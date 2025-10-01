Με το νέο μπασκετικό έτος να ξεκινά, οι προβολείς δεν μένουν μόνο στην Α1 Γυναικών. Οι ελληνίδες διεθνείς που αγωνίζονται στο εξωτερικό ετοιμάζονται για μια συναρπαστική σεζόν, και εμείς κάνουμε ένα πρώτο «check-in» στις ομάδες και τα όνειρά τους.

Η Μαριέλλα Φασούλα, η Άρτεμις Σπανού και η rookie Έλενα Μποσγανά ξεχώρισαν στο Ευρωμπάσκετ 2025 και πλέον συνεχίζουν την καριέρα τους εκτός Ελλάδας, φέρνοντας την ελληνική φλόγα στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Άρτεμις Σπανού – Τσεχία, Ζαμπίνι Μπρνο

Η Άρτεμις ξεκινά τη σεζόν στην Τσεχία, με στόχο να οδηγήσει την ομάδα της στην κορυφή του πρωταθλήματος και σε μια δυνατή πορεία στο EuroCup. Η περιπέτεια των Ζαμπίνι Μπρνο στην Ευρωλίγκα τελείωσε πρόωρα, καθώς στη ρεβάνς της Σαραγόσα γνώρισαν βαριά ήττα με 82-59, χάνοντας το εισιτήριο για τη φάση των ομίλων παρά το +21 του πρώτου αγώνα. Η διαφορά στη συνολική διπλή αναμέτρηση ήταν μόλις δύο πόντοι.

Η ομάδα του Μπρνο θα συμμετάσχει στο EuroCup Women, στον Όμιλο Α, Κάστορς Μπρέιν (Βέλγιο), Μαγκνιόλια Μπάσκετ Καμπομπάσο (Ιταλία) και ΖεΚεΚά Τρέσνιεβκα 2009 (Κροατία).

Η Σπανού δήλωσε στο gWomen: «Θέλω να βοηθήσω την ομάδα μου και να καθοδηγήσω τις συμπαίκτριές μου με την εμπειρία μου».

Οι αγώνες θα είναι διαθέσιμοι στο YouTube και στο κανάλι του EuroCup, υπόσχοντας συναρπαστικές στιγμές για τους φιλάθλους.

Έλενα Μποσγανά – Ισπανία, Μπαλόνθεστο Λεγκανές

Η νεαρή Έλενα, φρέσκια από το Stanford University, υπογράφει στην Ισπανία με την Μπαλονθέστο Λεγκανές, ομάδα που ανέβηκε στην κορυφαία κατηγορία του ισπανικού μπάσκετ γυναικών, τη Λίγκα Φεμενίνα Εντέσα.

Η προετοιμασία της ομάδας περιλαμβάνει εντατικές προπονήσεις και φιλικά παιχνίδια για βελτίωση της χημείας και της φυσικής κατάστασης των παικτριών. Η σεζόν ξεκινά επίσημα στις 4 Οκτωβρίου 2025, με την Λεγκάνες να αντιμετωπίζει την ΑΕ Σέντις Μπάσκετ στην πρεμιέρα.

Η ίδια δηλώνει στο gWomen: «Το πρωτάθλημα είναι πολύ απαιτητικό, και θέλω να γίνω σημαντικό κομμάτι της ομάδας», τονίζοντας πως η χημεία και η εργατικότητα της ομάδας την έχουν κερδίσει από την πρώτη στιγμή.

Μαριέλλα Φασούλα – Τουρκία, Τράνσφερ Μπεσίκτας

Η διεθνής σέντερ Μαριέλλα Φασούλα αφήνει πίσω της την Ισπανία και συνεχίζει την καριέρα της στην Τουρκία με τη φανέλα της Μπεσίκτας. Η 28χρονη Ελληνίδα, που έχει ήδη γράψει σημαντικές σελίδες με την Εθνική ομάδα, θα αγωνιστεί φέτος στο EuroCup Women, όπου η τουρκική ομάδα τοποθετήθηκε στον Όμιλο J.

Το ιδιαίτερο για το ελληνικό κοινό είναι ότι στον ίδιο όμιλο βρίσκεται και ο Αθηναϊκός Qualco, γεγονός που θα φέρει τη Φασούλα ξανά σε ελληνικό παρκέ και θα δώσει την ευκαιρία στους φιλάθλους να την παρακολουθήσουν από κοντά σε διεθνές επίπεδο.

Η Μπεσίκτας προετοιμάζεται με φιλικά παιχνίδια και μπαίνει στη νέα σεζόν με φιλοδοξίες, έχοντας στο ρόστερ της παίκτριες όπως η Alexis Peterson και η Γκιζέμ Μπασαράν, ενώ ο πρώτος αγώνας του EuroCup είναι προγραμματισμένος για τις 9 Οκτωβρίου απέναντι στην πολωνική Ενέα Γκόρζουφ.

Η ομάδα γυναικών μπάσκετ της Μπεσίκτας ολοκλήρωσε την περίοδο προετοιμασίας της με μικτά αποτελέσματα. Οι «ασπρόμαυρες» έδωσαν αρκετά φιλικά παιχνίδια, επικρατώντας της Ορμάνσπορ (91-63) και της Καϊσέρι (79-75), αλλά γνωρίζοντας και βαριά ήττα από τη Φενέρμπαχτσε (88-64). Η εικόνα της ομάδας δείχνει ότι βρίσκεται ακόμη στο στάδιο «μονταρίσματος», ενόψει της απαιτητικής σεζόν που ξεκινά.

Για τη Φασούλα, αυτή η μετακίνηση σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο καριέρας σε ένα από τα πιο δυνατά πρωταθλήματα της Ευρώπης, με στόχο να προσφέρει εμπειρία, δύναμη και ποιότητα στη ρακέτα της Μπεσίκτας και να συνεχίσει να αναδεικνύεται σε διεθνές επίπεδο.

Η ευρωπαϊκή σκηνή ανοίγει, και οι τρεις διεθνείς μας είναι έτοιμες να γράψουν νέα κεφάλαια με αγώνες γεμάτους ένταση και προκλήσεις. Ταυτόχρονα, οι Ελληνίδες που αγωνίζονται στην εγχώρια σκηνή ξεκινούν τις μάχες τους στις 5 Οκτωβρίου, και κάθε τους βήμα θα παρακολουθείται στενά.

