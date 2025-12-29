Η χρονιά του 2025 στο WNBA σημαδεύτηκε μεν από την αποχώρηση θρύλων του αθλήματος, είδαμε όμως να αναδεικνύεται μία νέα γενιά παικτριών που άλλαξαν τα δεδομένα και μια εντυπωσιακή εκτόξευση στην απήχηση και την προβολή της λίγκας.

Από ιστορικά αγωνιστικά επιτεύγματα μέχρι κομβικές αλλαγές στο επιχειρηματικό τοπίο, το 2025 παρήγαγε διαρκώς πρωτοσέλιδα που αναδιαμόρφωσαν το μέλλον του WNBA.

Η χρονιά ξεκίνησε με τη «συνταξιοδότηση» της κορυφαίας σκόρερ όλων των εποχών, Νταϊάνα Τοράσι, η οποία ολοκλήρωσε μια αξεπέραστη καριέρα 20 ετών με τρία πρωταθλήματα WNBA κι έξι χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια. Καθώς οι θρύλοι του αθλήματος στην Αμερική αποχωρούσαν, νέες σταρ του παγκοσμίου μπάσκετ πήραν τη σκυτάλη.

Η Πέιτζ Μπέκερς, που αναδείχθηκε Rookie of the Year 2025, κατέρριψε το ρεκόρ σκοραρίσματος πρωτοεμφανιζόμενης παίκτριας, ενώ η Άτζα Γουίλσον πραγματοποίησε μια ιστορική πορεία, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη παίκτρια που σημείωσε αγώνα με 30 πόντους και 20 ριμπάουντ.

Η νεοσύστατη ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ κατέρριψε ρεκόρ προσέλευσης, ενώ η λίγκα κινήθηκε δυναμικά προς τον στόχο των 18 ομάδων, παραχωρώντας νέες άδειες σε τρεις πόλεις. Παράλληλα, το WNBA έκλεισε το 2025 με ρεκόρ τηλεθέασης και μια ιστορική τηλεοπτική συμφωνία συνολικής αξίας περίπου 2,02 δισεκατομμυρίων ευρώ!

Αυτές είναι οι 10 σημαντικότερες στιγμές που καθόρισαν τη χρονιά του 2025 στο WNBA:

Η Νταϊάνα Ταουράσι αποσύρθηκε από την ενεργό δράση

Μετά από 20 σεζόν στο WNBA, η Νταϊάνα Τοράσι ανακοίνωσε επίσημα την απόσυρσή της στις 25 Φεβρουαρίου, αποχωρώντας ως η κορυφαία σκόρερ όλων των εποχών από το 2017. Το παλμαρέ της περιλαμβάνει τρία πρωταθλήματα (2007, 2009, 2014), έξι χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια και 11 συμμετοχές σε All-Star Game. Οι Φίνιξ Μέρκιουρι θέλησαν να την ευχαριστήσουν για την τεράστια συνεισφορά της με το νέο προπονητικό τους κέντρο αξίας περίπου 92 εκατομμυρίων ευρώ, στο οποίο δύο γήπεδα φέρουν το όνομά της.

Επέκταση του WNBA σε Κλίβελαντ, Ντιτρόιτ και Φιλαδέλφεια

Στις 30 Ιουνίου, το WNBA ανακοίνωσε την προσθήκη νέων ομάδων γυναικών σε Κλίβελαντ, Ντιτρόιτ και Φιλαδέλφεια, στο πλαίσιο του στόχου για τις 18 ομάδες έως το 2030. Το Κλίβελαντ θα αγωνιστεί από το 2028, το Ντιτρόιτ από το 2029 και η Φιλαδέλφεια από το 2030. Κάθε ιδιοκτησιακό σχήμα κατέβαλε ποσό-ρεκόρ περίπου 230 εκατομμυρίων ευρώ!

Ο τραυματισμός της Κέιτλιν Κλαρκ

Η σταρ των Ιντιάνα Φίβερ, Κέιτλιν Κλαρκ, είδε τη δεύτερη σεζόν της να τελειώνει πρόωρα, μετά από τον σοβαρό τραυματισμό στη βουβωνική χώρα στις 15 Ιουλίου, ο οποίος επιβαρύνθηκε από διάστρεμμα που υπέστη τον Αύγουστο. Αγωνίστηκε μόλις σε 13 παιχνίδια και αποσύρθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου.

