Ο Αθηναϊκός είναι περισσότερο από έτοιμος για την πρεμιέρα του στο ελληνικό πρωτάθλημα με την προπονήτρια της ομάδας, Στέλλα Καλτσίδου, να μιλά για τους στόχους και την πολύ δυναμική ενίσχυση ενόψει της νέας και απαιτητικής σεζόν.

Αναλυτικά

Για τους στόχους του Αθηναϊκού: «Σίγουρα οι προσδοκίες είναι υψηλές. Πρώτα απ’ όλα θέλουμε να δημιουργήσουμε μια συνοχή ως ομάδα γιατί είναι εντελώς καινούργια, επομένως σίγουρα απαιτείται χρόνος μέχρι να βρούμε τη χημεία μας και τον ρυθμό μας. Στόχος είναι κάθε φορά να βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι. Πώς θα βελτιωνόμαστε και να δούμε μέχρι που μπορεί να φτάσει αυτή η ομάδα. Για μένα ο στόχος είναι να παίζουμε κάθε φορά στο εκατό τοις εκατό των δυνατοτήτων μας, κι από ‘κει και πέρα, τα αποτελέσματα θα δείξουν τις δυνατότητές μας».

Για την πληρότητα του ρόστερ: «Νομίζω είναι πολύ σημαντικό να έχεις ένα “βαθύ” ρόστερ. Έχουμε τρεις αξιόλογες και ισάξιες παίκτριες σε κάθε θέση. Όταν έχεις μία χρονιά με διπλές υποχρεώσεις όπου σίγουρα θα υπάρχει η κούραση, νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπάρχει βάθος στο ρόστερ. Ιδιαίτερα για τον τρόπο παιχνιδιού που εμείς θέλουμε να δείξουμε στο γήπεδο. Σίγουρα είναι ευχάριστο. Φυσικά, έχει και τις δυσκολίες του. Δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο αλλά νομίζω όλα τα κορίτσια είναι πολύ συνειδητοποιημένα. Ξέρουν πού έρθει και τι θέλουμε να κάνουμε, οπότε κάνουν και τη δική μου δουλειά ευκολότερη».

Για την επιστροφή της ομάδας στο ελληνικό πρωτάθλημα: «Δεν ξέρουμε ακόμη μέχρι πού μπορεί να φτάσει η ομάδα. Θα το δούμε όλοι μαζί. Όπως είπα, στόχος κάθε φορά είναι το επόμενο παιχνίδι και ελπίζουμε να βελτιωνόμαστε γιατί σίγουρα έχουμε μακρύ δρόμο. Η χρονιά θα είναι μεγάλη, οπότε θα πάμε βήμα βήμα. Προς το παρόν, ξεκινάμε την Κυριακή το πρώτο επίσημο παιχνίδι, κι από και πέρα θα κοιτάξουμε το επόμενο».

Για την ενίσχυση με παίκτριες που αγωνίστηκαν σε Ολυμπιακό και Αθηναϊκό: «Νομίζω ότι ενδεικτικό της χρονιάς είναι ότι καταφέραμε να πάρουμε τις παίκτριες που θέλαμε εξ αρχής. Όλες οι κοπέλες ήταν οι πρώτες μας επιλογές. Για μένα δεν έχει να κάνει το πού έπαιζαν πριν. Ως επαγγελματίες αθλήτριες μπορούν να κάνουν τις δικές τους επιλογές. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι όσες αθλήτριες ήταν οι πρώτες επιλογές μας συμφώνησαν να έρθουν στην ομάδα και φτιάξαμε το ρόστερ που εμείς θέλαμε. Από ‘κει και πέρα, το στοίχημά μας είναι να καταφέρουμε να χτίσουμε όλο αυτό το οικοδόμημα και να το κάνουμε ομάδα».

Για την πρεμιέρα κόντρα στον Αθηναϊκό: «Ξεκινάμε πολύ δυναμικά. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα πάρα πολύ καλό σύνολο. Τα πρώτα παιχνίδια πάντα είναι ιδιαίτερα. Είναι το πρώτο επίσημο ματς, υπάρχει λίγο περισσότερο άγχος στην ομάδα, δεν υπάρχει η εικόνα του αντιπάλου, αλλά νομίζω ότι έχουμε δουλέψει πάρα πολύ καλά και θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας και αυτή την εβδομάδα. Πιστεύω θα παρουσιαστούμε έτοιμες για τον αγώνα, και από ‘κει και πέρα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ό,τι χρειαστεί να γίνει θα γίνει προκειμένου να αποδώσουμε όσο καλύτερα γίνεται».

Για το αν είναι εκείνη ικανοποιημένη: «Ειλικρινά θα πω με το να τελειώνουμε κάθε αγώνα και να αισθανόμαστε ότι έχουμε δώσει τα πάντα στο γήπεδο κάνοντας το καλύτερο που μπορούμε! Δεν παίζουμε μόνοι μας. Παίζουν και οι άλλοι μπάσκετ. Υπάρχουν παράγοντες σ’ ένα παιχνίδι τους οποίους δεν μπορείς να ελέγξεις. Αυτό που ενδιαφέρει εμένα είναι μετά από κάθε αγώνα να κερδίζουμε πράγματα. Να είμαστε βελτιωμένοι και να παρουσιαζόμαστε καλύτερη στον επόμενο. Το αποτέλεσμα θα κριθεί στο τέλος».