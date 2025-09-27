Φασούλα και Γκολφινοπούλου στο Gazzetta για το Ευρωμπάσκετ Γυναικών: «Στον τελικό του ΣΕΦ, χωρίς την Ελλάδα, βρέθηκαν 8.000 φίλαθλοι
Τρεις μήνες μετά, κι όμως… το Ευρωμπάσκετ Γυναικών 2025 στον Πειραιά εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο. Μια διοργάνωση που άφησε αποτύπωμα και άρχισε τη μεγάλη κουβέντα για το μέλλον του μπάσκετ γυναικών στην Ελλάδα πιο έντονα από ποτέ κι αυτή η συζήτηση μόλις ξεκινά!
Και ποιος θα μπορούσε να τη συνεχίσει καλύτερα; Η Μαριέλλα Φασούλα, η πρωταγωνίστρια του παρκέ και η Τότα Γκολφινοπούλου, αναπληρώτρια γενική διευθύντρια της Ομοσπονδίας, μίλησαν στο gWomen του Gazzetta και τα είπαν όλα!
Από την πρώτη στιγμή του ενθουσιασμού και τις δυσκολίες της διοργάνωσης, μέχρι την παρακαταθήκη που αφήνει το τουρνουά. Οι δυο γυναίκες φέρνουν στο προσκήνιο όλα όσα μπορούν να κάνουν το μπάσκετ γυναικών να εισέλθει σε νέα εποχή.
«Ήταν ηλεκτρισμός η ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ»
Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που σας ήρθε στο μυαλό όταν πήρατε στα χέρια σας το project του Ευρωμπάσκετ; Υπήρχε προσωπικό στοίχημα, πίεση ή πρακτικές ανησυχίες για την ομάδα και τη διοργάνωση;
Μαριέλλα Φασούλα: «Σοκαρίστηκα. Είναι πολύ σπάνιο να έχεις την ευκαιρία να παίξεις σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση στην πατρίδα σου. Όταν άκουσα ότι η τελική φάση θα γίνει στην Ελλάδα, ενθουσιάστηκα απίστευτα. Το θεώρησα ένα τεράστιο βήμα για τον αθλητισμό γυναικών και για το μπάσκετ στην Ελλάδα. Ήμουν πραγματικά πολύ χαρούμενη».
Παρά τον ενθουσιασμό, υπήρχε και η συνειδητοποίηση της ευθύνης;
«Για μένα, δεν ήταν πίεση. Η ευθύνη να φοράς τη φανέλα της Εθνικής υπάρχει πάντα, ανεξαρτήτως κατηγορίας. Το γεγονός ότι η διοργάνωση γινόταν στην Ελλάδα το έβλεπα ως πλεονέκτημα και όχι ως βάρος».
«Δεν ήταν τυχαία η ανάληψη του Ευρωμπάσκετ γυναικών» λέει η Ομοσπονδία
Η διοργάνωση ενός τόσο μεγάλου γεγονότος όπως το Ευρωμπάσκετ γυναικών στην Ελλάδα δεν αφορά μόνο την ομάδα, αλλά και όλη τη δομή του ελληνικού μπάσκετ κι η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια της Ομοσπονδίας, Τότα Γκολφινοπούλου εξηγεί:
«Η ανάληψη της διοργάνωσης δεν ήταν τυχαία. Ήταν κομμάτι του προγραμματισμού μας. Όταν όμως ήρθε η επίσημη ανακοίνωση, η πρώτη μας σκέψη ήταν: “Τώρα τα πράγματα είναι σοβαρά”. Μέχρι τότε ήταν κάτι που θα κάναμε. Από εκεί και πέρα έγινε κάτι που έπρεπε να κάνουμε».
