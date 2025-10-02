Εβίνα Σταμάτη: «Όποιος δε γνωρίζει την ηλικία μου, μπορεί να την… googleάρει!»

Η Σταμάτη δεν έκρυψε ότι η πρεμιέρα απέναντι στον Παναθηναϊκό φέρνει πίεση, την οποία όμως θεωρεί «ευεργετική» ώστε να βγει το καλύτερο δυνατό από το σύνολο. Παράλληλα, μίλησε για τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει με τις συμπαίκτριές της, τη συνεργασία με την προπονήτρια Στέλλα Καλτσίδου και τους στόχους που θέτει η ομάδα σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ακολουθούν οι δηλώσεις της αρχηγού του Αθηναϊκού στη Media Day (1/10):

Για το γεγονός ότι ο Αθηναϊκός Qualco είναι μια νέα ομάδα και στην πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό:

«Η ομάδα είναι εντελώς καινούργια και στόχος είναι να βρούμε την χημεία μας. Το παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο. Κάθε παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερο. Εμείς θέλουμε να βγάλουμε ενέργεια. Έχουμε πολλά άτομα τα οποία μπορούν να αγωνιστούν σαράντα λεπτά σε υψηλό ρυθμό. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ιστορική ομάδα, κάτι το οποίο θα μπορούσε να ασκήσει κάποια ιδιαίτερη πίεση. Αυτό όμως είναι καλό γιατί θεωρώ ότι μέσα από την πίεση μπορούμε να βγάλουμε θετικά αποτελέσματα».

Για την εμπειρία της ως αθλήτρια κι αν ο ρόλος της ως αρχηγός είναι να ενσωματώσει τις νέες παίκτριες του Αθηναϊκού Qualco στο κλίμα της ομάδας λίγες ημέρες πριν την δύσκολη πρεμιέρα:

«Αυτό που στηρίζω χρόνια είναι η ανοιχτή επικοινωνία. Για μένα, δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό να νιώθουν όλες οι παίκτριες ότι μπορούν να έχουν άποψη και νέες ιδέες σχετικά με το πώς μπορούμε να δουλέψουμε καλύτερα. Από ‘κει και πέρα, η καθημερινότητά μας είναι τέτοια που βρισκόμαστε πάρα πολλές ώρες μεταξύ μας, όχι εντός παρκέ αλλά και έξω από αυτό. Σίγουρα θέλουμε χρόνο γιατί κάθε παίκτρια είναι διαφορετική».

Για τη συνεργασία της με την κόουτς Στέλλα Καλτσίδου στο θέμα της ενσωμάτωσης των νέων παικτριών στο κλίμα της ομάδας:

«Όπως είπα και πριν, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία και να μην αφήνουμε για την επόμενη μέρα πράγματα τα οποία μπορούν να λυθούν εκείνη την στιγμή. Είναι πολύ σημαντική η καθημερινή επικοινωνία».

Για τους στόχους που υπάρχουν στη νέα αγωνιστική περίοδο:

«Αρχικά, στόχος μας είναι να αποκτήσουμε χημεία. Επίσης, ένας στόχος είναι να βγάλουμε τις δυνατότητές μας μέσα στο γήπεδο το συντομότερο δυνατόν. Η δυναμική αυτής της ομάδας είναι πολύ ισχυρή».

Για την πληρότητα του ρόστερ και πόσο μπορεί να βοηθήσει την ομάδα να βρει σταδιακά τον αγωνιστικό ρυθμό της ενόψει των διπλών υποχρεώσεων που θα έχει φέτος στην Ελλάδα και την Ευρώπη:

«Η αλήθεια είναι ότι φέτος έχουμε ποικιλομορφία όμως το προπονητικό επιτελείο είναι σε θέση να μας καθοδηγεί καθημερινά».

Για το κίνητρο που οδηγεί την ίδια να συνεχίζει την πορεία της και να παραμένει στα γήπεδα:

«Καταρχάς ευχαριστώ για την ερώτηση. Όποιος δε γνωρίζει την ηλικία μου, μπορεί να την… «googleάρει» στο Internet. Φυσικά, κάνω πλάκα. Αυτό που έχω πει, κυρίως προς τον εαυτό μου, είναι ότι από τη στιγμή που έχω αποφασίσει να συνεχίζω να παίζω μέχρι σήμερα, αν θέλω να το κάνω, θα το κάνω στο εκατό τοις εκατό. Αυτό είναι και το κίνητρό μου. Θέλω να δίνω το 100% μέσα στο γήπεδο. Δε θέλω να παίζω μπάσκετ απλώς για να παίζω. Θέλω να το κάνω επαγγελματικά και θα το κάνω μέχρι και την τελευταία μέρα!».



