Ο Φερστάπεν «μύρισε αίμα» στη μάχη του τίτλου

Η νίκη στο Μπακού έβαλε ξανά τον Ολλανδό στην εικόνα, με τους οδηγούς της McLaren να αισθάνονται πλέον πραγματική πίεση.

Καθώς οι δύο οδηγοί της McLaren αποχωρούσαν από το paddock του Μπακού, μετά το τέλος του ανατρεπτικού Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, στο βάθος θαρρείς πως ακουγόταν αχνά το πιο αναγνωρίσιμο μουσικό θέμα της αγωνίας: οι νότες από το Jaws. Το soundtrack που συμβολίζει εδώ και δεκαετίες τον κίνδυνο όταν πλησιάζει το κορυφαίο αρπακτικό, έμοιαζε να συνοδεύει τον Λάντο Νόρις και τον Όσκαρ Πιάστρι. Γιατί πίσω τους, αθόρυβα αλλά σταθερά, ο Μαξ Φερστάπεν επιστρέφει σε ρόλο predator.

Με τη νίκη του στο Αζερμπαϊτζάν, ο Ολλανδός μείωσε τη διαφορά στους 69 βαθμούς από την κορυφή. Η απόσταση παραμένει μεγάλη, όχι όμως απαγορευτική. Κι αν κάτι μας έχει διδάξει η καριέρα του Φερστάπεν, είναι ότι ποτέ δεν μπορείς να τον ξεγράψεις.

Ο Φερστάπεν σε ρόλο κυνηγού

Ο Μαξ Φερστάπεν δεν είναι συνηθισμένος να κυνηγά. Στα τελευταία χρόνια, η θέση του ήταν σχεδόν πάντα αυτή του πρωτοπόρου, του οδηγού που έθετε το ρυθμό και άφηνε τους άλλους να τον ακολουθούν. Φέτος όμως, πήρε ξανά τον ρόλο του predator: στήνει την επίθεσή του μεθοδικά, χωρίς λάθη, και στο τέλος πήρε μια νίκη που δεν ήταν απλώς άλλοι 25 βαθμοί - ήταν ένα μήνυμα.

Η βαθμολογική διαφορά από τη McLaren παραμένει φυσικά πολύ μεγάλη. Εξήντα εννέα βαθμοί δεν είναι εύκολο να καλυφθούν, ειδικά όταν απομένουν μόνο επτά Grand Prix και τρία σπριντ. Όμως οι 199 βαθμοί που μένουν να μοιραστούν κρατούν τη μαθηματική πιθανότητα ζωντανή, κι αυτό αρκεί για να αλλάξει την ψυχολογία. Ο Ολλανδός δεν δείχνει να κουβαλά το άγχος του χαμένου χρόνου· αντίθετα, μοιάζει να απολαμβάνει τον ρόλο του διώκτη, να αντλεί ενέργεια από το κυνήγι.

Το μονοθέσιο της Red Bull λειτουργεί καλά πλέον – το δείχνει άλλωστε και η απόδοση του Γιούκι Τσουνόντα, που μέχρι τώρα δεν ήταν πουθενά. Και ο Φερστάπεν, με τις δύο συνεχόμενες νίκες του, που μόνο συμπτωματικές δεν ήταν, μοιάζει να είναι σε καλύτερη φόρμα από ποτέ.

Στο Μπακού έδειξε ξανά τι τον έχει κάνει τέσσερις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή: την ικανότητα να εκμεταλλεύεται κάθε αδυναμία των αντιπάλων και να στήνει νίκες εκεί όπου φαινομενικά δεν υπήρχαν περιθώρια. Για τη McLaren, το μήνυμα είναι σαφές. Ο Φερστάπεν μπορεί να μην είναι το φαβορί, αλλά η παρουσία του από πίσω είναι σαν τη μουσική από τα «Σαγόνια του καρχαρία»: αόρατη απειλή που μεγαλώνει όσο πλησιάζει.

Η πίεση στη McLaren

Η McLaren εξακολουθεί να βρίσκεται σε θέση ισχύος. Στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών, η διαφορά είναι τέτοια που πρακτικά δεν μπορεί να χαθεί· πιθανότατα θα «σφραγιστεί» και μαθηματικά ήδη στον επόμενο αγώνα. Όμως, στη μάχη των οδηγών, η αίσθηση είναι διαφορετική. Για πρώτη φορά μέσα στη χρονιά, οι δύο πιλότοι της ομάδας δείχνουν να νιώθουν πίεση.