Και προσθέτει: «Ο ενθουσιασμός ήταν μεγάλος, όχι μόνο στην Ομοσπονδία, αλλά σε όλο τον κόσμο του μπάσκετ. Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα event διαφορετικό από τα άλλα, που θα αφήσει αποτύπωμα. Αν δεν αφήσει αποτύπωμα, δεν έχει αξία. Θέλαμε να δώσουμε κίνητρο στις αθλήτριες, να εμπνεύσουμε τα νέα κορίτσια και να δημιουργήσουμε μια παρακαταθήκη για το ίδιο το άθλημα»
Η διοργάνωση του Ευρωμπάσκετ γυναικών στο ΣΕΦ ήταν αποτέλεσμα ενάμιση χρόνου σκληρής δουλειάς και προετοιμασίας.
Ποια ήταν τα βασικά προβλήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίσατε, τόσο μέσα στην ομάδα όσο και γενικότερα στην οργάνωση του Ευρωμπάσκετ;
Τότα Γκολφινοπούλου: «Οι προκλήσεις ήταν πολλές και πολυδιάστατες. Είχαμε ένα προϊόν στα χέρια μας, το μπάσκετ γυναικών, που δεν είχε μεγάλη απήχηση στην Ελλάδα. Ο στόχος μας δεν ήταν απλώς να φέρουμε κόσμο για να δει την Εθνική, αλλά να δημιουργήσουμε μια εμπειρία, να ζήσει ο κόσμος το θέαμα και να απολαύσει μια οικογενειακή αθλητική βραδιά. Από εκεί ξεκίνησε η επικοινωνία και η προώθηση».
Παράλληλα, τα οργανωτικά ζητήματα ήταν εξίσου απαιτητικά;
«Ήταν ένα μεγάλο event, σε high season στην Αθήνα, με πολλές ημέρες δράσης. Έπρεπε να αντιμετωπίσουμε θέματα logistics, φιλοξενίας και τηλεοπτικής κάλυψης. Για εμάς ήταν κρίσιμο η εικόνα του τουρνουά να ανταποκρίνεται στην προσπάθεια που καταβλήθηκε και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε οι αθλήτριες να απολαύσουν και αυτές την εμπειρία. Μια τέτοια ευκαιρία δεν θα ξαναέρθει εύκολα».
Ήταν το τελικό αποτέλεσμα αυτό που περιμένατε;
Τότα Γκολφινοπούλου: «Αυτό που είχα στο μυαλό μου όταν μου ανατέθηκε το project το είδα να γίνεται πραγματικότητα. Φυσικά, θα ήθελα η Ελλάδα να ήταν στον τελικό, όλοι το θέλαμε. Αλλά η εικόνα ενός γεμάτου γηπέδου, με τον κόσμο να χειροκροτεί δύο ομάδες που έδωσαν τα πάντα, ήταν ακριβώς αυτό που είχαμε φανταστεί».
«Ήταν ηλεκτρισμός η ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ»
Μετά την τεράστια επιτυχία της διοργάνωσης, αναρωτηθήκαμε πώς βίωσαν οι αθλήτριες το γεγονός ότι τόσος κόσμος βρέθηκε στο ΣΕΦ και συμμετείχε ενεργά στην εμπειρία του Ευρωμπάσκετ.
Εσείς μέσα από την ομάδα το ζήσατε έτσι; Το νιώσατε ότι η επιτυχία που περιγράφεται ήταν πραγματικά εκεί, με τον κόσμο να στηρίζει και το συνολικό concept του Ευρωμπάσκετ να αποδίδει;
Μαριέλλα Φασούλα: «Μπορεί αγωνιστικά να μην πετύχαμε τους στόχους μας, αλλά η εμπειρία ήταν συγκλονιστική. Όταν μπήκα στο γήπεδο και είδα τόσο κόσμο, ήταν ανατριχιαστικό. Δεν το έχουμε ξαναζήσει αυτό με την Εθνική. Η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρική, ήταν σαν να είχαμε έναν έκτο παίκτη μαζί μας. Το ευχαριστήθηκε και ο κόσμος και εμείς. Αυτό που πετύχαμε ήταν κάτι μεγαλύτερο από το μπάσκετ: εμπνεύσαμε νέα παιδιά, δώσαμε χαρά και προσφέραμε μια εμπειρία που θα μείνει στη μνήμη όλων».
