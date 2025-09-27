Φασούλα και Γκολφινοπούλου στο Gazzetta για το Ευρωμπάσκετ Γυναικών: «Στον τελικό του ΣΕΦ, χωρίς την Ελλάδα, βρέθηκαν 8.000 φίλαθλοι

«Ήταν ηλεκτρισμός η ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ»

Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που σας ήρθε στο μυαλό όταν πήρατε στα χέρια σας το project του Ευρωμπάσκετ; Υπήρχε προσωπικό στοίχημα, πίεση ή πρακτικές ανησυχίες για την ομάδα και τη διοργάνωση;

Μαριέλλα Φασούλα: «Σοκαρίστηκα. Είναι πολύ σπάνιο να έχεις την ευκαιρία να παίξεις σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση στην πατρίδα σου. Όταν άκουσα ότι η τελική φάση θα γίνει στην Ελλάδα, ενθουσιάστηκα απίστευτα. Το θεώρησα ένα τεράστιο βήμα για τον αθλητισμό γυναικών και για το μπάσκετ στην Ελλάδα. Ήμουν πραγματικά πολύ χαρούμενη».

Παρά τον ενθουσιασμό, υπήρχε και η συνειδητοποίηση της ευθύνης;

«Για μένα, δεν ήταν πίεση. Η ευθύνη να φοράς τη φανέλα της Εθνικής υπάρχει πάντα, ανεξαρτήτως κατηγορίας. Το γεγονός ότι η διοργάνωση γινόταν στην Ελλάδα το έβλεπα ως πλεονέκτημα και όχι ως βάρος».

«Δεν ήταν τυχαία η ανάληψη του Ευρωμπάσκετ γυναικών» λέει η Ομοσπονδία

Η διοργάνωση ενός τόσο μεγάλου γεγονότος όπως το Ευρωμπάσκετ γυναικών στην Ελλάδα δεν αφορά μόνο την ομάδα, αλλά και όλη τη δομή του ελληνικού μπάσκετ κι η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια της Ομοσπονδίας, Τότα Γκολφινοπούλου εξηγεί:

«Η ανάληψη της διοργάνωσης δεν ήταν τυχαία. Ήταν κομμάτι του προγραμματισμού μας. Όταν όμως ήρθε η επίσημη ανακοίνωση, η πρώτη μας σκέψη ήταν: “Τώρα τα πράγματα είναι σοβαρά”. Μέχρι τότε ήταν κάτι που θα κάναμε. Από εκεί και πέρα έγινε κάτι που έπρεπε να κάνουμε».

Και προσθέτει: «Ο ενθουσιασμός ήταν μεγάλος, όχι μόνο στην Ομοσπονδία, αλλά σε όλο τον κόσμο του μπάσκετ. Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα event διαφορετικό από τα άλλα, που θα αφήσει αποτύπωμα. Αν δεν αφήσει αποτύπωμα, δεν έχει αξία. Θέλαμε να δώσουμε κίνητρο στις αθλήτριες, να εμπνεύσουμε τα νέα κορίτσια και να δημιουργήσουμε μια παρακαταθήκη για το ίδιο το άθλημα»

Η διοργάνωση του Ευρωμπάσκετ γυναικών στο ΣΕΦ ήταν αποτέλεσμα ενάμιση χρόνου σκληρής δουλειάς και προετοιμασίας.

Ποια ήταν τα βασικά προβλήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίσατε, τόσο μέσα στην ομάδα όσο και γενικότερα στην οργάνωση του Ευρωμπάσκετ;

Τότα Γκολφινοπούλου: «Οι προκλήσεις ήταν πολλές και πολυδιάστατες. Είχαμε ένα προϊόν στα χέρια μας, το μπάσκετ γυναικών, που δεν είχε μεγάλη απήχηση στην Ελλάδα. Ο στόχος μας δεν ήταν απλώς να φέρουμε κόσμο για να δει την Εθνική, αλλά να δημιουργήσουμε μια εμπειρία, να ζήσει ο κόσμος το θέαμα και να απολαύσει μια οικογενειακή αθλητική βραδιά. Από εκεί ξεκίνησε η επικοινωνία και η προώθηση».

Παράλληλα, τα οργανωτικά ζητήματα ήταν εξίσου απαιτητικά;

«Ήταν ένα μεγάλο event, σε high season στην Αθήνα, με πολλές ημέρες δράσης. Έπρεπε να αντιμετωπίσουμε θέματα logistics, φιλοξενίας και τηλεοπτικής κάλυψης. Για εμάς ήταν κρίσιμο η εικόνα του τουρνουά να ανταποκρίνεται στην προσπάθεια που καταβλήθηκε και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε οι αθλήτριες να απολαύσουν και αυτές την εμπειρία. Μια τέτοια ευκαιρία δεν θα ξαναέρθει εύκολα».

Ήταν το τελικό αποτέλεσμα αυτό που περιμένατε;

Τότα Γκολφινοπούλου: «Αυτό που είχα στο μυαλό μου όταν μου ανατέθηκε το project το είδα να γίνεται πραγματικότητα. Φυσικά, θα ήθελα η Ελλάδα να ήταν στον τελικό, όλοι το θέλαμε. Αλλά η εικόνα ενός γεμάτου γηπέδου, με τον κόσμο να χειροκροτεί δύο ομάδες που έδωσαν τα πάντα, ήταν ακριβώς αυτό που είχαμε φανταστεί».



«Ήταν ηλεκτρισμός η ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ»

Μετά την τεράστια επιτυχία της διοργάνωσης, αναρωτηθήκαμε πώς βίωσαν οι αθλήτριες το γεγονός ότι τόσος κόσμος βρέθηκε στο ΣΕΦ και συμμετείχε ενεργά στην εμπειρία του Ευρωμπάσκετ.

Εσείς μέσα από την ομάδα το ζήσατε έτσι; Το νιώσατε ότι η επιτυχία που περιγράφεται ήταν πραγματικά εκεί, με τον κόσμο να στηρίζει και το συνολικό concept του Ευρωμπάσκετ να αποδίδει;

Μαριέλλα Φασούλα: «Μπορεί αγωνιστικά να μην πετύχαμε τους στόχους μας, αλλά η εμπειρία ήταν συγκλονιστική. Όταν μπήκα στο γήπεδο και είδα τόσο κόσμο, ήταν ανατριχιαστικό. Δεν το έχουμε ξαναζήσει αυτό με την Εθνική. Η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρική, ήταν σαν να είχαμε έναν έκτο παίκτη μαζί μας. Το ευχαριστήθηκε και ο κόσμος και εμείς. Αυτό που πετύχαμε ήταν κάτι μεγαλύτερο από το μπάσκετ: εμπνεύσαμε νέα παιδιά, δώσαμε χαρά και προσφέραμε μια εμπειρία που θα μείνει στη μνήμη όλων».

