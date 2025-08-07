Η Γουέστ Χαμ δημιούργησε το πρώτο ποδοσφαιρικό σορτς με ενσωματωμένο εσώρουχο περιόδου

Η ομάδα γυναικών της Γουέστ Χαμ ανακοίνωσε μία πρωτοποριακή συνεργασία με την Modibodi, την κορυφαία εταιρεία εσωρούχων που προσφέρουν προστασία στις ημέρες της περιόδου. Πρόκειται για μια κίνηση που στοχεύει στο να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση των παικτριών και να αλλάξει τη συζήτηση γύρω από την έμμηνο ρύση στον αθλητισμό, που εν έτει 2025 είναι ταμπού.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της Women’s Super League, το λογότυπο της Modibodi θα εμφανίζεται στο πίσω μέρος των σορτς των παικτριών, καθιστώντας την την πρώτη εταιρεία του είδους της που μπαίνει σε ποδοσφαιρική εμφάνιση στην Αγγλία. Αυτό αποτελεί συνέχεια της ήδη καινοτόμας απόφασης της ομάδας να αλλάξει το χρώμα των σορτς της ώστε οι παίκτριες να νιώθουν πιο άνετα κατά τη διάρκεια του κύκλου τους.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης την κυκλοφορία μιας συλλεκτικής σειράς προϊόντων, σχεδιασμένης σε συνεργασία με τις παίκτριες της ομάδας. Αυτή θα περιλαμβάνει εσώρουχα ειδικά σχεδιασμένα για άθληση, σε χρώματα που παραπέμπουν στη φανέλα της Γουέστ Χαμ, δηλαδή μπορντό, γαλάζιο και μαύρο.

Οι αντιδράσεις μετά την ανακοίνωση αυτής της συνεργασίας είναι άκρως θετικές τόσο στην Αγγλία, όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη, καθώς είναι πολύ σημαντικό η κάθε ποδοσφαιρίστρια να νιώθει άνετα όταν παίζει χωρίς να στέκεται εμπόδιο στην απόδοσή της η πιο φυσική λειτουργία του γυναικείου σώματος.