«Δεν υπάρχουν ανδρικά και γυναικεία αθλήματα»
Η συζήτηση στρέφεται φυσικά, στο μέλλον του μπάσκετ γυναικών στην Ελλάδα και το πώς μπορούν οι επόμενες γενιές να δουν προοπτική στο άθλημα.
Τι πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει, ώστε η Ελλάδα να αρχίσει να βλέπει περισσότερες διακρίσεις και να ενισχύσει τη θέση της σε διεθνές επίπεδο;
Μαριέλλα Φασούλα: «Το κλειδί είναι ο αναπτυξιακός τομέας. Στην Ελλάδα υπάρχει ταλέντο, αλλά χρειάζεται οργάνωση και υποδομές για να φέρουμε αυτό το ταλέντο σε συνοχή. Το μπάσκετ γυναικών δεν είναι ακόμα επαγγελματικό στη χώρα μας. Αυτό πρέπει να αλλάξει, ώστε κάθε αθλήτρια να μπορεί να βλέπει μέλλον μέσα στο άθλημα και να επενδύει με ασφάλεια και προοπτική στην καριέρα της».
Η ευθύνη της Ομοσπονδίας για το μέλλον του γυναικείου μπάσκετ
«Η ευθύνη μας επικεντρώνεται στην ανάπτυξη προγραμμάτων, κυρίως στα grassroots, μέσα από δράσεις και πρωτοβουλίες», εξηγεί. «Στόχος είναι τα νέα παιδιά, από πολύ μικρές ηλικίες, να μπουν στη διαδικασία του μπάσκετ. Να διαλέξουν αυτό το άθλημα και να μην αποτραβηχτούν σε κάτι άλλο. Αυτό προϋποθέτει μια συνολική κουλτούρα που αφορά την ελληνική οικογένεια και την κοινωνία, ώστε να ενθαρρύνουμε τα κορίτσια να ακολουθήσουν το μπάσκετ».
Η Τότα Γκολφινοπούλου τονίζει ότι η Ομοσπονδία δεν περιορίζεται μόνο στην εκπαίδευση των αθλητριών, αλλά εργάζεται ώστε να επενδύσουν τα σωματεία σε υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό και προβολή.
«Το ανθρώπινο δυναμικό δεν είναι μόνο οι προπονητές. Είναι ο άνθρωπος που φροντίζει το γήπεδο, οι παράγοντες, οι θεατές, οι οικογένειες στις κερκίδες. Όλα αυτά μαζί συνθέτουν το πλαίσιο που θα κάνει βιώσιμο το μπάσκετ γυναικών», αναφέρει.
Στο ίδιο μήκος κύματος, η Μαριέλλα Φασούλα υπογραμμίζει τη σημασία της ορατής προοπτικής για τα νέα κορίτσια:
«Ένα μεγάλο κομμάτι είναι να μπορούν να πουν ‘έλα στο μπάσκετ γυναικών, θα έχεις μέλλον’. Δεν θα γίνουν όλες επαγγελματίες, αλλά όσες έχουν το ταλέντο και την επιμονή να ξέρουν ότι υπάρχει ένα πλαίσιο που θα τις υποστηρίξει. Ότι η προσπάθειά τους θα αναγνωριστεί».
Η Γκολφινοπούλου καταλήγει: «Η ευθύνη μας είναι να δημιουργήσουμε τα προγράμματα και το πλαίσιο από τις μικρές ηλικίες μέχρι τα σωματεία και τις υποδομές, ώστε να μειωθεί η αποχώρηση των παιδιών από το άθλημα. Η προβολή είναι επίσης καθοριστική: τα κορίτσια πρέπει να βλέπουν αγώνες γυναικών στην τηλεόραση, όχι μόνο στο YouTube, για να καταλάβουν ότι υπάρχει πραγματικό μέλλον στο άθλημα».
