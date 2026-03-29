Μέσα στον Απρίλιο θα πραγματοποιηθεί μια σειρά συσκέψεων και ενδελεχής ανάλυσης για να αποφασιστεί εάν θα υπάρξει παρέμβαση στους τεχνικούς κανονισμούς της Formula 1.

Στο Grand Prix Ιαπωνίας, στο οποίο ανέβηκε στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου ο Κίμι Αντονέλι, επιβεβαιώθηκε ο μεγαλύτερος φόβος των οδηγών. Αυτός είναι ατύχημα λόγω μεγάλης διαφοράς ταχύτητας μεταξύ δύο μονοθεσίων που δίνουν μάχη.

Στον 22ο γύρο της Σουζουκα, το αυτοκίνητο ασφαλείας έκανε την εμφάνισή του, καθώς ο Όλιβερ Μπέρμαν βρέθηκε στον τοίχο στης στροφής Spoon. O Βρετανός βρέθηκε σε εκείνο το σημείο έπειτα από προσπάθεια προσπεράσματος στον Φράνκο Κολαπίντο της Alpine.

Ο οδηγός της Haas πάτησε το boost ώστε να έχει περισσότερη ισχύ για να κάνει το προσπέρασμα, ενώ αυτός της Alpine παρότι ήταν με τέρμα το γκάζι, έχανε ταχύτητα καθώς έπρεπε να γίνει ανάκτηση ενέργειας ης μπαταρίας (σ.σ. super clipping).

Η διαφορά ταχύτητας μεταξύ των δύο μονοθεσίων ήταν 48 χλμ/ώρα τη στιγμή που ο Μπέρμαν αποφεύγει την αμυντική κίνηση του Κολαπίντο. Πρόκειται για μια τεράστια διαφορά ταχύτητας για την οποία είχαν προειδοποιήσει οι οδηγοί πως θα προκαλέσει σοβαρό ατύχημα.

Η στάση της FIA

Μετά τον αγώνα στη Σουζούκα η FIA παρενέβη και εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τους τεχνικούς κανονισμούς. Με τους οδηγούς να έχουν τεράστια παράπονα από τη διαχείριση που πρέπει να κάνουν αντί για οδήγηση, οι πιθανές αλλαγές φαίνεται πως είναι θέμα χρόνου.

Σύμφωνα με την παγκόσμια ομοσπονδία μηχανοκίνητου αθλητισμού, θα πραγματοποιηθεί μια σειρά συσκέψεων μέσα στον Απρίλιο ώστε να αποφασιστεί αν θα γίνουν αλλαγές. Παρά τη θέληση για αλλαγές, η FIA επισημαίνει πως πρέπει πρώτα να γίνει ενδελεχής ανάλυση δεδομένων.

«Από την υιοθέτησή τους, οι κανονισμοί του 2026 αποτελούν αντικείμενο συνεχών συζητήσεων μεταξύ της FIA, των Ομάδων, των Κατασκευαστών Μονάδων Ισχύος, των Οδηγών και της FOM. Από τον σχεδιασμό τους, αυτοί οι κανονισμοί περιλαμβάνουν μια σειρά από ρυθμιζόμενες παραμέτρους, ιδιαίτερα σε σχέση με τη διαχείριση ενέργειας, οι οποίες επιτρέπουν τη βελτιστοποίηση βάσει δεδομένων από τον πραγματικό κόσμο. Αποτελεί πάγια θέση όλων των εμπλεκόμενων μερών ότι θα πραγματοποιούνταν μια δομημένη επανεξέταση μετά τους εναρκτήριους αγώνες της σεζόν, ώστε να καταστεί δυνατή η συγκέντρωση και ανάλυση επαρκών δεδομένων. Ως εκ τούτου, μια σειρά συναντήσεων έχει προγραμματιστεί για τον Απρίλιο προκειμένου να αξιολογηθεί η λειτουργία των νέων κανονισμών και να διαπιστωθεί εάν απαιτούνται τυχόν βελτιώσεις. Οποιεσδήποτε πιθανές προσαρμογές, ιδιαίτερα εκείνες που σχετίζονται με τη διαχείριση ενέργειας, απαιτούν προσεκτική προσομοίωση και λεπτομερή ανάλυση. Η FIA θα συνεχίσει να εργάζεται σε στενή και εποικοδομητική συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να διασφαλίσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το άθλημα, ενώ η ασφάλεια θα παραμένει πάντα βασικό στοιχείο της αποστολής της FIA. Σε αυτό το στάδιο, οποιαδήποτε εικασία σχετικά με τη φύση πιθανών αλλαγών θα ήταν πρόωρη. Περαιτέρω ενημερώσεις θα κοινοποιηθούν εν ευθέτω χρόνω», αναφέρει η ανακοίνωση.