Οι παίκτριες της Όσιγιεκ κατά της ομάδας τους: «Η πληρωμή μας για το Champions League αντιστοιχούσε σε μία τσάντα με ψώνια σούπερ μάρκετ»

Η εικόνα του ποδοσφαίρου γυναικών στην Ευρώπη παρουσιάζει μια τεράστια αντίφαση όσον αφορά τα οικονομικά των ομάδων. Από τη μία πλευρά, το Women’s Champions League γνωρίζει τεράστια επιτυχία, με απανωτά ρεκόρ προσέλευσης, εκατομμύρια προβολές μέσω streaming και ολοένα αυξανόμενα έσοδα. Από την άλλη, πολλές παίκτριες που συμμετέχουν στα προκριματικά της κορυφαίας διοργάνωσης συνεχίζουν να ζουν και να προπονούνται σε δύσκολες συνθήκες, δίνοντας καθημερινό αγώνα για την επιβίωσή τους!

Η Όσιγιεκ και οι καταγγελίες για κατάχρηση χρημάτων της UEFA

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της κροατικης Όσιγιεκ. Την περασμένη σεζόν, απέκλεισε τις πρωταθλήτριες Σλοβακίας και Ιρλανδίας, πριν αποκλειστεί από την ολλανδική Τβέντε. Ωστόσο, οι συνθήκες στις οποίες αγωνίζονταν οι παίκτριες απείχαν παρασάγγας από το επίπεδο ενός επαγγελματικού συλλόγου. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι περισσότερες λάμβαναν μισθό κάτω των 1.000 ευρώ, ενώ για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους εργάζονταν ως σερβιτόρες, καθαρίστριες ή προπονήτριες σε ακαδημίες. Η ιατρική κάλυψη ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτη, με τις ίδιες τις ποδοσφαιρίστριες να καλούνται να πληρώσουν για θεραπείες ή χειρουργεία σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού.

Για τους δύο εντός έδρας αγώνες της πρώτης φάσης του Women's Champions League, η Όσιγιεκ έλαβε από την UEFA 120.000 ευρώ για τα έξοδά της. Ωστόσο, όπως κατήγγειλαν πρώην παίκτριες, μοιράστηκαν μεταξύ τους το μισό από αυτό το ποσό. Στην επόμενη φάση, όταν έπαιζαν με τηνΤβέντε, η UEFA διέθεσε 140.000 ευρώ για το ταξίδι και τη διαμονή. Η ομάδα ταξίδεψε με χαμηλού κόστους αεροπορικά εισιτήρια και η διαμονή στο ξενοδοχείο ανήλθε μόλις σε 8.100 ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, η διοίκηση έδωσε στις παίκτριες μόλις 200 ευρώ στην καθεμία ως «μπόνους», όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε, που αντιστοιχούσε σε μια σακούλα με ψώνια για τα απαραίτητα.

Η απογοήτευσή τους κορυφώθηκε όταν έμπειρες παίκτριες της ομάδας, με δεκάδες τίτλους στο ενεργητικό τους, ζήτησαν διαφάνεια για τη διαχείριση των χρημάτων. Η διοίκηση όχι μόνο δεν έδωσε εξηγήσεις, αλλά σύμφωνα με τις ίδιες, τις απείλησε. Οκτώ διεθνείς παίκτριες αντέδρασαν δημόσια, δημοσιεύοντας μια ανοιχτή επιστολή που συγκίνησε την ποδοσφαιρική κοινότητα στην Κροατία κι έφερε το ζήτημα της οικονομικής τους εκμετάλλευκσης στο προσκήνιο.

Τελικά εκείνες αναγκάστηκαν να φύγουν από την ομάδα που υπηρέτησαν για χρόνια, έχοντας μεν το κροατικό συνδικάτο παικτών στο πλευρό τους. Όπως αυτό τονίζει το ίδιο το συνδικάτο, αν και η ομοσπονδία χαρακτηρίζει το πρωτάθλημα «επαγγελματικό», στην πραγματικότητα το 90% των παικτριών έχει και δεύτερη δουλειά για να τα βγάλει πέρα.

Η περίπτωση της Όσιγιεκ είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου και δεν απέχει καθόλου ούτε από την ελληνική πραγματικότητα.