Μετά την ανανέωση της Ιωάννας Χατζηλεοντή, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με την Ιωάννα Κριμίλη.

Η πιο βελτιωμένη Ελληνίδα παίκτρια της χρονιάς στην Α1 γυναικών της σεζόν 2025-26, θα συνεχίσει να φοράει τα «πράσινα», μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με την Ιωάννα Κριμίλη στο τμήμα μπάσκετ γυναικών.

Η διεθνής γκαρντ, που αναδείχθηκε πιο βελτιωμένη Ελληνίδα παίκτρια του πρωταθλήματος, παραμένει στον Παναθηναϊκό υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Σε δήλωσή στο www.pao1908.com η Ιωάννα Κριμίλη ανέφερε τα εξής: «Νιώθω πολύ χαρούμενη που θα συνεχίσω στον Παναθηναϊκό, καθώς η περσινή χρονιά και η στήριξη που έλαβα από την ομάδα με έκαναν να νιώσω πραγματικά μέλος αυτής της οικογένειας. Ανυπομονώ για τη νέα σεζόν, να προσφέρουμε όμορφο θέαμα στους φιλάθλους μας που μας στηρίζουν καθημερινά.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο κ. Βρανόπουλο και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης, καθώς και τους προπονητές μου, ιδιαίτερα την κόουτς Σελέν, για την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν. Θα συνεχίσω να δουλεύω σκληρά και να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε όλοι μαζί να πετύχουμε τους στόχους μας».