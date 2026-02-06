Ιωάννα Κριμίλη στο GWomen: «Θεωρώ ότι το κλειδί στη ρεβάνς θα είναι η άμυνά»

Η Ιωάννα Κριμίλη μίλησε στην κάμερα του Gazzetta Women μετά το παιχνίδι των «πρασίνων» κόντρα στη Μερσίν (87-91) για τα ημιτελικά του EuroCup. Η Ελληνίδα μπασκετμπολίστρια στάθηκε στα λάθη που οδήγησαν σε αυτή την ήττα, ενώ τόνισε πως θεωρεί ότι το κλειδί για το επερχόμενο ματς στην Τουρκία θα είναι η καλύτερη άμυνα της ομάδας της Σελέν Ερντέμ.

Σας περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι στην Τουρκία. Πες μας λίγο πώς είδες σήμερα το ματς, που βρεθήκατε ξανά στο Telekom Cener.

«Θεωρώ πως είναι ένα συναίσθημα πραγματικά ξεχωριστό κάθε φορά που ερχόμαστε σε αυτό το γήπεδο. Με αυτούς τους φιλάθλους είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Από αύριο πρέπει να ξεκινήσουμε ξανά την προετοιμασία, να έρθουμε συγκεντρωμένες και έτοιμες για 40 λεπτά, να παίξουμε δυνατά, ειδικά αμυντικά, και να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Κάναμε πολλά λάθη στο πρώτο ημίχρονο και μας στοίχισαν».

Ήταν το πιο δύσκολο παιχνίδι της σεζόν μέχρι το επόμενο. Πού θεωρείς ότι χάθηκε το ματς;

«Νομίζω ότι μας στοίχισε το πρώτο ημίχρονο. Γυρίσαμε από το ημίχρονο με διαφορά 17 πόντων, αλλά η Μερσίν είναι μια ομάδα που εκμεταλλεύεται κάθε σου λάθος. Το απέδειξε, έχει πολλή ποιότητα στην επίθεση. Οπότε θεωρώ ότι το κλειδί την επόμενη φορά θα είναι η άμυνά μας, να διορθώσουμε πράγματα εκεί».

Τι σας είπε η Σελέν Ερντέμ πριν από το παιχνίδι;

«Μας είπε ότι το αποτέλεσμα θα έρθει αν δουλέψουμε όλες μαζί, επιθετικά και αμυντικά. Το γεγονός ότι μας πιστεύει τόσο πολύ και μας κρατάει τόσο ενωμένες είναι κάτι ξεχωριστό».

Τι φοβάστε περισσότερο ενόψει της ρεβάνς;

«Πρέπει να μειώσουμε πολύ τα λάθη μας. Νομίζω πως το κλειδί για εμάς θα είναι η άμυνα: να σταματήσουμε την επίθεσή τους και να επιτρέψουμε μόνο ένα σουτ, γιατί πήραν και πολλά επιθετικά ριμπάουντ».

Σαν μπασκετμπολίστρια, πώς βλέπεις ότι ξαναγίνεται εδώ το παιχνίδι και τι μήνυμα πιστεύεις ότι στέλνει για την προβολή του αθλητισμού γυναικών;

«Θεωρώ ότι είναι πολύ όμορφο αυτό που έχει ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός. Ο κόσμος έχει αποδείξει ότι αγαπά τον γυναικείο αθλητισμό και, όποτε μπορεί και υπάρχει ευκαιρία, έρχεται να μας στηρίξει. Είναι πολύ θετικό που γίνονται τέτοια βήματα. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι η πρώτη ομάδα που κάνει κάτι τέτοιο, οπότε είμαι πολύ τυχερή που είμαι μέρος αυτής της ομάδας».