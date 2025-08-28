Η Κέιτλιν Κλαρκ συνεχίζει να γράφει ιστορία, αυτή τη φορά έξω από τις τέσσερις γραμμές του παρκέ. Όπως μετέδωσε το ABC, η σταρ των Ιντιάνα Φίβερ παρουσίασε το πρώτο της προσωπικό λογότυπο σε συνεργασία με τη Nike μια στιγμή που η ίδια περιέγραψε ως «όνειρο που έγινε πραγματικότητα». Τι συμβολίζει το νέο της σήμα Το logo της δεν είναι απλώς ένα design. Αποτελείται από δύο διαπλεκόμενα γράμματα “C” ένα φόρο τιμής στη σύνδεση της με τους φιλάθλους της. Αν παρατηρήσεις προσεκτικά, θα εντοπίσεις και ένα τρίτο, μικρότερο “C” κρυμμένο στο εσωτερικό, το οποίο, σύμφωνα με τη Nike, εκφράζει το γεγονός ότι το παιχνίδι της Κλαρκ «χτίστηκε από μέσα προς τα έξω». Ένα λογότυπο, δηλαδή, που κουβαλάει όλη τη φιλοσοφία της στο άθλημα.



Το Γήπεδο φοράει τα χρώματα της Κλαρκ



Το Γκέινμπριτζ Φίλντχαουζ, έδρα των Ιντιάνα Πέισερς και των Ιντιάνα Φίβερ, «φοράει» τα χρώματα της Κλαρκ, με το γήπεδο να είναι γεμάτο από το νέο της σήμα, στον αγώνα με τη Σιάτλ Στορμ.



Η καριέρα και τα ρεκόρ της



Η 23χρονη γκαρντ των Fever έχει ήδη αφήσει το σημάδι της στο NCAA, με ρεκόρ σε πόντους και ασίστ, ενώ αναδείχθηκε Νο.1 στο ντραφτ του WNBA το 2024. Από τον Μάιο αγωνίζεται στο κορυφαίο πρωτάθλημα γυναικών μπάσκετ, κάνοντας δυναμικό ντεμπούτο απέναντι στις Κονέκτικατ Σαν.



Το νέο λογότυπο θα εμφανιστεί σε ειδική συλλογή ρούχων της Nike, με μπλουζάκια, φούτερ, σορτς και παντελόνια. Το πρώτο κομμάτι ένα μπλε-κίτρινο μπλουζάκι θα κυκλοφορήσει 1η Σεπτεμβρίου στο επίσημο site της Nike, ενώ νέα κομμάτια αναμένονται 1η Οκτωβρίου.

Παράλληλα, η Nike ανακοίνωσε ότι η πρώτη signature σειρά παπουτσιών και ρούχων με την υπογραφή της Κλαρκ θα δει το φως της το 2026.