Γυναικείο μπάσκετ στην Ελλάδα: Προκλήσεις, ευκαιρίες και το μέλλον μετά το Ευρωμπάσκετ
Το Ευρωμπάσκετ 2025 στον Πειραιά ανέδειξε την τεράστια δυναμική του μπάσκετ γυναικών στην Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα έφερε στο φως τα δομικά προβλήματα του αθλήματος. Δύο βασικά ζητήματα ξεχωρίζουν: η αντίληψη ότι το μπάσκετ είναι «άθλημα ανδρών» και η απουσία επαγγελματικής προοπτικής για τις αθλήτριες.
«Δεν υπάρχουν ανδρικά και γυναικεία αθλήματα»
Η Τότα Γκολφινοπούλου από την ΕΟΚ τονίζει: «Το μπάσκετ δεν είναι άθλημα ανδρών, όπως δεν είναι και το ποδόσφαιρο. Κανένα άθλημα δεν είναι “ανδρικό” ή “γυναικείο”. Είναι δύο διαφορετικά disciplines: το μπάσκετ ανδρών και το μπάσκετ γυναικών. Το ερώτημα είναι τι χρειάζεται για να μείνει ένα παιδί αγόρι ή κορίτσι στο άθλημα».
Το κενό του επαγγελματισμού
Η Μαριέλλα Φασούλα φέρνει τα ζητήματα σε πρακτικό επίπεδο:
«Στη Σερβία, ένα μετάλλιο με την Εθνική σημαίνει σύνταξη για όλη τη ζωή. Στην Ισπανία, το πρωτάθλημα έγινε επαγγελματικό μόλις πριν δύο χρόνια, και αυτό άλλαξε τα πάντα, οικονομικά, υποδομές, συνθήκες ταξιδιού, σεβασμό. Στην Ελλάδα, το μπάσκετ γυναικών δεν είναι επαγγελματικό. Όταν μια αθλήτρια τελειώνει την καριέρα της, βρίσκεται κοινωνικά στο μηδέν».
Προσθέτει ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο τα οικονομικά: «Είναι ένσημα, ασφάλεια, σιγουριά. Είναι τα πρακτικά θέματα που κάνουν μια αθλήτρια να βλέπει μέλλον μέσα στο άθλημα».
Η δύναμη του κοινού και της προβολής
Το άλλο μεγάλο ζητούμενο είναι η προβολή και η προσέλκυση κοινού. Η Φασούλα θυμάται την εμπειρία από την Ευρωλίγκα:
«Θυμάμαι πριν κάποια χρόνια, σε έναν αγώνα που έπαιζε ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ, υπήρχαν 20 άτομα στις κερκίδες. Είναι απογοητευτικό να υπάρχει τόσο ταλέντο και τόσος κόπος και ένας επίσημος αγώνας ευρωλίγκας να μοιάζει με προπόνηση. Ο κόσμος δεν φταίει αν δεν γνωρίζει. Αλλά πρέπει να το μάθει».
Η Γκολφινοπούλου συνδέει την επιτυχία του Ευρωμπάσκετ με την ανάγκη να διατηρηθεί το ενδιαφέρον:
«Στον τελικό, χωρίς την Ελλάδα, 8.000 άνθρωποι παρέμειναν στο γήπεδο για να χειροκροτήσουν δύο ξένες ομάδες. Αυτό είναι η παρακαταθήκη. Τώρα η ευθύνη είναι να τον κρατήσουμε, όχι μόνο στην Εθνική, αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα».
«Με ρωτούσαν όλοι για φανέλες. Και δεν υπήρχαν. Ήθελαν να πάρουν τη φανέλα της Εθνικής, όχι ένα t-shirt. Αυτά τα μικρά πράγματα δείχνουν πόσο διψάει ο κόσμος»
Η προβολή του Ευρωμπάσκετ απέδειξε ότι το ενδιαφέρον υπάρχει.
