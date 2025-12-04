Η πρωταθλήτρια του τένις, Βένους Γουίλιαμς, αψηφά κάθε στερεότυπο και περιορισμό και έτσι ετοιμάζεται για μία ακόμη χρονιά να κρατήσει ρακέτα και να παίξει τένις σε κορυφαίο επίπεδο για 32η χρονιά. Η Αμερικανίδα, αδερφή της θρυλικής Σερένα Γουίλιαμς, από το 1994 που έγινε επαγγελματίας τενίστρια δεν έχει λείψει ποτέ από τα μεγάλα κορτ του τένις.

Έτσι και τώρα, όπως όλα δείχνουν θα τη δούμε ξανά να αγωνίζεται αφού οι διοργανωτές του τουρνουά WTA στο Όκλαντ 2026 ανακοίνωσαν πως υπάρχει μία wild card για εκείνη για να παίξει στο τουρνουά. Με αυτό τον τρόπο, αφήνεται να εννοηθεί πως είναι πιθανό να τη δούμε νωρίτερα και στο Australian Open.

Στο περσινό αυστραλιανό όπεν, η Γουίλιαμς αγωνίστηκε και ηττήθηκε στον πρώτο γύρο του μονού αλλά στο διπλό, που ήταν δίδυμο με την Λέιλα Φερνάντεζ, κατάφεραν να φτάσουν ως τα προημιτελικά της διοργάνωσης με εξαιρετικές εμφανίσεις.

Αυτό που είναι σίγουρο είναι πως η Αμερικανίδα, που έχει βρεθεί στο Νο1 του κόσμου και στο μονό και στο διπλό, θα συμμετάσχει σε ένα exhibition match το 2026, στη Σάρλοτ με "αντίπαλό" της την πρωταθλήτρια του Australian Open Μάντισον Κις.

Παράλληλα, άνοιξε και η συζήτηση για τυχόν επιστροφή της Σερένα Γουίλιαμς στα κορτ, μιας και το όνομά της εμφανίστηκε στις λίστες αντί-ντόπινγκ όμως η ίδια διέψευσε τις φήμες.

Το μόνο σίγουρο είναι πως η Βένους Γουίλιαμς κρατά ζωντανό το πάθος της για το τένις και αψηφά κάθε ηλικιακό περιορισμό που ίσως προσπαθούν να της επιβάλουν.