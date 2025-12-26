Η πρωταθλήτρια που έμαθε πινγκ πονγκ στον Τιμοτέ Σαλαμέ για τη νέα του ταινία

Δεν είναι η πρώτη φορά που θα δούμε μία ταινία της οποίας το ενδιαφέρον περιστρέφεται γύρω από τον αθλητισμό. Αυτή τη φορά, ο γνωστός σταρ του Χόλιγουντ Τιμοτέ Σαλαμέ θα υποδυθεί έναν παίκτη του πινγκ πονγκ που προσπαθεί να βιοποριστεί μέσα από το άθλημα που αγαπά, στην ταινία Marty Supreme. Ο ρόλος του πρωταγωνιστή είναι εμπνευσμένος από τον Αμερικανό πρωταθλητή του Μάρτι Ράισμαν.

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε το Olympics.com, ο γαλλοαμερικανός σταρ χρειάστηκε να κάνει προπόνηση με μία πραγματική πρωταθλήτρια του πινγκ πονγκ ώστε να μπορέσει να παίξει έναν αληθινό αγώνα στην ταινία. Συγκεκριμένα, η Αμερικανίδα (γεννημένη στην Κίνα) Γουέι Γουάνγκ ήταν αυτή που τον προπόνησε.

Η Γουέι Γουάνγκ υπήρξε Νο1 στην κατάταξη της Κίνας, πριν ενταχθεί στην Ολυμπιακή ομάδα των ΗΠΑ αλλά και στο Hall of Fame της αμερικανικής επιτραπέζιας αντισφαίρισης. Η ίδια έχει αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα το 1996, στο διπλό, ενώ έχει κατακτήσει ένα χάλκινο μετάλλιο στους Παναμερικανικούς αγώνες του 1995, ξανά στο διπλό.

Η Γουάνγκε ίχε αναλάβει να διδάξει στον ηθοποιό πως το άθλημα δεν αφορά μόνο τα χέρια αλλά ολόκληρο το σώμα, παρομοιάζοντας την κίνηση των ποδιών και τον χρονισμό με έναν απαιτητικό χορό. Όπως δήλωσε ο Σαλαμέ, μπορεί να έκαναν προπόνηση για ώρες και έπειτα να του έλεγε πως “τώρα ήρθε η ώρα να παίξουμε σοβαρά” ενώ τον προκαλούσε συνχεχώς λέγοντάς του πως δεν θα καταφέρει να βάλει κανέναν πόντο.

Ο 64χρονη σήμερα Γουάνγκ αποτελεί μαζί με τον 71χρονο Ντιέγκο Σαάφ γνωστό δίδυμο συμβούλων στο Χόλιγουντ. Συγκεκριμένα, το ζευγάρι διευθύνει την Alpha Productions στην Πασαντίνα και κατάφερε να μεταμορφώσει τον Σαλαμέ σε παίκτη παγκόσμιας κλάσης. Στην ταινία συμμετείχε επίσης ο ράπερ Tyler, the Creator, ο οποίος υπό την καθοδήγηση της Γουάνγκ ξεκίνησε από το μηδέν και ενθουσιάστηκε τόσο πολύ με το άθλημα, που τελικά αγόρασε το δικό του τραπέζι αμέσως μετά την πρώτη του προπόνηση.