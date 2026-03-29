Σύμφωνα με τον ολλανδικό Τύπο οι επόμενες εβδομάδες θα είναι κρίσιμες για το μέλλον του Μαξ Φερστάπεν στη Formula 1.

To σενάριο το 2026 να είναι η τελευταία σεζόν του Μαξ Φερστάπεν στη Formula 1 είναι πλέον πολύ πιθανό. Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing εμφανίστηκε ιδιαίτερα απογοητευμένος με την τωρινή κατάσταση του σπορ και τους νέους τεχνικούς κανονισμούς μετά τον αγώνα στη Σουζούκα. O 28χρονος είναι ο οδηγός που έχει ασκήσει την πιο σκληρή κριτική στους νέους τεχνικούς κανονισμούς, τους οποίους τους κατακρίνει με κάθε ευκαιρία.

Η απόδοση του μονοθεσίου του δεν βοηθάει τη διάθεσή του, καθώς και στο Grand Prix Ιαπωνάς η RB22 είναι πιο αργή από το μονοθέσιο της Alpine. Στη Σουζούκα ο Φερστάπεν προσπάθησε αλλά δεν κατάφερε να προσπεράσει τον Πιέρ Γκασλί, μένοντας στην 8η θέση.

Η απόφαση του Φερστάπεν

Μετά το τέλος του αγώνα στην Ιαπωνία, ο δημοσιογράφος της De Telegraaf, Έρικ φαν Χάρεν, «έριξε τη βόμβα» και αποκάλυψε πως ο Φερστάπεν ενδέχεται να διανύει την τελευταία του σεζόν στη Formula 1.

«Η τελευταία φορά που ο Μαξ Φερστάπεν τερμάτισε εκτός πρώτης πεντάδας για τρεις συνεχόμενους αγώνες; Ήταν πριν από εννέα χρόνια. Ο Φερστάπεν εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη Formula 1 μετά το 2026, λόγω των τωρινών κανονισμών. Έρχεται μια κρίσιμη περίοδος – για τον ίδιο, τη Red Bull και συνολικά την κορυφή της F1».

Suzuka Sunday: complete ✅



Max battles hard to claim P8, with Isack outside the points after the Safety Car impacted his race 💙



🏁 | ANT, PIA, LEC, RUS, NOR, HAM, GAS, Max 👊, LAW, OCO.#F1 || #JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/QCqftudnk2 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) March 29, 2026

Η Red Bull είναι πίσω σε απόδοση

Μετά τον αγώνα στη Σουζούκα, ο Φερστάπεν αναφέρθηκε στο Grand Prix Και το γεγονός πως δεν μπόρεσε να περάσει τον Γκασλί:

«Νομίζω ότι προσπάθησα να μεγιστοποιήσω το αποτέλεσμα, με όλες τις δυσκολίες που είχα με το μονοθέσιο, γιατί ό,τι πρόβλημα είχα χθες, το είχα και σήμερα. Ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο να νιώσω άνετα στο μονοθέσιο. Με τον Πιέρ ήμασταν πολύ κοντά. Ίσως σε καθαρό ρυθμό να ήμασταν ελάχιστα πιο γρήγοροι, αλλά αυτό είναι εύκολο να το λες τώρα. Ήταν απλώς πολύ δύσκολο να προσπεράσεις. Μπορούσα να περάσω, αλλά μετά με ξαναπροσπερνούσε αμέσως, γιατί η μπαταρία μου ήταν άδεια».

Επιπλέον, έστειλε μήνυμα στη Red Bull πως το μονοθέσιο χρειάζεται βελτίωση, καθώς όπως είπε οι αναβαθμίσεις στη Σουζούκα δεν έκαναν ταχύτερη την RB22: «Πρέπει να μιλήσουμε με την ομάδα για να βρούμε περισσότερη απόδοση και κυρίως ένα μια πιο σταθερή βάση, γιατί αυτό δεν είναι βιώσιμο για εμάς. Πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να καταλάβουμε το πρόβλημά μας και φυσικά να φέρουμε βελτιώσεις».