα προς την κορυφή.