Διακοπή μίας εβδομάδας πριν το επόμενο Grand Prix στο πρωτάθλημα της Formula 1.

Ο αγώνας στο Μπακού ολοκληρώθηκε με νικητή τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου για τέταρτη φορά φέτος. Στο πρόγραμμα της Formula 1 ακολουθεί διάλειμμα μίας εβδομάδας πριν το επόμενο Grand Prix, στη Σιγκαπούρη.

Το πρόγραμμα των επόμενων αγώνων μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου

GP Σιγκαπούρης

3-5 Οκτωβρίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 15:00

GP ΗΠΑ (Όστιν)*

17-19 Οκτωβρίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 22:00

GP Μεξικού

24-26 Οκτωβρίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 22:00

*Περιλαμβάνει αγώνα Σπριντ