NEWS: Caitlin Clark announced on social media that she will not return to play this season due to injury. pic.twitter.com/i3voucFJNR — The Athletic (@TheAthletic) September 5, 2025

Ο για την κατοχύρωση των συλλογικών συμβάσεων

Στο All-Star Game της Ινδιανάπολης, οι παίκτριες εμφανίστηκαν με μαύρα μπλουζάκια που έγραφαν «Pay Us What You Owe Us», στέλνοντας σαφές μήνυμα ενόψει των διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη νέα συλλογική σύμβαση.

Οι παίκτριες ζητούν καλύτερη προστασία σε περιπτώσεις τραυματισμών, συμβόλαια μεγαλύτερης διάρκειας, πιο φυσιολογικά προγράμματα αγώνων και ταξιδιών, καθώς και αναβάθμιση των παροχών υγείας και αποκατάστασης. Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετές σταρ, όπως η Ναφίσα Κόλιερ, μίλησαν δημόσια για υπερφόρτωση την οποία υφίστανται οι αθλήτριες του WNBA, η έλλειψη στήριξης και η απουσία ουσιαστικού διαλόγου. Είναι έτοιμες να πιέσουν μέχρι τέλους, ακόμη και με ακραία μέσα, εφόσον χρειαστεί, όπως δήλωσαν μέσω των εκπροσώπων τους.

Το ιστορικό 30/20 της Άτζα Γουίλσον

Στις 10 Αυγούστου, η Άτζα Γουίλσον έγινε η πρώτη παίκτρια στην ιστορία του WNBA με τουλάχιστον 30 πόντους και 20 ριμπάουντ σε έναν αγώνα, οδηγώντας τις Έισις σε νίκη με 94-86 επί του Κονέκτικατ!

Οι 44 πόντοι της Πέιτζ Μπέκερς

Στις 20 Αυγούστου, η Πέιτζ Μπέκερς σημείωσε 44 πόντους απέναντι στους Σπαρκς, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ rookie σκοραρίσματος της Σίνθια Κούπερ από το 1997. Παράλληλα, έγινε η πρώτη παίκτρια με περισσότερους από 40 πόντους και ποσοστό 80% εντός πεδιάς (17/21).

Το ρεκόρ προσέλευσης από τις Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις

Στην πρώτη τους σεζόν, οι Βάλκιρις γέμισαν το «Chase Center» και στα 22 εντός έδρας παιχνίδια τους, με μέσο όρο 18.064 θεατές και συνολικά 397.408, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ!

Η σκληρή δημόσια κριτική της Νάφισα Κόλιερ

Στις 1 Οκτωβρίου, η Κόλιερ εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά της διοίκησης του WNBA, κάνοντας λόγο για αμέλεια, κακή διαιτησία, αγνόηση οικονομικών αιτημάτων και υπερκόπωση των παικτριών, στοχοποιώντας προσωπικά και την κομισάριο Κάθι Ένγκελμπερτ.

Αυτό ήταν το σημείο καμπής που ξεσήκωσε και τις υπόλοιπες αθλήτριες κι άρχισαν να ζητούν την κατοχύρωση συλλογικών συμβάσεων.

Napheesa Collier read a statement regarding what she called the WNBA's "lack of accountability from the league office" on issues surrounding officiating. pic.twitter.com/DNBgXXkBe4 — ESPN (@espn) September 30, 2025

Το πρωτάθλημα-ορόσημο των Λας Βέγκας Έισις

Στις 10 Οκτωβρίου, οι Έισις κατέκτησαν τον τρίτο τίτλο τους σε τέσσερα χρόνια, επικρατώντας με 4-0 των Φίνιξ Μέρκιουρι. Η Γουίλσον έγινε η πρώτη παίκτρια που κατέκτησε το βραβείο της MVP, της καλύτερης αμυντικού στη διοργάνωση και της καλύτερης παίκτριας στον τελικό, μέσα στην ίδια σεζόν.

Το ρεκόρ τηλεθέασης και η ιστορική τηλεοπτική συμφωνία για το WNBA

Το 2025 ήταν η πιο δημοφιλής σεζόν στην ιστορία του WNBA, με μέσο όρο 1,3 εκατομμύρια τηλεθεατές ανά αγώνα. Το Sky–Fever έφτασε τα 2,7 εκατομμύρια, ενώ οι τελικοί σημείωσαν ιστορικά νούμερα. Η νέα τηλεοπτική συμφωνία που θα διαρκέσει για τα επόμενα 11 χρόνια, αξίας περίπου 2,02 δισ. ευρώ, θα εξασφαλίζει στη λίγκα έσοδα περίπου 184 εκατ. ευρώ ετησίως!