«Το βίντεο της καμπάνιας έφτασε 500.000 οργανικά views, με engagement αυξημένο κατά 146%», αναφέρει η Γκολφινοπούλου.
Η Φασούλα συμπληρώνει: «Με ρωτούσαν όλοι για φανέλες. Και δεν υπήρχαν. Ήθελαν να πάρουν τη φανέλα της Εθνικής, όχι ένα t-shirt. Αυτά τα μικρά πράγματα δείχνουν πόσο διψάει ο κόσμος».
Το μήνυμα είναι σαφές: για να αναπτυχθεί το μπάσκετ γυναικών στην Ελλάδα χρειάζεται συνολική στήριξη, από τις υποδομές και την προβολή, μέχρι τον επαγγελματισμό και την αναγνώριση των αθλητριών. Το Ευρωμπάσκετ έδειξε τον δρόμο, αλλά το επόμενο βήμα απαιτεί στρατηγική, επένδυση και κυρίως συνεχή στήριξη του κοινού.
Το στοίχημα της συνέχειας: Από το Ευρωμπάσκετ στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Η επιτυχία του Ευρωμπάσκετ 2025 δημιούργησε έντονο ενδιαφέρον, τόσο από το κοινό όσο και από τους χορηγούς. Το μεγάλο ερώτημα τώρα είναι αν αυτή η δυναμική θα έχει συνέχεια ή θα μείνει ένα «φωτεινό στιγμιότυπο».
Η Μαριέλλα Φασούλα το θέτει απλά:
«Είναι επένδυση. Αλλά για να επενδύσεις, πρέπει να πιστέψεις και να μην απογοητευτείς με τις “αποτυχίες” θέλει υπομονή και επιμονή και στις ήττες γιατί είναι μέσα στο πρόγραμμα για την επιτυχία. Ένας στόχος θέλει χρόνια για να επιτευχθεί ουσιαστικά και να έχει διάρκεια. Αν όλοι κινούμαστε στην ίδια κατεύθυνση, θα έρθουν και οι σπόνσορες και οι επενδύσεις. Το ελληνικό πρωτάθλημα έχει ταλέντο. Αν το φροντίσουμε, κάθε χρόνο θα γίνεται καλύτερο».
Η Τότα Γκολφινοπούλου, από την πλευρά της Ομοσπονδίας, δηλώνει αισιόδοξη:
«Οι χορηγοί είδαν αποτέλεσμα, πίστεψαν στο όραμα, μπήκαν στη διαδικασία. Αυτό δεν θα μείνει μόνο στο Ευρωμπάσκετ. Σιγά-σιγά θα το δούμε να αποτυπώνεται και στο ελληνικό πρωτάθλημα».
Το παράδειγμα της Ισπανίας
Η Φασούλα, με πολυετή εμπειρία σε ΗΠΑ και Ισπανία, αναδεικνύει τη διαφορά με την Ελλάδα:
«Όλα ξεκινούν από την επένδυση, οικονομική, οργανωτική, αναπτυξιακή. Στην Ισπανία υπάρχει απίστευτο αναπτυξιακό πρόγραμμα. Στο πρώτο μου ματς, που δεν ήταν καν ντέρμπι, είχαν 8.000 κόσμο. Στα μεγάλα παιχνίδια 15.000. Υπάρχει σεβασμός από τον κόσμο προς το άθλημα και από τους συλλόγους προς τις αθλήτριες. Σου φέρονται ως επαγγελματία, κι αυτό σε κάνει κι εσένα να συμπεριφέρεσαι ως επαγγελματίας. Είναι ένας κύκλος που τροφοδοτείται συνεχώς».
Η εμπειρία της από το εξωτερικό δείχνει ότι η ουσιαστική αναβάθμιση του μπάσκετ γυναικών στην Ελλάδα περνάει μέσα από επενδύσεις, επαγγελματισμό και σταθερότητα, στοιχεία που το Ευρωμπάσκετ απέδειξε ότι μπορούν να κινητοποιήσουν το κοινό και την αγορά. Το στοίχημα τώρα είναι να μείνει αυτή η δυναμική ζωντανή, πέρα από τις μεγάλες διοργανώσεις, και να γίνει καθημερινότητα για τις Ελληνίδες αθλήτριες.
