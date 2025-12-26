Στις 26 Δεκεμβρίου 1920, το Boxing Day στο Λίβερπουλ έμεινε στην ιστορία για έναν λόγο πέρα από τα παραδοσιακά δώρα και γιορτές. Οι Dick Kerr Ladies αντιμετώπισαν τις St Helens Ladies σε έναν φιλανθρωπικό αγώνα που διεξήχθη στο Goodison Park, γεμίζοντας το γήπεδο με περισσότερους από 53.000 θεατές, ενώ άλλες 14.000 άτομα έμειναν έξω, χωρίς εισιτήριο. Θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι επρόκειτο για κάποιο τοπικό ντέρμπι, αλλά η Έβερτον είχε παίξει την προηγούμενη μέρα και είχε χάσει από την Άρσεναλ.

Ο αγώνας είχε στόχο να συγκεντρώσει χρήματα για τους τραυματίες στρατιώτες του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά η σημασία του ξεπερνούσε τα οικονομικά οφέλη. Ήταν μια στιγμή που έδειξε την τεράστια απήχηση και το ταλέντο των γυναικών στο ποδόσφαιρο, σε μια εποχή που το άθλημα τους έβλεπε με άλλο σκεπτικό. Ωστόσο, παρά την επιτυχία, μόλις ένα χρόνο αργότερα, το ποδόσφαιρο γυναικών απαγορεύτηκε από την αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, μια απόφαση που θα καθυστέρησε την ανάπτυξη του αθλήματος για δεκαετίες.

H FA τότε αποφάσισε ότι το ποδόσφαιρο «δεν ήταν κατάλληλο για γυναίκες» και ισχυρίστηκε ότι θα μπορούσε να επηρεάσει το σώμα και τη γονιμότητα των γυναικών.

Πλέον, σχεδόν έναν αιώνα μετά, το ποδόσφαιρο γυναικών αναπτύσσεται ραγδαία και η γυναικεία ομάδας της Έβερτον χρησιμοποιεί μόνιμα το Goodison Park.