Ο Λάντο Νόρις έχασε μια ευκαιρία που φαινόταν δική του. Οι συνθήκες ήταν ευνοϊκές, αλλά την άφησε να του ξεφύγει μέσα από τα χέρια. Δεν θα μπορούσε μάλλον να διεκδικήσει τη νίκη, αλλά σίγουρα θα μπορούσε να μειώσει τη διαφορά περισσότερο από τους «φτωχούς» 6 βαθμούς. Για έναν οδηγό που θέλει να καθιερωθεί ως φαβορί για τον τίτλο, τέτοιες στιγμές μετρούν διπλά.

Ακόμη πιο σπάνιο ήταν το λάθος του Όσκαρ Πιάστρι. Ο Αυστραλός έχει χτίσει τη φήμη του οδηγού που δεν σπαταλά ευκαιρίες, που ξέρει να φέρνει το μονοθέσιο εκεί που πρέπει. Στο Μπακού, όμως, βρέθηκε εκτός από τον πρώτο κιόλας γύρο, χτυπώντας στη μπάρα Tecpro μετά από κακή εκκίνηση. Η ζημιά δεν ήταν μόνο βαθμολογική· ήταν και ψυχολογική, καθώς έδειξε ότι ούτε η ψυχραιμία του Πιάστρι είναι άτρωτη.

Η McLaren εξακολουθεί να έχει το πάνω χέρι στη μάχη του τίτλου. Αλλά η εικόνα στο Μπακού υπενθύμισε ότι απέναντί της δεν έχει έναν απλό αντίπαλο. Και το σημαντικότερο, αφαιρεί την «άνεση» που όλοι στην ομάδα αισθάνονταν, όσο νόμιζαν ότι τρέχουν μόνοι τους. Τώρα έχουν κάτι να χάσουν. Και αυτό αλλάζει πολύ τα πράγματα.

Οι επόμενοι αγώνες

Το πρωτάθλημα μπαίνει πλέον στην τελική του ευθεία, με επτά Grand Prix και τρία σπριντ να απομένουν. Η αρχή γίνεται στη Σιγκαπούρη (3-5 Οκτωβρίου), έναν κλασικό αγώνα σε δρόμους πόλης όπου η μηχανική πρόσφυση και η διαχείριση της θερμοκρασίας θα παίξουν καθοριστικό ρόλο. Η McLaren δείχνει θεωρητικά δυνατή σε τέτοιες συνθήκες, αλλά ο Φερστάπεν ξέρει πώς να μετατρέπει ακόμα και δύσκολες πίστες σε πεδίο κυριαρχίας.

Ακολουθεί το Όστιν (17-19 Οκτωβρίου), μια πίστα με μεικτό χαρακτήρα, που απαιτεί ισορροπία σε γρήγορες καμπές και μεγάλες ευθείες. Εκεί η Red Bull παραδοσιακά τα καταφέρνει, αλλά και η McLaren έχει βελτιώσει το στήσιμό της αρκετά ώστε να θεωρείται φαβορί. Στο Μεξικό (24-26 Οκτωβρίου), το υψόμετρο και η αεροδυναμική απόδοση θα δοκιμάσουν ξανά τα όρια των ομάδων· σε θεωρητικό επίπεδο, η Red Bull θα έχει ένα μικρό πλεονέκτημα.

Η συνέχεια σε Βραζιλία (7-9 Νοεμβρίου) και Λας Βέγκας (20-22 Νοεμβρίου) υπόσχεται απρόβλεπτα σενάρια, με τον καιρό και τη στρατηγική ελαστικών να μπορούν να κρίνουν πολλά. Τέλος, το φινάλε με Κατάρ (28-30 Νοεμβρίου) και Άμπου Ντάμπι (5-7 Δεκεμβρίου) θα ολοκληρώσει ένα πρωτάθλημα που ίσως θα παραμένει ανοιχτό για το ποιος θα κερδίσει τη μάχη των οδηγών.

Με 199 διαθέσιμους βαθμούς στο τραπέζι, τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο. Και αν κάτι μας δίδαξε το Μπακού, είναι ότι το πρωτάθλημα μπορεί να αλλάξει κατεύθυνση μέσα σε λίγες εβδομάδες.