Το ελληνικό πρωτάθλημα γυναικών: Το στοίχημα της προβολής και της συνέχειας.
Η συζήτηση γύρω από το Ευρωμπάσκετ έφερε στην επιφάνεια ένα κεντρικό ερώτημα: γιατί, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον από το κοινό και από τους χορηγούς, το ελληνικό πρωτάθλημα γυναικών δεν απολαμβάνει ανάλογης προβολής και στήριξης;
Η Μαριέλλα Φασούλα απαντά με βάση την εμπειρία της:
«Είναι πολύ απλό. Μετά από όλη την προώθηση και τις δράσεις που έγιναν για το Ευρωμπάσκετ, είδα τη θέληση του κόσμου. Τα παιδιά, τα κορίτσια και οι μεγάλοι όπως ξαναείπα ρωτούσαν συνεχώς για φανέλες της Εθνικής. Όμως δεν υπήρχαν διαθέσιμες φανέλες. Ήθελαν κάτι χειροπιαστό, όχι απλώς ένα t-shirt. Αυτό δείχνει ότι το κοινό θέλει περισσότερα να συμμετάσχει, να νιώσει μέρος του παιχνιδιού».
Από την πλευρά της Ομοσπονδίας, η Τότα Γκολφινοπούλου εξηγεί τον περιορισμό:
«Η μπουτίκ στο Ευρωμπάσκετ υπάγεται στη FIBA. Η Ομοσπονδία δεν είχε δικαίωμα να λειτουργήσει εκεί τη δική της μπουτίκ, οπότε δεν υπήρχαν φανέλες γυναικών διαθέσιμες στο κοινό. Το online shop της Ομοσπονδίας, επίσης, δεν διαθέτει φανέλες γυναικών».
Η Φασούλα επιμένει στη σημασία των λεπτομερειών:
«Είναι μικρά πράγματα, αλλά μετράνε. Ένα κοριτσάκι που ζητάει τη φανέλα της Εθνικής και τη λαμβάνει, νιώθει ότι συμμετέχει στο άθλημα. Αυτό δημιουργεί σχέση με το μπάσκετ και επενδύει στο μέλλον του».
Και καταλήγει:
«Για να επενδύσει κάποιος στο μπάσκετ γυναικών, πρέπει πρώτα να πιστέψει. Όλοι πρέπει να κινηθούμε στο ίδιο vibe, να φροντίσουμε το πρωτάθλημα και να δείξουμε ότι το ταλέντο που υπάρχει εδώ μπορεί να εξελιχθεί. Όταν αυτό γίνει, θα έρθουν και οι χορηγοί, και οι επενδύσεις».
Η Τότα Γκολφινοπούλου συμφωνεί:
«Αυτό που λέει η Μαριέλα ήδη φαίνεται, αλλά το βλέπουν κυρίως όσοι είναι μέσα στο άθλημα. Το ευρύ κοινό το αντιλαμβάνεται πιο αργά. Το στοίχημα τώρα είναι να κρατήσουμε το ενδιαφέρον ζωντανό και να το επεκτείνουμε σε κάθε επίπεδο του μπάσκετ γυναικών».
Η εμπειρία της Μαριέλλας Φασούλα στο εξωτερικό προσφέρει πολύτιμη ματιά για το ελληνικό μπάσκετ γυναικών. Με χρόνια στην Αμερική και σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχει ζήσει από πρώτο χέρι πώς λειτουργεί ένα επαγγελματικό περιβάλλον: σωστή οργάνωση, οικονομικές απολαβές, πλήρως στελεχωμένα προπονητικά επιτελεία και προσοχή στη λεπτομέρεια.
