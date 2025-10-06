Κρίση στο WNBA: Οι παίκτριες απειλούν με αποχώρηση απαιτώντας καλύτερους μισθούς και σεβασμό

Όταν η Κάθι Ένγκελμπερτ ανέλαβε πριν από έξι χρόνια το ρόλο της επιτρόπου του WNBA, η άφιξή της θεωρήθηκε σημείο καμπής στην εξέλιξη του μπάσκετ γυναικών στις ΗΠΑ. Με προϋπηρεσία ως η πρώτη γυναίκα CEO της Deloitte, είχε το προφίλ μιας δυναμικής γυναίκας που θα έφερνε τη σταθερότητα στη γυναικεία λίγκα, ωστόσο, σήμερα η θητεία και τα πεπραγμένα της βρίσκονται υπό αμφισβήτηση.

Στο θέμα που ανάδειξε η «AS», οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του WNBA και της Ένωσης Παικτριών έχουν φτάσει σε οριακό σημείο. Οι παίκτριες, με επικεφαλής τη Ναφίσα Κόλιερ, υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη του πρωταθλήματος πρέπει να συνοδεύεται από δίκαιες αυξήσεις και στους μισθούς τους. «Δίνουμε μάχη κάθε μέρα για να προστατεύουμε το έμβλημα μιας λίγκας που δεν μας εκτιμά καν», δήλωσε η Κόλιερ, κατηγορώντας την Ένγκελμπερτ για περιφρονητικές και προσβλητικές απαντήσεις στις συνομιλίες τους σχετικά με αυτό το φλέγον θέμα. Σύμφωνα με την ίδια, η επίτροπος είπε στις παίκτριες ότι «θα έπρεπε να έρχονται σε εκείνη γονατιστές από την ευγνωμοσύνη τους για τη συμφωνία των τηλεοπτικών δικαιωμάτων», φράση που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από σταρ του αθλήματος όπως η Έιζα Γουίλσον και η Κέιτλιν Κλαρκ.

Ο μοχλός πίεσης των παικτριών

Η ουσία της σύγκρουσης βρίσκεται στα οικονομικά και στην αναγνώριση που λαμβάνουν οι παίκτριες της λίγκας. Παρά το γεγονός ότι τα έσοδα της αναμένεται να τριπλασιαστούν (από 60 σε 200 εκατομμύρια δολάρια με το νέο τηλεοπτικό συμβόλαιο) ο ανώτατος ετήσιος μισθός στις παίκτριες παραμένει μόλις στα 249.000 δολάρια, πολύ κάτω από το όριο του ενός εκατομμυρίου που ζητούν. Οι αθλήτριες διεκδικούν επίσης ένα μεγαλύτερο μερίδιο από τα συνολικά έσοδα του αθλήματος, αντίστοιχο με το 50% που λαμβάνουν οι άνδρες στο NBA.

Napheesa Collier’s full statement today, where she challenged Commissioner Cathy Engelbert and the WNBA with directness and stunning detail we rarely hear from active players. Worth listening to every word. pic.twitter.com/IRTvTc52EA September 30, 2025

Η Ένγκελμπερτ, εν μέσω των αντιδράσεων που έχουν προκληθεί απάντησε ότι «αν οι παίκτριες δεν αισθάνονται ότι εκτιμώνται, πρέπει να κάνουμε περισσότερα». Σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ στις ΗΠΑ, η Κόλιερ ακύρωσε την επόμενη προγραμματισμένη συνάντησή της με την επίτροπο, θεωρώντας ότι η σχέση τους έχει φτάσει σε ολική ρήξη.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν «παγώσει» τουλάχιστον προσωρινά. Στις 31η Οκτωβρίου λήγει η προθεσμία για νέα συλλογική σύμβαση. Αν μέχρι τότε δεν υπάρξει συμφωνία ή παράταση, οι παίκτριες έχουν το δικαίωμα να αποχωρήσουν από τη λίγκα ή να προχωρήσουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις, ζητώνας μεταρρυθμίσεις όσον αφορά τους μισθούς και τα μπόνους τους.