Μια νέα... τάση έχει κάνει την εμφάνισή της στον αθλητικό κόσμο και ιδιαίτερα στο αμερικανικό μπάσκετ και αφορά στοιχήματα με βάση τον εμμηνορροϊκό κύκλο των γυναικών αθλητριών, γνωστή ως «period betting»!

Πράγματι, οι διάφορες φάσεις του γυναικείου κύκλου μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση των αθλητριών λόγω των ορμονικών μεταβολών που υφίστανται και επηρεάζουν τόσο τη φυσική όσο και την ψυχολογική τους κατάσταση, ωστόσο, πολλοί θεωρούν δικαιολογημένα ότι αυτή η μορφή στοιχήματος είναι παρεμβατική έως και ανήθικη.

Οι συγκεκριμένοι χρήστες προσπαθούν να καθορίσουν σε ποιο στάδιο του κύκλου βρίσκεται η αθλήτρια (π.χ. λουτεϊνική φάση πριν την περίοδο, ωορρηξία κλπ.) με βάση διάφορα σωματικά σημάδια όπως η κόπωση. Στη συνέχεια μαντεύουν το αν θα έχει καλύτερη ή χειρότερη απόδοση σε κάποιο παιχνίδι και στοιχηματίζουν αναλόγως.

Πρόσφατα μάλιστα ένας πασίγνωστος στοιχηματικός λογαριασμός στο Instagram, το FadeMeBets, ανέφερε σε post σχετικά με την Κέιτλιν Κλαρκ: «Βρίσκεται στο τέλος της λουτεϊνικής φάσης, που σημαίνει μείωση στο καρδιοαναπνευστικό και στο αερόβιο σύστημα, άρα είναι πιο κουρασμένη από ό,τι στα υπόλοιπα παιχνίδια».

Η αρθρογράφος στο Guardian, Άργουα Μαχντάουι, υπενθύμισε μάλιστα ότι φέτος η Meta κρίθηκε ένοχη για παραβίαση του νόμου California Invasion of Privacy, συλλέγοντας δεδομένα από εφαρμογή παρακολούθησης εφαρμογών περιόδου χωρίς να έχει άδεια από τους χρήστες!

Τόνισε ότι τέτοιες πληροφορίες αυτές μπορεί κάλλιστα να διαρρεύσουν για να στηρίξουν στοιχήματα, ενώ παράλληλα παραδέχθηκε ότι η τάση αυτή αποτελεί μία μισογυνιστική μανία, μετά το πέταμα των ερωτικών βοηθημάτων στο παρκέ του WNBΑ που είδαμε σε έξι περιπτώσεις φέτος.

Το period betting βασίζεται σε προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα των αθλητριών, χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Αγνοεί το γεγονός ότι κάθε γυναίκα βιώνει τον κύκλο της διαφορετικά και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τις σωματικές ή ψυχολογικές διακυμάνσεις που εκείνες βιώνουν για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Οι αθλήτριες δεν είναι επουδενί «αντικείμενα» στοιχηματισμού και κάτι τέτοιο υποτιμά τις ικανότητές τους.