Όμως, η επιστροφή στην Ελλάδα συναντά εμπόδια:
«Το καλοκαίρι δυσκολεύομαι να βρω γήπεδο για προπόνηση», λέει η ίδια. «Και μιλάμε για επαγγελματία αθλήτρια. Το γήπεδο είναι το γραφείο μας. Αν δεν έχεις πρόσβαση στο χώρο δουλειάς σου, πώς θα δουλέψεις; Αν εγώ δυσκολεύομαι, φανταστείτε ένα κορίτσι από την Α2 που θέλει να ανέβει κατηγορία. Είναι σχεδόν αδύνατο».
Η Τότα Γκολφινοπούλου, από την πλευρά της Ομοσπονδίας, αναλύει το θεσμικό πλαίσιο:
«Η πλειονότητα των γηπέδων είναι δημοτικά. Αυτό σημαίνει ότι εμπλέκονται πολλοί παράγοντες, σωματεία, άλλες αθλητικές ομοσπονδίες, υπάλληλοι. Η πρόσβαση δεν είναι πάντα εύκολη. Υπάρχει συνεργασία Ομοσπονδίας, σωματείων και δήμων για να διευκολυνθεί η διαδικασία, αλλά χρειάζεται και ιδιωτική πρωτοβουλία. Όταν ο ιδιώτης δει ότι υπάρχει κόσμος που γεμίζει τα γήπεδα, θα θελήσει να επενδύσει σε καλύτερες εγκαταστάσεις. Έτσι ο τροχός θα συνεχίσει να γυρίζει».
Και η ίδια προσθέτει ένα αισιόδοξο στοιχείο:
«Ήδη έχουμε αύξηση 20% στα νέα δελτία κοριτσιών. Όσο περισσότερα παιδιά μπαίνουν στο άθλημα, τόσο περισσότερο πιέζεται το σύστημα να προσφέρει καλύτερες υποδομές. Είναι ένας κύκλος που μόλις άρχισε να δουλεύει».
Η εικόνα που δίνει η Μαριέλλα είναι ξεκάθαρη: η ανάπτυξη του μπάσκετ γυναικών στην Ελλάδα περνά μέσα από υποδομές, οργάνωση και πρόσβαση σε γήπεδα, προϋποθέσεις που στην Ελλάδα παραμένουν περιορισμένες, αλλά που δείχνουν σημάδια βελτίωσης.
«Χρειάζεται σταθερή προσπάθεια, όχι βιασύνη»
Η Φασούλα στέκεται σε ένα άλλο σημείο: την υπομονή.
«Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι τα αποτελέσματα δεν έρχονται σε έξι μήνες. Θέλει συνέπεια. Μπορεί να πάρει πέντε χρόνια. Το λάθος είναι να απογοητεύεσαι όταν δεν βλέπεις άμεσα το αποτέλεσμα. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν πήρες μετάλλιο φέτος, όλα ήταν αποτυχία. Ο στόχος παραμένει και συνεχίζεις να δουλεύεις. Προσωπικά, το όνειρό μου είναι να πάρω μετάλλιο με την Εθνική και να πάω στους Ολυμπιακούς. Και δεν θα σταματήσω να το κυνηγάω».
«Το νόημα είναι η προσπάθεια»
Η Γκολφινοπούλου κλείνει με μια πιο φιλοσοφική διάσταση:
«Αν πούμε ότι σημασία έχει μόνο το αποτέλεσμα, τότε δεν μιλάμε για αθλητισμό. Μιλάμε για κάτι άλλο. Ο αθλητισμός είναι η προσπάθεια. Και ο κόσμος πρέπει να βλέπει αυτήν την προσπάθεια και να μένει δίπλα στην ομάδα, ακόμα κι όταν δεν έρχεται η νίκη. Ο δρόμος έχει βήματα, δεν μπορείς από το μηδέν να φτάσεις κατευθείαν στην κορυφή».
