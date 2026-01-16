Η δεύτερη ομάδα της Red Bull στη Formula 1 έμεινε πιστή στα χρώματα με τα οποία τη μάθαμε την περασμένη χρονιά, με την παρουσίασή της να προκαλεί τεχνικό ενδιαφέρον.

Η Racing Bulls παρουσίασε στο Ντιτρόιτ των ΗΠΑ, όπως έκανε και η Red Bull Racing, τη χρωματική ταυτότητα του μονοθεσίου της για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 του 2026, επιλέγοντας την ίδια χρωματική προσέγγιση με την περασμένη σεζόν. Η αγγλοϊταλική ομάδα παραμένει πιστή στο λευκό χρώμα, μια επιλογή που κρίθηκε επιτυχημένη τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε εμπορικό επίπεδο.

Το μονοθέσιο του 2026 διατηρεί τη λευκή βάση, η οποία συνδυάζεται με μαύρες και μπλε λεπτομέρειες, προσφέροντας μια καθαρή και άμεσα αναγνωρίσιμη εικόνα στο grid της νέας εποχής των κανονισμών.

Λεπτομέρειες που σηματοδοτούν τη νέα συνεργασία με Ford

Παρότι το βασικό concept παραμένει ίδιο, η Racing Bulls έχει ενσωματώσει διακριτικές αλλαγές στο χρωματισμό. Οι μπλε πινελιές στο κάλυμμα του κινητήρα και στα sidepods λειτουργούν ως αναφορά στη νέα συνεργασία με τη Ford, η οποία από το 2026 προμηθεύει μονάδες ισχύος στις ομάδες της Red Bull στη Formula 1. Παράλληλα στις ζάντες βλέπουμε λευκά καλύμματα, τα οποία διαφέρουν σημαντικά από αυτά που είχαμε συνηθίσει στην προηγούμενη γενιά μονοθεσίων.

Παράλληλα, οι βασικοί χορηγοί Visa και Cash App διατηρούν την παρουσία τους και καταλαμβάνουν τα πιο προβεβλημένα σημεία του μονοθεσίου, ενισχύοντας τη σταθερότητα του εμπορικού πλάνου της ομάδας.

Εντύπωση προκαλεί επίσης μία ιδιαίτερη λεπτομέρεια στην εμπρός αεροτομή. Πρόκειται για το σύστημα ενεργοποίησης της ενεργής αεροδυναμικής, το οποίο απουσίασε από το showcar της Red Bull Racing. Με τον τρόπο αυτό πήραμε μια πρώτη… γεύση από τους νέους τεχνικούς κανονισμούς της Formula 1.

Νέα σύνθεση οδηγών με εμπειρία και «φρέσκο αίμα»

Το μονοθέσιο της Racing Bulls για το 2026 θα οδηγήσουν ο Λίαμ Λόσον, ο οποίος συνεχίζει για πρώτη φορά στην καριέρα του δεύτερη διαδοχική χρονιά στην ίδια ομάδα, και ο Άρβιντ Λίντμπλαντ, ο μοναδικός rookie του grid για τη νέα σεζόν.

Ο Λίντμπλαντ προάγεται σε θέση βασικού οδηγού έπειτα από την προαγωγή του Ίσακ Χατζάρ στην πρώτη ομάδα της Red Bull, σηματοδοτώντας τη συνέχιση της φιλοσοφίας εξέλιξης νέων ταλέντων που χαρακτηρίζει διαχρονικά το project.

Lawblad and their livery 🫶#F1 #VCARB pic.twitter.com/eeuCwc2zMG — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) January 16, 2026

Σταθερότητα στη διοίκηση μετά μια ιστορική χρονιά

Η Racing Bulls ολοκλήρωσε το 2025 στην έκτη θέση του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών, ισοφαρίζοντας την καλύτερη επίδοσή της στη Formula 1. Σημείο αναφοράς αποτέλεσε το βάθρο του Χατζάρ στο Grand Prix Ολλανδίας, το έκτο συνολικά στην ιστορία της ομάδας με έδρα τη Φαέντσα.

Στο αγωνιστικό τιμόνι παραμένει ο Άλαν Περμέιν, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντα του επικεφαλής στη μέση της περσινής σεζόν, διαδεχόμενος τον Λοράν Μεκίς, που πλέον ηγείται της Red Bull Racing.

