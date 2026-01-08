Λίγο πριν την εκπνοή της προθεσμίας της 9ης Ιανουαρίου, η ένταση στο WNBA κορυφώνεται. Η λίγκα δεν έχει ακόμη απαντήσει στην τελευταία πρόταση της Ένωσης Παικτριών (WNBPA), την ώρα που οι διαπραγματεύσεις για τη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας παραμένουν σε αδιέξοδο. Το διακύβευμα είναι ξεκάθαρο, αξιοπρεπείς αμοιβές, δίκαιη κατανομή εσόδων και το τέλος ενός χρόνιου μισθολογικού χάσματος που βαραίνει το επαγγελματικό μπάσκετ γυναικών.

Η εικόνα που σημάδεψε τη σεζόν ήρθε στο All-Star Game της WNBA το 2025. Οι κορυφαίες αθλήτριες του πρωταθλήματος εμφανίστηκαν με μπλουζάκια που έφεραν ένα απλό αλλά εκκωφαντικό μήνυμα:

«Πληρώστε μας όσα μας χρωστάτε»

Δεν επρόκειτο για ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα, αλλά για μια ενιαία, συντονισμένη διαμαρτυρία που συμπύκνωσε χρόνια αγανάκτησης.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, η σταρ και All-Star γκαρντ Κέλσι Πλαμ έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, απαντώντας στη συχνή και σκόπιμη παραπληροφόρηση,

«Πολλές φορές λέγεται ότι ζητάμε να πληρωνόμαστε όσο οι άνδρες. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Ζητάμε το ίδιο ποσοστό εσόδων ή έστω ένα παρόμοιο ποσοστό. Και αυτή τη στιγμή, αυτό δεν ισχύει. Για αυτό παλεύουμε».

Στο NBA, οι παίκτες δικαιούνται περίπου το 50% των εσόδων που σχετίζονται με το μπάσκετ, τα οποία περιλαμβάνουν εισιτήρια, τηλεοπτικά δικαιώματα και χορηγίες ομάδων. Ακόμα κι έτσι, με εξαιρέσεις όπως τα τέλη επέκτασης και με τη λίγκα να κρατά το 75% των εσόδων από τις πολυτελείς σουίτες, εκτιμάται ότι οι παίκτες λαμβάνουν τελικά περίπου το 40% των συνολικών εσόδων. Αυτό ήταν εξαρχής ο στόχος και για τις παίκτριες του WNBA.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, απέχει δραματικά. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times τον Οκτώβριο, το 2025 οι παίκτριες του WNBA αμείφθηκαν με λιγότερο από το 7% των συνολικών εσόδων της λίγκας. Η ίδια η Πλαμ γνωρίζει πολύ καλά αυτούς τους αριθμούς καθώς τη σεζόν εκείνη πληρώθηκε μόλις 202.000 δολάρια, ενώ ο ανώτατος μισθός στο WNBA έφτανε τα 249.244 δολάρια.

Το πώς προκύπτει αυτή η ανισότητα έχει άμεση σχέση με τη δομή ιδιοκτησίας της λίγκας. Το WNBA ανήκει σε μεγάλο βαθμό σε ιδιοκτήτες ομάδων του NBA. Συλλογικά, το NBA κατέχει άμεσα το 42% του WNBA. Επιπλέον, ιδιοκτήτες μεμονωμένων ομάδων, πολλοί εκ των οποίων είναι και ιδιοκτήτες ομάδων NBA, κατέχουν άλλο ένα 42%. Το υπόλοιπο 16% ανήκει σε διάφορους επενδυτές, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται ξανά ιδιοκτήτες του NBA. Συνολικά, οι ιδιοκτήτες των ομάδων του NBA ελέγχουν πάνω από το 60% του WNBA. Και αυτό σημαίνει ότι οι ίδιοι άνθρωποι που επωφελούνται από τα δισεκατομμύρια του πρωταθλήματος ανδρών, είναι εκείνοι που καθορίζουν και τις χαμηλές απολαβές των γυναικών.

Η σύγκρουση κλιμακώνεται όσο πλησιάζει η προθεσμία. Λιγότερες από 24 ώρες πριν τις 9 Ιανουαρίου, η λίγκα δεν είχε απαντήσει ακόμη στην πρόταση που κατέθεσαν οι παίκτριες πριν από περίπου δύο εβδομάδες. Σε αυτήν, η Ένωση ζητά περίπου το 30% των ακαθάριστων εσόδων και ανώτατο όριο μισθών γύρω στα 10,5 εκατομμύρια δολάρια. Το WNBA, σύμφωνα με πληροφορίες, θεωρεί ότι μια τέτοια συμφωνία θα προκαλούσε ζημίες ύψους 700 εκατομμυρίων δολαρίων στη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Η απάντηση από την πλευρά των παικτριών ήταν αιχμηρή. Η Ναφίσα Κόλιερ, μιλώντας σε μετάδοση του «Unrivaled», τόνισε:

«Ακούμε συνέχεια ότι αυτά που ζητάμε δεν είναι βιώσιμα. Από τη δική μου εμπειρία ξέρω τι χρειάζεται για να λειτουργήσει μια βιώσιμη επιχείρηση. Αν δεν μπορούν να βρουν ένα μοντέλο που να δουλεύει, τότε πρέπει να βάλουν τους κατάλληλους ανθρώπους. Εμείς αποδείξαμε ότι γίνεται. Υπάρχει τρόπος. Και σε αυτόν, ευημερούμε».

Οι δύο πλευρές είχαν ήδη συμφωνήσει σε δεύτερη παράταση λίγες ώρες πριν τη λήξη της προηγούμενης σύμβασης, στις 30 Νοεμβρίου. Τον περασμένο μήνα, το WNBPA εξουσιοδότησε το ενδεχόμενο απεργίας, με συμμετοχή 93% των παικτριών και ποσοστό 98% υπέρ της σχετικής απόφασης.

Αν δεν υπάρξει και τρίτη παράταση, μια διακοπή εργασιών, είτε μέσω λοκ άουτ από τους ιδιοκτήτες είτε μέσω απεργίας των παικτριών, δεν θα είναι αυτόματη. Ωστόσο, σε καθεστώς «status quo», δηλαδή εάν η κατάσταση παραμείνει ως έχει, η Ένωση θα μπορεί να προχωρήσει σε απεργία οποιαδήποτε στιγμή.

Η πρόταση των παικτριών ήρθε ως απάντηση σε εκείνη της λίγκας στις αρχές Δεκεμβρίου. Το WNBA είχε προσφέρει το 70% των καθαρών εσόδων, που στην πράξη αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 15% των συνολικών εσόδων. Το ανώτατο όριο μισθών θα αυξανόταν από 1,5 σε 5 εκατομμύρια δολάρια, με ανώτατους μισθούς άνω του 1,3 εκατομμυρίου και μέσους μισθούς πάνω από 530.000 δολάρια, ποσά που σταδιακά θα έφταναν σχεδόν τα 2 εκατομμύρια και τα 780.000 αντίστοιχα.

Όμως για τις παίκτριες, το ζήτημα δεν είναι απλώς οι αριθμοί. Είναι η αρχή. Είναι η αναγνώριση ότι, όσο το WNBA μεγαλώνει, κερδίζει κοινό και κλείνει σημαντικές τηλεοπτικές συμφωνίες, εκείνες δεν μπορούν να συνεχίσουν να αμείβονται σαν να βρίσκονται στο περιθώριο. Το μήνυμα είναι σαφές και πλέον ακούγεται δυνατά:

Πληρώστε μας όσα μας χρωστάτε.