Στο κλείσιμο της συζήτησης, η ερώτηση επικεντρώθηκε στο μέλλον του μπάσκετ γυναικών και του αθλητισμού των γυναικών στην Ελλάδα: ποιο είναι το μεγαλύτερο στοίχημα;
Τότα Γκολφινοπούλου:
«Το μεγαλύτερο στοίχημα είναι να διατηρήσουμε το vibe που δημιουργήθηκε. Να φέρουμε κορίτσια που σκέφτονται να ασχοληθούν με το μπάσκετ και να τα δούμε να μένουν στο άθλημα. Όχι όλα, αλλά κάποια. Κάποια από αυτά θα έχουν ταλέντο και θα γίνουν οι πρωταθλήτριες του αύριο. Κάποια θα γίνουν προπονήτριες ή οι μαμάδες που θα χειροκροτούν τα παιδιά τους στις κερκίδες. Το ζητούμενο είναι το αποτύπωμα που αφήνει αυτή η εμπειρία να μετουσιωθεί σε συμμετοχή και ανάπτυξη».
Μπορεί να γίνει επαγγελματικό πριν συμβούν όλα αυτά, η Γκολφινοπούλου σημείωσε:
«Νομίζω ότι είναι και θέμα πολιτικής βούλησης. Χρειάζονται συντρέχουσες συνθήκες, αλλά δεν είμαστε πολύ μακριά. Το άθλημα δεν χρειάζεται να είναι τεράστιο για να γίνει επαγγελματικό. Υπάρχουν ήδη ενδείξεις ότι βαδίζουμε προς αυτή την κατεύθυνση».
Μαριέλλα Φασούλα:
«Ακόμα και αν ένα μικρό ποσοστό γίνει επαγγελματίας ή πρωταθλητής, η εμπειρία που προσφέρει το άθλημα σε μορφώνει σαν άνθρωπο. Σου μαθαίνει πειθαρχία, συνεργασία, διαχείριση αποτυχίας και επιτυχίας, δεξιότητες που μένουν στη ζωή».
Η Τότα Γκολφινοπούλου συμπλήρωσε:
«Το μπάσκετ κάνει τις γυναίκες πιο δυνατές σωματικά και ψυχικά. Μαθαίνουν να διαχειρίζονται συγκρούσεις, να συνεργάζονται σε ομάδα, να αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Όλα αυτά έχουν αντίκτυπο πέρα από τον αθλητισμό, στην κοινωνική και επαγγελματική τους ζωή».
Η Φασούλα πρόσθεσε:
«Το άθλημα κρατάει τα παιδιά απασχολημένα, τους μαθαίνει σεβασμό και αλληλοβοήθεια, δίνει ευκαιρίες για υποτροφίες και κοινωνικές σχέσεις. Είναι σημαντικό να είναι προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως οικονομικής δυνατότητας».
Η Τότα επισήμανε τη σημασία του μαζικού αθλητισμού:
«Πρέπει να υπάρχει μαζικός αθλητισμός και σχολικά προγράμματα που δίνουν την πρώτη επαφή με το άθλημα. Από εκεί ξεκινάει όλη η αλυσίδα ανάπτυξης».
Όσο για την ασφάλεια και την επόμενη μέρα των αθλητριών:
Μαριέλλα Φασούλα: «Πρέπει να σκεφτόμαστε και το μετά. Η ασφάλεια, τα ένσημα, οι οικονομικές απολαβές είναι κρίσιμα. Έτσι δίνεις στα παιδιά τη δυνατότητα να ασχοληθούν σοβαρά χωρίς να ανησυχούν για το μέλλον».
Γκολφινοπούλου: «Ο στόχος είναι το μπάσκετ γυναικών να γίνει πρώτη επιλογή των κοριτσιών. Και πιστεύω ότι είμαστε πολύ κοντά. Χρειάζεται όμως δουλειά από όλους για να φτάσουμε εκεί».
Ακολούθησε το GWomen στο instagram
Στείλε μας νέα, ιδέες, προτάσεις, απορίες για τον γυναικείο αθλητισμό στο [email protected]