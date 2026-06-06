Η ΑΕΚ προχώρησε σε αλλαγή προπονητή, επισημοποιώντας την αποχώρηση του Θαλή Θεοδωρίδη από την ομάδα. Ο Έλληνας τεχνικός είχε αναλάβει καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2026, ωστόσο δεν κατάφερε να οδηγήσει την Ένωση στην back-to-back κατάκτηση του τίτλου στην Α' Εθνική.

Μετά τη λήξη της συνεργασίας τους με τον έμπειρο προπονητή, οι Κιτρινόμαυροι ανακοίνωσαν ότι ο αντικαταστάτης του θα είναι ο Στέλιος Κοζανίδης, που βρισκόταν στη ΡΕΑ τις δύο προηγούμενες σεζόν, ενώ στο παρελθόν έχει θητεύσει και σε ανδρικές ομάδες της Γ' Εθνικής.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για τον Θεοδωρίδη

«Η ΑΕΚ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Θαλή Θεοδωρίδη, τον οποίο ευχαριστεί για την προσφορά του στο γυναικείο τμήμα Ποδοσφαίρου του Συλλόγου.

Θαλή, καλή συνέχεια στην καριέρα σου!»

Το καλωσόρισμα της ΑΕΚ στον Στέλιο Κοζανίδη

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι νέος προπονητής της ομάδας Ποδοσφαίρου Γυναικών αναλαμβάνει ο Στέλιος Κοζανίδης. Ο 53χρονος (10/04/1973) τεχνικός είναι κάτοχος διπλώματος UEFA A’ με μεγάλη εμπειρία στην προπονητική καθώς έχει θητεύσει σε ανδρικές ομάδες Γ’ Εθνικής, καθώς και στην μικτή ΕΠΣΡ.

Τον Δεκέμβριο του 2023 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του ΑΟ ΡΕΑ, οδηγώντας τον στην 5η θέση της Α’ Εθνικής τη σεζόν 2023-24 και τις δύο επόμενες χρονιές κατέκτησε με την ομάδα της Κρήτης την 6η θέση, έχοντας έτσι μια εξαιρετική παρουσία στην κορυφαία κατηγορία της χώρας.

Ο Στέλιος Κοζανίδης δήλωσε στο aek.gr: «Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση της ΑΕΚ για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο μου από την πρώτη στιγμή που μιλήσαμε. Είναι πολύ μεγάλη η τιμή και η ευθύνη. Δεν χρειάζεται να πω εγώ τι σημαίνει ΑΕΚ. Το ξέρουν όλοι. Αυτό που έχω να υποσχεθώ είναι πίστη, πάθος και πολλή δουλειά. Λίγα λόγια και πολλή δουλειά γιατί στόχος της ΑΕΚ είναι μόνο η κορυφή. Θα δώσουμε τα πάντα για την ομάδα, για τη φανέλα, για την ιστορία, για τον κόσμο. Το έχω ζήσει ως ποδοσφαιριστής, το έχω ζήσει ως προπονητής, το έζησα και πέρυσι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Θέλω να φανώ αντάξιος των υψηλών προσδοκιών, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στις επιλογές, στο υλικό που υπάρχει, στις παίκτριες μας. Πάμε να φτιάξουμε μια πολύ καλή ομάδα».

Στέλιο, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!»